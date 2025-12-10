האלוף במיל' ניצן אלון ומייסד אנלייט גלעד יעבץ, פותחים קרן השקעות חדשה באנרגיה בשם "אלמנטס" (Elements VC), שתשקיע בחברות בתחום האנרגיה, התשתיות והאקלים. על פי הודעתם, "הקרן מתמקדת בחברות המפתחות פתרונות מעשיים לאתגרים באספקת אנרגיה, תשתיות אנרגיה חדשות, תעשייה ואוטומציה עם דגש על יכולת להגיע למוצר בר-יישום בזמן קצר".

קרן אלמנטס תשקיע בחברות בתחום האנרגיה, התשתיות והאקלים. הקרן, שכעת מכילה 30 מיליון דולר כפי שהתפרסם, תשקיע בחברות שעוסקות בבניית רשתות חיישנים, טעינה אלחוטית של רובוטים לפסי ייצור, ייעול רשתות חשמל, שיפור ביצועי סוללות לרכבים ואופטימיזציה של ניווט ימי.

אלון, שהיה עד לא מזמן ראש מפקדת השבויים והנעדרים בצה"ל, חשף בוועידת ישראל לעסקים את הקמת הקרן. אלון אמר כי "ממש לפני המלחמה הקמתי יחד עם גלעד יעבץ מאנלייט קרן הון סיכון, עשינו סגירה ראשונית של 30 מיליון דולר, ואפילו השקענו בשני סטארט-אפים. עכשיו בדיליי של שנתיים נחזור לזה ונעשה עוד הרבה דברים טובים".

גלעד יעבץ הוא היו"ר והמייסד של חברת אנלייט, שהיא חברת האנרגיות המתחדשות הגדולה ביותר בבורסה הישראלית, שאחראית על פרויקטים מאסיביים של אנרגיה סולארית בארץ ובחו"ל.