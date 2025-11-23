לפני כחודש וחצי צפתה מדינה שלמה בנשימה עצורה בחזרתם של 20 החטופים החיים אל משפחותיהם, שנתיים אחרי שנחטפו לעזה. מאז, חזרו לישראל 32 חטופים חללים שהובאו לקבורה, ועוד 3 חללים טרם הושבו. אחת הדמויות המרכזיות שעמדו מאחורי מאמצי השחרור של 251 החטופים מאז פרוץ המלחמה הוא האלוף במילואים ניצן אלון, אשר שימש בשנתיים האחרונות כראש מפקדת השבויים והנעדרים.

בשיחה עם נעמה סיקולר, עורכת גלובס, במסגרת ועידת ישראל לעסקים ה-32 של גלובס, סיפר אלון על הקמת המפקדה, מאמצי השחרור של החטופים, הרגעים הקשים ומתי הרשו לעצמם אנשי המפקדה לשחרר חיוך, לאחר תקופה ארוכה. לבסוף, סיפר אלון על המתיחות מול הדרג המדיני והתייחס לתחושות בציבור שניתן היה להגיע לעסקה מוקדם יותר, וגם על התוכניות שלו להתחלה החדשה באזרחות.

"בשבעה באוקטובר, אני כבר אזרח 7 שנים, אבל כמו רבים במדינה התעוררתי לתוך הכאוס", סיפר אלון. "בשעות הצהריים אני מבין שמדובר באירוע גדול וחריג, והתחלתי לחפש מה לעשות. פניתי לחברים שלי באמ"ן שלקחו על עצמם את התפקיד של הקמת חפ"ק שיתחיל לרכז את נושא הנעדרים. חשבתי שנשקיע שלושה חודשים או ארבעה חודשים, לא דמיינתי שזה ייקח שנתיים".

"נכנסנו לכאוס של 3,000 מנותקי קשר"

"ב-8 באוקטובר התחלנו בעבודה אחרי שהובאו אנשים מהמוסד, השב"כ והמשטרה, וכמעט כל מי שצריך, ואנחנו נכנסים לכאוס של מעל 3,000 מנותקי קשר. בכל רגע נתון היו במפקדה מעל 1,500 אנשים, ובסך הכל עברו במפקדה מעל 5,000 אנשים. הייתה לי את הזכות לעבוד עם אנשים מעולים, זה כמו להקים סטארטאפ, שאתה יכול לגייס אליו את מי שאתה רוצה".

"מתוך הכאוס היינו צריכים לבנות תמונת מצב, ולהבין שיש לנו 255 חטופים. התפיסה הכללית הייתה שרובם צריכים לחזור בהסכמים, ושצריך לשמור עליהם בחיים, בזמן שנופלות על עזה מאות טונות של חימושים וצה"ל נערך לתמרון. אח"כ מרכז הכובד עבר לצד העזתי וצריך לעשות עבודת מודיעין מאד קשה, ולבנות יכולות, שיעזרו לנו להבין איפה נמצאים החטופים כדי למנוע פגיעה בהם, ואיפה שאפשר לייצר פעילות מבצעית לחילוץ ואיתור של חללים, ואכן החזרנו 8 חטופים חיים ועוד 51 חללים הוחזרו במבצעי חילוץ צבאים".

אלון התייחס גם לתפקיד הנוסף שנטלה על עצמה המפקדה, לעמוד בקשר רציף עם המשפחות של החטופים. "גיבשנו תפיסה שאנחנו משקפים את המציאות למשפחות, גם אם היא קשה, עם מגבלות מסוימות של ביטחון מידע וצנעת פרט. הרבה מהם ברמת הווטסאפ והטלפון האישי שלי, אבל הבאנו עשרות אנשים יותר בוגרים שמסוגלים להתמודד עם הקושי הזה והקמנו מבנה של תא משפחות, כמה עשרות אנשים שהיו בקשר ישיר עם המשפחות".

"הרבה דברים לא עשינו מספיק טוב"

במכתב הפרידה שלו כתב אלון "עשינו גם שגיאות, לעיתים הרות גורל". לדבריו "לאורך המלחמה עשינו כמה טעויות, הבעיה היא שכשטועים אצלנו מדובר בחיי אדם. ניסינו ללמוד ולתחקר, אבל הרבה דברים לא עשינו מספיק טוב. בתוך אי הוודאות עשינו כל מה שיכולנו, אבל לפעמים טעינו וחטופים נהרגו בגלל זה, ובמיוחד בשקלול שבין ההגנה על הכוחות בשטח לבין החטופים. זה יושב על הלב יום יום".

אלון התייחס גם לתחושות ההחמצה בקרב חלקים מהציבור, על כך שניתן היה להגיע לעסקה קודם לכן. "מלחמות כדאי לעשות קצרות ככל הניתן, כי הן נושאות מחירים משמעותיים מאד. ההתלבטויות שלי היו לאורך הדרך, אבל המצפן שהנחה אותי, היה האם ההישארות שלי עוזרת להחזיר חטופים או לא. אני שמח שלאורך הדרך למרות התמודדות קשה נשארתי ושהייתה לי את הזכות לתרום את חלקי ולעבוד עם אנשים מופלאים שעזרו לי לצלוח את התקופה הקשה הזו".

במהלכים המדיניים או האחרים, אמרתי את מה שהאמנתי בו, ואני חושב שגם רוה"מ והאחרים הקשיבו בקשב רב, לא תמיד קיבלו, לא תמיד הסכימו. לעיתים ניתן מנדט והוא צומצם, זה לגיטמי. כעת צריך לראות האם יתר מטרות המלחמה האחרות, פירוק חמאס והקמת שלטון חלופי הושגו, ואנחנו צריכים לראות האם ההסכמים והבסיס של 20 הנקודות של טראמפ יביאו להשגת מטרות המלחמה. אם זה לא יביא לזה ייתכן שניתן היה להגיע להישגים דומים הרבה לפני זה".

"שהאנשים המסורים שעבדו כדי להוציא את ישראל מהבור ייקחו אותנו קדימה"

במהלך השיחה בחר ניצן להתמקד ברגע אחד, מתוך אינספור האירועים, שאותו ינצור בליבו. "כל השנתיים הללו היו סערת רגשות מושלמת, בכיתי יותר ממה שהייתי בן חצי שנה. אבל אירוע אחד היה כשאור ויגיל יעקב חזרו בעסקה הראשונה. ידעתי מודיענית על הרבה דברים קשים שעברו עליהם בתקופת השבי, ושהם חוזרים להבנה קשה שאיבדו את אבא שלהם שנרצח".

"ידעתי שהם אמורים לחזור כמו שסוכם עם הצלב האדום דרך רפיח ומכינים להם שם קבלת פנים שלא מתאימה למה שהם צריכים. לכן, קיבלתי החלטה לשנות את המסלול הזה, ולהורות לכוחות שייקחו אותם ישירות לשטחנו. הזהירו אותי שזה ייצר משבר מול המצרים והצלב האדום. אבל החלטנו לשנות את המסלול ואני שמח שחסכנו את זה מהם והבאנו אותם לקליטה יותר מתאימה לקושי שהם היו בו.

ראיתי אותם אחרי שנה וחצי, כל אחד מהם גבוה בחצי מטר. זה עדיין סוף עצוב, כי הוא נכתב מראש, אבל לפחות לתקן ולשקם את מה שכולנו חייבים, גם להם. בסוף, החטופים הם לא בעיה של עצמם ושל משפחותיהם, למדינת ישראל יש אחריות עליהם, והיא מחויבת לתקן את מה שאפשר. אנחנו נמצאים במצב, אולי כמעט הכי טוב שאפשר, תחילת ריפוי ושיקום שממנו אפשר לצמוח. מול כל הקושי הזה יש תקווה שהכוחות החיוביים והנהדרים, והאנשים המעולים, גם חכמים וגם מסורים שעבדו לטובת הוצאת ישראל מהבור הזה ייקחו אותנו קדימה".

לסיום סיפר אלון על חזרתו לאזרחות ולמגזר העסקי. "ממש לפני המלחמה הקמתי יחד עם גלעד יעבץ מאנלייט קרן הון סיכון, עשינו סגירה ראשונית של 30 מיליון דולר, ואפילו השקענו בשני סטארטאפים. עכשיו בדיליי של שנתיים נחזור לזה ונעשה עוד הרבה דברים טובים".

