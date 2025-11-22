ג'ייסון גרינבלט, מי שעבד במשך 23 שנה צמוד עם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ וכיהן בין היתר כשליחו המיוחד למזרח התיכון, הגיע כאורח מיוחד לערב הפתיחה של ועידת ישראל לעסקים שתיערך מחר (א').

גרינבלט לקח חלק פעיל בגיבוש הסכמי אברהם, ולאחר מכן הקים חברה לייעוץ עסקי במזרח התיכון. בשיחה עם כתב גלובס אריאל ויטמן, סיפר על תקופתו הארוכה לצד טראמפ, שפך אור על המצב הנוכחי באזורינו ונתן את תחזיותיו לעתיד.

ג'ייסון, בוא נחזור רגע ל־7 באוקטובר. מה הייתה התגובה הראשונית שלך ואיך אתה מסתכל על האירוע כיום?

"באותו יום, היה חג בארה"ב והחדשות הגיעו לאט לאט. אני זוכר שהחדשות התחילו להגיע, והתחילו לספר לי על מחבלי חמאס שחדרו לישראל. היו דיווחים מזעזעים. לא הבנתי את רוחב היריעה עד סוף החג, כי החדשות היו כל כך מוגבלות, אבל חשבתי על הזמן שלי בבית הלבן, ואז הבנתי שכולם לא העריכו נכון את היכולת של חמאס. מהדיווחים שקראתי בזמן השירות שלי בבית הלבן, הערכתי שחמאס היה הרבה יותר מיומן וחזק ממה שאנשים בד"כ נהגו לחשוב עליהם.

"אמנם אני חושב בהחלט שחשוב לעשות כל דבר אפשרי אם אפשר להגיע להסכם שלום, אבל אסור להיות עיוורים לאותו רוע במגרש של חמאס".

השיחה מתקיימת כשמוקדם יותר היום חמאס הפר שוב את תנאי הפסקת האש. עד כמה רלוונטית להערכתך תוכנית השלום של טראמפ?

"לי היה הכי חשוב לשחרר את החטופים. זה הניצחון היחידי של תוכנית 20 הנקודות. אני באמת חושב שמגיע לסטיב ויטקוף וג'ארד קושנר קרדיט, ולנשיא טראמפ על כך שבנו את התוכנית.

"אנו מחויבים לראות מה יכול לקרות. האם חמאס יכול להיות מחוסל? זו שאלה גדולה. אני חושב שאף אחד חוץ מישראל לא יכול לעשות את זה. טראמפ לא ישלח לשם צבא, הוא לא עובד ככה. מובן שלא ניתן להסתמך על צבאות ערב שיעשו זאת, הם לא יחסלו את חמאס. ישראל תצטרך להמשיך לעשות את מה שהיא צריכה לעשות וזה מה שיקרה, אפילו אם כוח רב לאומי ייכנס לעזה".

אז אתה חושב שנחזור בקרוב למצב של מלחמה בעזה?

"אני אענה על זה בצורה כזו: יש סיכוי קטן שחמאס מוכן לקבל איזשהו תשלום ולעבור למקום אחר בעולם ולהיעלם? לא. יש סיכוי קטנטן שזה נכון, אבל המציאות היא שישראל צריכה תמיד לחשוב כיצד למנוע מהטרור לתקוף שוב ושוב. בסופו של יום ישראל צריכה להסתמך על צה"ל כדי להגן על עצמה".

"האינטרס האמריקאי כולל גם את ערב הסעודית"

בתור אחד מאדריכלי הסכמי אברהם, מה הסיכויים להערכתך שנראה מדינות נוספות מצטרפות אליהן, ואיך אתה רואה את העובדה שגם המלחמה לא גרמה למדינות אחרות לפרוש?

"הקרדיט מגיע לנשיא טראמפ וגם לאמירתים, מרוקו ובחריין שלא עזבו. לא עבדתי על סודאן ולכן אני לא יכול לדבר בשמם. עבדתי עבור הנשיא 23 שנה, באמת, אני יודע שבתקשורת, לא בגלובס, יש הרבה מאוד ביקורת. אבל אם רוצים לעשות ניתוח אמיתי של כהונתו הקודמת ועכשיו, ההישגים מדהימים, ולי זה חשוב.

"האם אנחנו קרובים לעשות פה משהו חדש ונוסף? הדברים לצערי השתנו ב־7 באוקטובר. הסעודים היו מאוד בעניין, ואני לא אומר שהם לא מעוניינים עכשיו. יורש העצר הסעודי דיבר על הפוטנציאל לשלום עם ישראל מהחדר הסגלגל רק בימים האחרונים, זה דבר מדהים".

גרינבלט הוסיף בסוגיה זו - "בואו ננשום עמוק וננסה להבין מה הסעודים רוצים מישראל. אישית אני חושב שהשפה שמשתמשים בה מאז 7 באוקטובר היא דרך בלתי מעורערת למדינה פלסטינית, ולגבי הגדרה של מהי מדינה, בעיני זה נשאר מעורפל. לדעתי בתנאים הנכונים ועם מנהיג מאוד כריזמטי כמו MBS יש סיכוי שזה יקרה".

האם ישראל צריכה לשלם מחיר בדמות הענקת מטוסי F-35 לסעודיה?

"ישראל ותומכיה צריכים להבין שהנשיא טראמפ עובד כדי להגן על האינטרסים האמריקאים, שכמובן כוללים את ישראל, אבל זה גם כולל ערב הסעודית. הכלכלה שלנו לא תוכל לתפקד בלי נפט, וחוסר יציבות בערב הסעודית גרוע לארה"ב וגם לישראל. אנחנו צריכים להסתכל על כמה דברים שקרו תחת הנשיא טראמפ. מה הוא עשה כדי לעזור לישראל, גם בנושא האיראני וגם עם עזה. אנחנו צריכים לדעתי לתת לו לעשות את עבודתו".

בשלב זה, התייחס גרינבלט גם לתפקידו של ראש הממשלה נתניהו וליחסיו על הנשיא טראמפ. לדבריו, "נתניהו עשה עבודה מצוינת בפיתוח יחסיו עם הנשיא טראמפ ובהגנה על ישראל. אם נוריד את הפוליטיקה מהחדר וניתן להם אפשרות לחשוב האם יש פתרון שנראה הגיוני כאן להגן על ישראל ולאפשר לה לשגשג יחד עם הסעודים, גם אם זה לא הסכמי אברהם בהיקף מלא, זה צריך להיות המיקוד".

גרינבלט גם תקף את הביקורת שנשמעה על ההחלטה האמריקאית שעברה במועצת האו"ם, לפיה היא מהווה צעד בדרך להקמת מדינה פלסטינית. "כל התקשורת אומרת שהנשיא טראמפ תומך בפלסטינים ובמדינה פלסטינית. יש ניתוק רב בין מה שאנשים יגידו במדיה למה שבאמת נאמר בהחלטה במועצת הביטחון של האו"ם", אמר.

סוגיית המכסים של טראמפ

לצד המהלכים שלו בזירה הגיאו-פוליטית, הוביל טראמפ את תוכנית המכסים שלו שהשפיעה על הכלכלה העולמית כולה והביאה לטלטלה קצרה בשווקים ולביקורת בתוך ארה"ב בכך שהביאה לעליית מחירים.

איך אתה מסתכל על תכנית המכסים של טראמפ והאם הוא יצטרך לעשות עוד משהו בשביל להרגיע אנשים בכל הקשור ליוקר המחיה?

"הוא לא יחזור בו. אנחנו משלמים מחירים גבוהים על הכול. אני לא מאשים את הנשיא הקודם ג'ו ביידן, אבל יש הרבה מאוד גורמים ששיחקו תפקיד בעליית המחירים ובאינפלציה. טראמפ חושב שניצלו את אמריקה. הוא היה הראשון להגיד 'סליחה', ארה"ב תורמת את כל הכסף הזה להגן על אירופה, והיא מצידה לא עושה שום דבר ולא משלמת את מה שהבטיחה לשלם. הוא חושב שסין ומדינות רבות אחרות ניצלו את אמריקה, והוא ממש מחויב לנושא. הוא לא יחזור בו, אבל הוא כן מתקן ומארגן כמה מהעסקאות".

גרינבלט נשאל אודות בחירתו של ראש עיריית ניו יורק החדש, זוהרן ממדאני, שמציג גישה פרו־פלסטינית ואנטי־ישראלית. "המשפחה שלי מניו יורק ואבי גר שם. רבים מחבריי חושבים לעזוב את העיר, קודם כל מבחינה כלכלית. הם לא רוצים לשלם מסים גבוהים יותר ולהיות נתונים לאלימות ברחובות, וגם בגלל שהם יהודים".

בתור פטריוט אמריקאי איך אתם רואים את השנים האלה? קצת משוגע להיות יהודי באמריקה.

"נכון, קודם כל 30% מהיהודים הצביעו לממדאני וזה בעיני מזעזע. כשטראמפ יסיים את הנשיאות שלו, משני הצדדים של המפה האמריקאית יש בקיצון של הימין והשמאל אנשים שחושבים כמו ממדאני ואחרים, כמו סנדרס למשל שלא ירוץ לדעתי.

"אנשים צריכים להתמקד בתקופה שאחרי טראמפ, צריכים לוודא שזה יהיה חבר עקבי של ישראל. טראמפ לדעתי עשה עבודה מדהימה בזה. אמנם לדעתי טראמפ עושה עבודה הרבה יותר טובה, אבל גם ביידן עשה עבודה הגונה למדי בכל הקשור לישראל. אנשים מתחו ביקורת כלפי אובמה וגם לי יש ביקורת כלפיו, אם אדם כמו ממדאני יסיים בבית הלבן תהיה לנו בעיה עצומה".

