גורו הכושר הבינלאומית שהפכה לתומכת נלהבת בישראל

אמ;לק ג'יליאן מייקלס, גורו הכושר האמריקאית שהתפרסמה כמאמנת קשוחה ב"לרדת בגדול", עזבה בשידור חי את תוכניתה במהלך דיון שהחל בהתנקשות בפעיל הימין צ'רלי קירק ונגמר בישראל, נתניהו וג'נוסייד בעזה. בראיון היא אומרת כי יש עלייה חדה באנטישמיות באליטה בארה"ב מאז ה-7 באוקטובר, מספרת על שורשים יהודיים לצד מוצא ערבי, משתפת באכזבה מחוסר הפתיחות במפלגה הדמוקרטית ומזהירה מהבמה והלגיטימציה שמקבל הימין הקיצוני.

"אני לא מבינה איך כל תוכנית נגמרת בזה שצריך לנגח את ישראל, זה לא בשבילי", אמרה גורו הכושר האמריקאית ג'יליאן מייקלס בזעם, ניתקה את המיקרופון, סגרה את הלפטופ ויצאה בשידור חי מאולפן תוכנית האירוח Her Take, שעד ספטמבר שימשה כמנחה הראשית שלה. המשתתפות האחרות נותרו נבוכות, אך השידור נמשך והקטע הפך לוויראלי ועורר סערה.

הדיון החל בנושא ההתנקשות בפעיל הימין השמרני צ'ארלי קירק, אך עד מהרה אחת המנחות האחרות, העיתונאית אנה קספריאן, הידועה כקול אנטי־ישראלי בולט, האשימה את ראש הממשלה בנימין נתניהו ברצח עם בעזה. במהלך הדיון היו ניסיונות לרמוז כאילו ישראל קשורה לרצח קירק ומייקלס הצהירה כי אינה מוכנה להשתתף בדיונים שלדעתה מתמקדים בתיאוריות קונספירציה ועשויים להיות אנטישמיים. תומכיה היללו אותה על שעמדה על עקרונותיה. מבקריה טענו כי נטישתה ביטאה חוסר נכונות להתמודד עם דעות מנוגדות.

מייקלס עוזבת את אולפן התוכנית שלה. הקטע הפך לוויראלי / צילום: צילום מסך

"הרבה פעמים אומרים לנו 'אנחנו סך הכול מבקרים את הממשלה הישראלית', אבל זה תירוץ", אומרת ג'יליאן בראיון לגלובס. "האנטישמיות גברה ב־300% מאז 7 באוקטובר. חברים רבים אומרים לי שזה בגלל התנהלות נתניהו. בואו נזרום רגע עם הטיעון. האם אתם מנסים לרמוז שההתעללות המתמדת ביהודים, האשמתם בכל הבעיות שקרו בארה"ב בעשורים האחרונים - מלחמת עיראק, אפגניסטן, 11 בספטמבר, רצח קנדי, צ'רלי קירק - זה לא מגיע ממקור אנטישמי שמתפשט כמו אש בשדה קוצים? לא מדובר כאן בביקורת לגיטימית על האופן שבו נתניהו מתנהל בעזה. האנטישמיות הזאת כיום היא גסה, וזה קורה במידה רבה בגלל שמשתמשים בזה כקליקבייט וקופת מזומנים של משפיענים".

ג'יליאן מייקלס (51) אישי: נשואה + 2, גרה בג'קסון הול, ויומינג מקצועי: מאמנת כושר, מנחה ואשת עסקים; אפליקציית הכושר שלה זכתה למיליוני הורדות, ושמונה מתשעת ספריה התברגו ברשימת רבי-המכר של הניו יורק טיימס עוד משהו: יצאה מהארון ב-2012. בעבר סיפרה כי הייתה הומופובית עד יציאת הקליפ של מדונה "Justify My Love"

למרות התמיכה הנלהבת בישראל, מייקלס (51), אחת הנשים המזוהות ביותר עם עולם הכושר הגלובלי, אולי מעט פחות מוכרת לקהל בארץ. היא פרצה לתודעה לפני כ־20 שנה בתוכנית הריאליטי "לרדת בגדול" (The Biggest Loser), אלא שכיום היא רחוקה מאוד מהדמות הטלוויזיונית של אותה מאמנת קשוחה: היא עומדת בראש אימפריית בריאות וכושר, עם סדרות אימונים, ספרים רבי־מכר, ומוצר הדגל שלה - אפליקציית Jillian Michaels Fitness App, שצברה מיליוני אנשים ברחבי העולם. הונה האישי מוערך בכ-18-20 מיליון דולר, לפי נתוני Forbes, והשווי של חברת המדיה שלה, Empowered Media LLC, מוערך בעשרות מיליוני דולרים.

באוגוסט האחרון מצאה עצמה מייקלס בלב סערה בעקבות הסדרה הדוקומנטרית מבית נטפליקס "לסבול בגדול", שבחנה מחדש מה התרחש מאחורי הקלעים של תוכנית ההרזיה המפורסמת, שבה בעלי עודף משקל קיצוני התחרו על פרס כספי. הסדרה החדשה חשפה טענות שלפיהן משתתפים עברו דיאטות קיצוניות, קיבלו כדורי קפאין והיו נתונים לשיטות אימון מסוכנות. מייקלס, המאמנת המזוהה ביותר עם התוכנית, דחתה בתוקף את הדברים, האשימה את היוצרים בהפצת "שקרים בוטים" ואיימה בצעדים משפטיים נגד נטפליקס ועמיתיה לשעבר שהופיעו בסדרה. נכון לעכשיו טרם הוגשה תביעה.

מייקלס (משמאל) ובוב הארפר. המאמנים המזוהים ביותר עם התוכנית ''לרדת בגדול'' / צילום: Reuters, FRANCIS SPECKER

אבא סורי-לבנוני וסבתא יהודייה שברחה מהגרמנים

במקביל לכל אלה, בשנים האחרונות מייקלס הפכה כאמור לתומכת קולנית של ישראל. "אני למעשה 70% ערבייה. אבי סורי ולבנוני ולאביה של אמי היה קצת דם טורקי", היא מספרת בראיון. "מנגד, סבתי מצד אמי הייתה יהודייה אשכנזית שברחה מהגרמנים. כילדה לא סיפרו לי על המורשת היהודית שלי. גיליתי על זה שנים מאוחר יותר ב-23andMe (חברת הבדיקות הגנטיות שמציעה גם מידע על מוצא - א"ו). כששאלתי את אמא שלי, היא סיפרה שכשהייתה ילדה סבתי אסרה עליה להגיד שהיא יהודייה. אף פעם לא דיברו על זה, ולא גדלתי בתודעה כזו.

"אבל גדלתי בעמק סן פרננדו בקליפורניה. כולם שם יהודים. יש לי הרבה חברים יהודים וראיתי את הדאגה והבהלה שלהם גוברות בשנים האחרונות. כמה חברים שלי כבר לא עונדים מגן דוד מחוץ לבית ומפחדים לדבר על היותם יהודים. זה מטורף, עצוב מאוד ומטריד מאוד.

"יש המון קבוצות שסבלו משנאה והתנכלויות, הומואים, שחורים, אסלאמופוביה, שום דבר מזה לא בסדר. עם זאת, העם היהודי היה מטרה ספציפית לכל אורך הדרך ומכל הכיוונים. אני לא יכולה להגיד לך למה, אבל אין ספק שזה נמשך כבר אלפי שנים".

את חיה בקרב האליטה האמריקאית. את מרגישה שזה הופך להיות מקובל יותר לדבר נגד יהודים כשהמצלמות לא פועלות?

"אין ספק. אלה גם הסטריאוטיפים שכל כך נפוצים בשיח במקומות האלה. גדלתי בחלק ליברלי מאוד של אמריקה. ולמען האמת, גזענות לא הייתה מגניבה. זה לא היה דבר שעשינו בקליפורניה. אז בשבילי, כשאני מתחילה להיות זבוב על הקיר ולהקשיב לשיחות כאלה, למשל כשאדם במסעדה אומר 'יהודי שתלטן', אני המומה, מזועזעת. ראיתי את זה מתחיל עם קניה ווסט למען האמת. אז כולם היו מזועזעים והוא בוטל וסולק מהחברות המנומסות. אבל עכשיו אנשים פתאום אומרים שאולי הוא צדק".

לסבית שמתעקשת לא להיות מוגדרת לפי הזהות המינית

אני שואל את מייקלס איפה היא רואה את הביטוי המובהק של זה בשיח הציבורי. "בניו מדיה. יש שמות של פודקאסטרים, במיוחד בימין הקיצוני, שנשבעתי לא לנקוב בשמם אבל כולם יודעים מי הם. בחור צעיר אחד בפרט מדאיג בצורה יוצאת דופן, ואתם רואים אותו בפלטפורמות גדולות (הפעיל הניאו־נאצי ניק פואנטס, שהופיע לאחרונה אצל טאקר קרלסון - א"ו). אני נגד תרבות הביטול. אני בעד התיקון הראשון לחוקה במדינה שלנו. זה דבר יפהפה וחשוב בצורה יוצאת דופן. אבל אני גם לא חושבת שהטמעת המסרים האלה אחראית".

הפעיל הניאו-נאצי ניק פואנטס. ''מדאיג בצורה יוצאת דופן'' / צילום: צילום מסך

למה בעצם הפסקת לתמוך בשמאל הדמוקרטי?

"התחלתי לשים לב לזה בסביבות 2020, יש רבים שיטענו שזה הולך קצת אחורה מזה. הם הפכו למפלגת הטיהור, מחנה שלא מכיל דעות שחורגות במקצת ממה שמותר. ובאופן מוזר הימין הרחיב את האוהל שלו. אני מדברת עם אנשי ימין מוכרים מאוד, ואנחנו לא מסכימים על 90% מהדברים, אבל אנחנו יכולים לחלוק על כך בצורה ידידותית ולחפש קרקע משותפת. בשמאל, לעומת זאת, מסרבים להתייחס, או שהם פותחים בהתקפות אד הומינם, או שהם פשוט צועקים עליך ומבקשים לבטל אותך".

איבדת חברים בגלל זה? אנשים כעסו עלייך?

"כן. אתה יודע מה מצחיק? דווקא בנושא הזה מעולם לא רציתי להתערב או לעורר סערות. אני לא מבינה בסכסוך בישראל ואני לא מרגישה מספיק מעורה להתבטא, אבל לא יכולתי שלא לצאת נגד השנאה. יש דברים שאין לי שום בעיה לעורר סביבם סערות. יש מחלוקות ענקיות שקשורות אליי, אני מזמינה אותן.

"לדוגמה, אם זה משהו על טיפולים לשינוי מגדרי, אני מתמצאת בנושא ואין לי בעיה לעצבן אנשים. אני בקיאה. אני יכולה להתייחס להרבה דברים בוויכוח ומרגישה מחויבות לעשות זאת. גם על גזע באמריקה אני מרגישה מחויבת לדבר. יש לי ילדה שחורה וילד לבן ואני מודאגת מהאפשרות שיהיו עדים למלחמת גזע במהלך חייהם. אז כאמא וכאזרחית אני מרגישה מחויבות. זה התחיל עם נושא הבריאות. כשהבריאות הפכה לכדורגל פוליטי שכל צד משתמש בו לקידום האג'נדה שלו, נגררתי פנימה ומשם הכול התחיל".

זה אולי המקום לציין שמייקלס היא לסבית, שדיברה בפומבי על כך במשך שנים רבות, אך מדגישה כי היא "לא מוגדרת רק על פי זהותי המינית". היא תומכת אקטיבית בשוויון זכויות לקהילה הלהט"בית ובמיוחד בזכות להורות שוויונית, אך פעילה מאוד נגד התנועה הטרנסית, במיוחד נגד טיפולים הורמונליים לנערים ונערות.

ב-2016 מייקלס ובת זוגה דאז, המנהלת המוזיקלית היידי רודס, התארסו, אך ב־2018 הודיעו על פרידה. למרות זאת, הן ממשיכות לגדל במשותף את שני ילדיהן - בת בשם לוקנסיה, שאותה אימצה ג’יליאן ב־2012 מהאיטי, ובן בשם פיניקס, שנולד באותה השנה לרודס.

"ג'יל, את תצטרכי לקפוץ"

מייקלס נולדה בלוס אנג’לס ב־1974, וכילדה סבלה בעצמה מעודף משקל. "יש שם קשר רב־דורי. גם אבי היה עם עודף משקל. אוכל היה אחת הדרכים שבהן יצרנו קשר. השתמשתי בו כמקור לנחמה, כמקור לשליטה. ההורים שלי התגרשו כשהייתי בת 12, וזה דיכא אותי וגרם לי לאכול יותר.

"לאמא שלי היה חזון להביא אותי לאמנויות לחימה, וזה באמת מה ששינה את המצב. זה לקח שנים, להשתייך לקהילה תומכת, ללמוד על אוכל וכושר. אבל הכי חשוב, התחלתי להעריך שכשאתה מרגיש חזק פיזית, אתה מרגיש חזק בכל היבט של החיים שלך.

"הצלחתי לרתום את ההישגים הפיזיים האלה בסטודיו לקראטה כדי להגדיר מחדש את הדימוי העצמי שלי ואת מה שחשבתי שאני מסוגלת לעשות. התחלתי להתאמן בחדר כושר כשהייתי בת 17, ופתאום אנשים שראו אותי חשבו שאני מאמנת כושר. אז אמא שלי עזרה לי לקבל את ההסמכה הראשונה שלי כמאמנת. עד אז עבדתי בחנות פיצה וברביקיו תמורת בערך 5 דולר לשעה. כשהתחלתי לאמן, קיבלתי 15 דולר לשעה. זה היה די רווחי בשבילי.

"גם אז לא באמת הערכתי את מה שהיה לי. רק שנים מאוחר יותר יצאתי מהכושר לתקופה ועבדתי בתעשיית הבידור. מעולם לא הייתי אומללה יותר. חזרתי לכושר ופתחתי מתקן לרפואת ספורט".

מייקלס פיתחה שיטה נוקשה וייחודית משלה, הרבה לפני שמושגים כמו וולנס ומיינדפולנס הפכו לטרנד עולמי. הפריצה הגדולה שלה התרחשה ב־2004, כאמור, בתוכנית הריאליטי "לרדת בגדול" של רשת NBC. הסגנון הישיר והלא מתנצל שלה הפך אותה לדמות מוכרת בכל בית אמריקאי.

"זה היה מסע אורגני וטבעי מאוד, מאוד מקרי. אני חושבת שהיקום פשוט שם אותך במקום שאתה אמור להיות בו. וזה קרה גם לי".

איך היה לך האומץ או אפילו את המשאבים להתחיל ולצאת לדרך עצמאית?

"זה לא היה פשוט. השותף שלי ואני בזמנו לגמרי חששנו וחשבנו מה יהיה וכו'. היו לי משקיעי אנג'ל שאמרו לי 'צריך לעשות את זה. אנחנו הולכים לעזור לכם'. אז הייתה איזושהי נוחות מובנית. כבר היה לי בסיס לקוחות. הייתה לי הבנה ממש חזקה של מה שנדרש כדי לנהל עסק כזה.

"עם זאת, אני לעולם לא אשכח - כשבנינו את המקום הראשון שלנו לקחנו הלוואות, מיצינו את המסגרת בכרטיסי האשראי שלנו, לווינו כסף מלקוחות. זה היה רגע של לעשות או לחדול, והרגשתי כאילו המשכתי לנסות לעכב את זה. אני זוכרת שאמרתי לעצמי בשלב מסוים: ג'יל, את תצטרכי לקפוץ לתוך זה ופשוט לרוץ. את תצטרכי לעשות את זה. את תצטרכי לשלם שכר דירה ולשלם ביטוח ולשלם לעובדים. הייתי מבועתת, אבל היום הגיע, דלתות נפתחו ומשם הכול נמשך".

ומתי הבנת שאת משהו גדול? מתי קלטת 'אלוהים אדירים, כולם יודעים מי אני'?

"זה כנראה היה אחרי שיצא הפרק הראשון של 'לרדת בגדול', כשהייתי בת 30. באותה התקופה היה משהו שנקרא פורומים. לא היה פייסבוק, והיה פורום של NBC לתוכנית. אני זוכרת שהסתכלתי ואמרתי: אני חושבת שאני הולכת להיות מפורסמת. וזה היה ממש מוזר".

מייקלס לא הבינה אז את גודל האירוע. "באותו הזמן חשבתי שזו תהיה הזדמנות למתג את מכון הכושר שלי ולהפוך אותו לזכיין עם רשתות במגוון מקומות. כשקראתי את פורומי ההודעות האלה, אמרתי: אלוהים אדירים, זה בעצם עליי. מה זה אומר? זה היה הרגע שקלטתי שדברים השתנו".

כיום האפליקציה שלך היא בין המובילות בעולם.

"אנחנו לא מספר אחת בעולם. יש כמה אפליקציות כושר גדולות ברמה שלנו מבחינת התפוצה, אבל אנחנו מצליחים מאוד. אנחנו בני־מזל וזו תמיד המיומנות העיקרית שלי. ואני בת־מזל מספיק לסמוך על זה. זה גם מאפשר לי להמשיך ולומר את עמדותיי בלי לחשוש להשלכות על הפרנסה שלי. אז אני אסירת תודה על תפוצת האפליקציה, שמאפשרת לי לקחת את הסיכונים האלה בתחומים אחרים".