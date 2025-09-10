ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
ארה"ב

המשפיען השמרני הפרו ישראלי צ’ארלי קירק נורה באוניברסיטה בארה"ב

קירק, בן 31, נורה במהלך מושב שאלות ותשובות עם סטודנטים, מצבו עדיין לא ברור • על פי הדיווחים, היורה נתפס ומתושאל במקום 

אריאל ויטמן 10.09.2025
צ'ארלי קירק, 2024 / צילום: ap, Alex Brandon
צ'ארלי קירק, 2024 / צילום: ap, Alex Brandon

המשפיען השמרני תומך ישראל צ’ארלי קירק נורה הערב (ד', שעון ישראל) במהלך אירוע שנערך באוניברסיטת עמק יוטה בעיר אורם, יוטה, ב־10 בספטמבר.

קירק, בן 31, נורה במהלך מושב שאלות ותשובות עם סטודנטים. אוניברסיטת עמק יוטה הייתה התחנה האחרונה בסיבוב ההופעות של קירק, The American Comeback Tour, עם ארגונו Turning Point USA. האירוע היה מתוכנן לשעה 12:00 בצהריים (שעון מקומי).

בסרטונים שפורסמו מהאירוע נראה קירק מדבר אל הקהל כאשר לפתע נשמעות כמה יריות והוא נפגע בצווארו בצורה קשה מאוד. מצבו הרפואי עדיין לא ברור.

על פי הדיווחים, היורה נתפס ומתושאל במקום.

"התפללו עבור צ’ארלי קירק, בחור באמת טוב ואב צעיר", אמר סגן הנשיא ג’יי. די. ואנס בהצהרה ברשתות החברתיות.

מנהל ה־FBI, קאש פאטל, אמר כי הוא "עוקב מקרוב" אחרי הדיווח על הירי. "סוכנים יגיעו לזירה במהירות, וה־FBI עומד במלואו מאחורי התגובה והחקירה המתמשכת", כתב פאטל ברשתות החברתיות.

נשיא ארצות הברית לשעבר דונלד טראמפ פרסם הצהרה ברשת Truth Social בעקבות הדיווחים על הירי.

"כולנו חייבים להתפלל עבור צ’ארלי קירק, שנורה. בחור נהדר מההתחלה ועד הסוף. אלוהים יברך אותו!", אמר נשיא ארה"ב דונלד טראמפ.