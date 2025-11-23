דבריה של מו"לית גלובס, אלונה בר און, שפתחו את ועידת ישראל לעסקים של גלובס המתקיימת זו השנה ה-32, נחלקו בין זיכרון לתקווה, וגם הודיה על שובם של החטופים החיים.

בהזכירה את ועידת גלובס הראשונה, בה יצחק רבין ז"ל היה אורח הכבוד, נזכרה כי "הוא יזם את הוועידה, יחד עם גלובס, כסוג של התחלה לשיתופי פעולה בין המדינות שהיו שותפות להסכמי השלום. זה היה רגע אחד לפני, ובשנים שאחרי היו הרבה אורחי כבוד שהגיעו מכל המדינות השכנות. אנחנו מקווים שנחזור לרגעים האלו, ולא עוד הרבה זמן.

"היינו פה שנתיים בוועידות, תוך כדי מלחמה, חלק מהמושבים הופסקו באמצע בגלל אזעקות", אמרה בר און, והמשיכה "לא מובן מאליו להיות פה היום. בכל ועידה פתחנו בלדבר על אחד החטופים ולספר את הסיפור שלו. ישנם עדיין שלושה חללים חטופים שמוחזקים בעזה, ואנחנו מקווים שהם יחזרו במהרה, אבל אנחנו צריכים לשמוח עם מה שהשגנו ולאן הגענו".

בר און הציגה את השער הראשון של העיתון שהודפס ב-17.10.1983, וסיפרה כי "רגע הלידה שלו היה אחד הקשים לכלכלה הישראלית, כש-6 באוקטובר זה היום שבו הבורסה קרסה, וכל השער עסק במשבר הבנקים. הייתי בת שש, ואני משערת שאותו עיתון תוכנן זמן רב ושהייתה התלבטות גדולה אם אפשר לצאת עם עיתון כלכלי ראשון בישראל ברגע הזה.

"תראו את הכותרות, כל הגיליון עסק בעסקאות במניות בנקים שנעשות מחוץ לבורסה שתיפתח רק ביום ה', כי ביום ד' הופסק המסחר. החליפו שר אוצר, השכר הריאלי עלה ב- 11.6%. גלובס נולד בעקבות הביקוש ברגע מאוד קשה לכלכלה הישראלית, אולי הקשה ביותר שידעה, ומאז שנולד מתוך הקושי, הוכיח חוסן. היום הוא כבר בן 42, אנחנו מחכים לחגיגות היובל, ואנחנו כאן כדי להישאר".

"הכלכלה הישראלית חשובה לנו מאוד"

בר און הדגישה כי העיתון הוא בהובלה נשית, ו-28% מהדוברות בכנס במהלך היום הן נשים. עוד חלקה כי הייתה מקווה שיהיה מדובר באחוזים גבוהים יותר, "אבל זה משקף את הכלכלה הישראלית. ואנחנו לא פה בשביל להנדס מציאות, אלא כדי לתווך אותה. אנו יכולים להתאמץ מאוד לייצר גיוון ולא נשנה מציאות, נמציא תפקידים או נעשה אפליה מתקנת. זה לא הסגנון. אם זה מה שיש בחוץ אנחנו נראה את המיטב שיש בחוץ, אבל אין המון נשים בתפקידי מפתח כאלה היום, וזה מה שמשתקף גם פה".

היא סיכמה באומרה כי "הכלכלה הישראלית חשובה לנו מאוד וזו גם התמה של גלובס. הוא עיתון ציוני, פרו-כלכלי, פרו-עסקי, וזה לא אומר שאנו לא יודעים לתת מקלות כשצריך, אבל גם מאוד מקפידים לתת גזרים כשמגיע.

"אנחנו חושבים שהתפקיד שלנו, הביקורתיות העיתונאית, היא לא רק במטרה לתת ביקורת, היא בראייה ביקורתית של המציאות ולנסות לשאול עוד שאלות, אבל הנזפנות וצרות העין אינה התמה של העיתון. נהפוך הוא.

"גלובס הוא סיפור של חוסן והכלכלה הישראלית היא סיפור של חוסן מול האתגרים, כמו גם העם היהודי. נספר פה עוד סיפורים על חוסן מול אתגרים. אין רגע בו לא האמנו שנהיה פה במצב הזה היום. לא האמנתי שכל החטופים החיים יהיו איתנו היום, לא האמנתי במה שקרה באיראן ובלבנון, זה מדהים ואנחנו אף פעם לא עוצרים להגיד כל הכבוד לנו, וכמה שזה מדהים וכמה שזה טוב".

