"ישראל צריכה להיפטר מהמושג 'הסברה', כי היא לא צריכה להסביר שום דבר, כמו שארה"ב לא מסבירה את הפעולות שלה", כך אמר אתמול בערב (שבת) השחקן, הקומיקאי והאקטיביסט הפרו-ישראלי מייקל רפפורט בערב הפתיחה של ועידת ישראל לעסקים של גלובס שתתקיים היום (א') בתל-אביב. רפפורט המשיך ואמר בהקשר זה: "איך להצליח במשימה הזו? אנחנו צריכים להילחם בצורה מלוכלכת, ואנחנו לגמרי מאחור. הפסדנו את המערכה הזו. אם ישראל תהיה מאוחדת יותר, זה יעזור לה בתחום".

רפפורט, שמתגורר בניו יורק, הוא שחקן הוליוודי ותיק ורשם יותר מ-100 הופעות בקולנוע ובטלוויזיה מאז שנות התשעים, כמו בסדרות "חברים" ו"לא טיפוסי" ובסרטים "רומן על אמת" ו"היצ'". בעוד כמעט כל שחקני הוליווד, לרבות היהודים שבהם, נאלמו דום או אפילו יצאו כנגד ישראל אחרי ה-7 באוקטובר, רפפורט היה בין אלה שהשמיעו קול צלול וברור בעד ישראל.

מאז פרוץ המלחמה הוא ביקר בישראל שמונה פעמים, וזהו ביקורו התשיעי. "אני שמח להיות כאן בזמן שאינו זמן מלחמה", אמר והתייחס גם לעובדה שמרבית השחקנים בהוליווד, כולל שחקנים יהודים, לא נהגו כמוהו בכל הנוגע לתמיכה בישראל. "כן, נעלבתי מכך ששחקנים לא יכלו לתמוך בישראל בזמן שהיו חטופים בשבי. זו מבוכה. ישראל לא מושלמת, אני לא מושלם וניו יורק היא לא עיר מושלמת. עדיין, כשזורקים עלינו טינופת, לא צריך לזרוק אותה בחזרה לעולם", אמר.

רפפורט נשאל בידי מנחה השיחה, כתב גלובס נבו טרבלסי, אם איבד עבודה וחברים בשנתיים האחרונות בגלל התמיכה בישראל. הוא השיב כי אכן כך היה. "תוכנית הקומדיה שלי בוטלה ואיבדתי עבודה. לא שולחים אימייל ומבשרים על כך גלויות, זה קורה באופן שקט. וכן, איבדתי גם חברים", הוסיף רפפורט, ביניהם גם חברים של 30 שנה. בכל זאת, אני לא קורבן. הרווחתי הרבה יותר מאשר הפסדתי ולכן הייתי עושה זאת שוב".

לגבי בחירתו של זוהרן ממדאני האנטי-ישראל לראש עיריית ניו יורק אמר רפפורט: "אני רואה זאת ככישלון לכל הניו-יורקרים וגם ליהודי ניו יורק שהצביעו לו וזו סטירה בפניה של ישראל. הוא צריך להיות מנוטר כפי שמעולם לא ניטרו ראש עיר והשאלה היא לאן תתפתח המגמה שממדאני מייצג בעוד 8-10 שנים. אולי הוא יפתיע אותנו לטובה, אבל אני לא חושב". לסיום נשאל אם ניו יורק כיום היא עדיין מקום בטוח ליהודים. רפפורט השיב כי כן. "אם אי פעם אעזוב את ניו יורק, זה לא יהיה כי אני מפחד לחיות בה. עלינו להיות חזקים וגאים במי שאנחנו".

