בכירי המשק על במה אחת: ועידת ישראל לעסקים ה-32 יוצאת לדרך

ועידת ישראל לעסקים, המתקיימת זו השנה ה-32, יוצאת לדרך. הוועידה היא האירוע העסקי המרכזי והוותיק ביותר בישראל, והיא תתקיים ביום ראשון ה-23.11 בתל אביב.

הוועידה מהווה נקודת מפגש לצמרת העסקית, הכלכלית והחברתית, ומציעה פלטפורמה ייחודית המחברת בין אנשים, רעיונות והזדמנויות. בכל שנה מתכנסים בוועידה בכירי המשק, מנהלי החברות והארגונים המובילים, רגולטורים ובכירים מהמגזר השלישי ליצור סדר יום חדש - תיאורטי ומעשי - סביב נושאי הליבה הבוערים של הכלכלה, העסקים והחברה בישראל ובעולם.

השנה, תוך מציאות של אי־ודאות ביטחונית וכלכלית, הוועידה בוחנת כיצד חדשנות, השקעות ותעוזה ניהולית יכולות לסלול את הדרך לעתיד בטוח ומשגשג. בתוך כך נעמיק בשאלות של חוסן ועצמאות כלכליים, התאוששות וצמיחה, ונבחן כיצד נוכל להמשיך ולמשוך הון, ידע ושיתופי פעולה גלובליים ומה אחריותם של המנהיגים העסקיים והציבוריים ביצירת עתיד מבטיח לישראל.

במסגרת הוועידה יתקיימו מושבים בתחומים: השקעות, תשתיות, הייטק וחדשנות, בריאות ועוד. בכירי המנכ"לים יציגו את התחזיות שלהם לשנה הנכנסת.

בין המשתתפים: ג'ייסון גרינבלט, שליח הבית הלבן למזרח התיכון לשעבר, יו"ר צ'ק פוינט גיל שוויד, מנכ"ל שיבא יצחק קרייס, מנכ"לי הפועלים, הפניקס, בזק, תנובה, אלקטרה צריכה, תורפז תעשיות, קבוצת חיפה, ICL, מנכ"ל הבורסה, מנכ"לית בלקרוק ישראל, מנכ"לית המילטון ליין ישראל. מושב מיוחד יארח את בכירי הרגולטורים ויעסוק בפרויקטים שייקחו את ישראל קדימה וכן את שגריר קפריסין בישראל ועוד.

עוד בין המשתתפים: השחקן והאקטיביסט הפרו ישראלי מייקל רפופורט שיגיע במיוחד לישראל.

תוכנית הוועידה

מליאת פתיחה

08:00 התכנסות וקפה

9:30 דברי פתיחה

אלונה בר און, מו"ל גלובס

חיים ילין

אלוף (במיל') ניצן אלון

ידין ענתבי, מנכ"ל בנק הפועלים

אייל בן סימון, מנכ"ל קבוצת הפניקס

11:00 ממשבר לצמיחה

פרופ' יצחק קרייס, מנכ"ל ביה"ח שיבא

אולם יוזמה

מושב תחזיות לכלכלת ישראל

11:15 לאן הולכים מכאן? התשובות של

ניר דוד, מנכ"ל בזק

צביקה שווימר, מנכ"ל אלקטרה מוצרי צריכה



11:55 תעשייה, חדשנות, בריאות - האבנים הגדולות של כלכלת ישראל

ענבל קרייס, מנהלת החדשנות בחטיבת מערכות טילים וחלל, התעשייה האווירית

פרופ' אסנת לב ציון קורח, מנהלת המרכז הרפואי שמיר

קרן כהן חזון, יו"רית ומנכ"לית תורפז תעשיות

12:20 העתיד של תעשיית המזון בישראל

גדי קוניא, מנכ"ל קבוצת תנובה (מצולם)

12:40 לאן הולכים מכאן? התשובות של

מוטי לוין, מנכ"ל קבוצת חיפה

נדב חנין, סמנכ"ל שיווק ודיגיטל, אל על

הפרויקטים שייקחו את ישראל קדימה

13:15 פאנל תשתיות לישראל

יודפת אפק ארזי, יו"ר נת"ע

ינקי קוינט, מנהל רשות מקרקעי ישראל

רועי כחלון, מנהל רשות החברות

13:45 הזווית של

עמית בירמן, מנכ"ל קבוצת שיכון ובינוי

יוני חנציס, מנכ"ל קבוצת דוראל אנרגיה

חזי חאלאויה, יו"ר נמלי ישראל

14:35 חזון למזרח התיכון



עו"ד ג'ייסון גרינבלט, יועצו של הנשיא טראמפ ושליח הממשל האמריקאי למזרח התיכון, לשעבר

שיחה עם שאול שניידר, יו"ר נמל אשדוד, ועמית לנג, מנכ"ל מקורות



15:45 קורנליוס קורנליו, שגריר קפריסין בישראל

אולם צמיחה



11:15 מושב שוק ההון והשקעות

איתי בן זאב, מנכ"ל הבורסה לניירות ערך

חגי שרייבר, משנה למנכ"ל, מנהל השקעות ראשי, קבוצת הפניקס, ועמי בם, יו"ר בריינסוויי ויו"ר גילת רשתות לווין

אלעד אהרונסון, נשיא ומנכ"ל ICL

אמיר לוי, יו"ר אגד

12:30 ת"א 35 או שוק פרטי? S&P או שוק ריאלי? דירה או ביטקוין? למה לצפות ב-2026

ליאת חזות, מנכ"לית פועלים אקוויטי, בנק הפועלים

ענת לוין, מנכ"לית BlackRock ישראל

לימור בקר, מנכ"לית המילטון ליין ישראל

13:00 חנן שטיינהרט, מנהל שותף בקרן גידור וכותב טור בגלובס

13:15 מושב בריאות

עו"ד לאה ופנר, מנכ"לית ההסתדרות הרפואית

פרופ' רוני גמזו, יו"ר מגדל אחזקות, לשעבר מנכ"ל ביה"ח איכילוב

יונתן לבנדר, סגן השותף המנהל וראש מערך הייעוץ, KPMG ישראל



14:00 מושב טכנולוגיה וחדשנות

גיל שויד, מייסד ויו"ר פעיל צ'ק פוינט

דרור בין, מנכ"ל רשות החדשנות

יבגני דיברוב, מנכ"ל ארמיס

אביטל פרדו, מייסד שותף ו-CTO, פאגאיה

מליאת סיום

15:45

מייקל רפפורט, שחקן, קומיקאי ואקטיביסט פרו-ישראלי

שרית זוסמן, אמו של רס"ל (במיל') בן זוסמן ז"ל, ושירה שפירא, אמו של סמ"ר ענר שפירא ז"ל

17:15 יין וכיבוד

18:00 סיום

