"הוועידה הזו באה אחרי שתי ועידות שהיו תוך כדי מלחמה. היו ועידות עם אזעקות באולם, והיינו צריכים להבין כמה החלל הזה מוגן ועד כמה אפשר לשהות בחלל הזה תוך כדי מתקפות. וזו הסיבה מדוע הוועידה הזו עוסקת בחוסן מול אתגרים", כך אמרה מו"ל גלובס, אלונה בר און, בערב הפתיחה של ועידת ישראל לעסקים שתיערך היום (א'), במלון דייוויד אינטרקונטיננטל בתל אביב. "זה הסיפור שלנו, זה הסיפור של העם היהודי, של הכלכלה הישראלית, של המגזר העסקי".

● בכירי המשק על במה אחת: ועידת ישראל לעסקים ה-32 יוצאת לדרך

● ועידת ישראל לעסקים | האם הפסקת האש תחזיק מעמד ומה הסיכוי לנורמליזציה עם סעודיה? יועצו של טראמפ לשעבר מדבר

בדבריה, הודתה לשותפים וגם לאורחים המיוחדים שהגיעו מארצות הברית, ובכך היא מתייחסת למנכ"ל ויו"ר חברת הצעצועים מטאל ינון קרייז, שליח הנשיא טראמפ למזרח התיכון לשעבר ג'ייסון גרינבלט, והאקטיביסט והקומיקאי מייקל רפפורט. בר און הודתה גם לשורה של גופים במשק הישראלי שלקחו חלק בכנס: "תודה לשותפים שלנו ליצירת הוועידה העסקית הוותיקה והמשמעותית של ישראל, ובראשם בנק הפועלים, היו"ר נעם הנגבי והמנכ"ל ידין ענתבי, וקבוצת הפניקס, היו"ר בני גבאי והמנכ"ל אייל בן סימון", אמרה בר און.

"שבוע לפני הקמת עיתון גלובס לפני 42 שנה, הייתה קריסת מניות הבנקים. על גבי העיתון דווחו על עסקאות במניות בנקים בערך של שבוע קודם. הייתי אז בת שש ואני לא זוכרת באמת איך זה היה, אבל אני יכולה לנחש איך הם תכננו את הוצאת העיתון ואף אחד לא חשב שהכל התרסק. זה חתיכת אירוע להוציא עיתון בתנאים כאלה", אמרה בר און. בר און הזכירה כי אחד השיאים של העיתון, זו פשיטת הרגל של אליעזר פישמן ב-2017. "עיתון שעבר כינוס נכסים, מאבק שליטה. עיתון שעבר Turnaround רציני, תוך כדי קורונה ומלחמות, ואלו לא תנאים הכי נעימים. הוא כבר שלוש שנים רווחי ברצף, אחרי שנים שלא היה כזה".

"אם לא נעצור להגיד תודה, לא נבנה חוסן אמיתי"

בר און אמרה כי עיתון גלובס הוא "עיתון כלכלי, עסקי וציוני, עצמאי ולא פוליטי. המטרה שלו בתיווך מידע וידע כלכלי ועסקי, הוא לא מונע משנאת מגזר עסקי או מצרות עין, או מחוסר פירגון להצלחות. יודע לתת מקלות אבל גם יודע לתת גזרים. העיתון מונע מרצון אמיתי להיות גורם שמסייע לחוסן של הכלכלה הישראלית". לדבריה, "אלו לא היו שנים קלות לתזה הזו, כי התקשורת נראית אחרת ברובה, ויצירת תוכן נקי שהוא לא מלא בסימני קריאה, ולפעמים יש בו גם סימני שאלה, הייתה קשה לעיכול לרבים".

היא הזכירה גם את הסיפור של וויסקי סינגל בארי. "הוויסקי מיוצר משעורה מיוחדת שנזרעת בשדות הנגב של אחרי ה־7 באוקטובר. החיטה שצומחת שוב, שצומחת מתוך השדות הקשים כל כך, זה סיפור מדהים על הרוח הישראלית. מחר בבוקר נעשה פה הרמת כוסית עם הוויסקי של בארי. נשמח שתמשיכו את הרמת הכוסית של התקומה גם בבית". עוד אמרה בר און, כי "קשה להגיד שיש איזה רגש, כי אין פה רגש אף פעם שאפשר להגיד הצלחנו או ניצחנו, ועדיין לא האמנו לפני שנתיים שאנחנו נהיה פה ברגע הזה, ועם כל החטופים בבית והתנאים האלה של המדינה. לא האמנו. אז נכון שאף פעם אין רגע מתאים ותמיד יש המון בעיות. אבל אין מושלם, אף פעם לא יהיה מושלם, ואם לא נעצור להגיד תודה, אז גם לא נבנה חוסן אמיתי".

*** הכנס בשיתוף בנק הפועלים וקבוצת הפניקס. בחסות: בזק, אל על, תנובה, אלקטרה, ארמיס, קבוצת חיפה, המילטון ליין ישראל, דוראל, שיכון ובינוי, בלק רוק, בז"ן, פאגאיה, KPMG , נספרסו, אגד, זיקר, ICL וההסתדרות הרפואית. ובהשתתפות: חברת נמלי ישראל, מקורות, חברת נמל אשדוד ורשות החדשנות