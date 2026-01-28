עקפה תחזיות ומפטרת: מה היה בדוחות ענקית השבבים?

ענקית ציוד השבבים ASML עקפה את התחזיות בדוחות הרבעון הרביעי של 2025, והודיעה במקביל על פיטורי כ-1,700 מתוך כ-44,000 העובדים שלה.

החברה ההולנדית רשמה הכנסות של 9.7 מיליארד אירו ברבעון הרביעי, צמיחה של 29.3% לעומת הרבעון הקודם, ובשנה כולה ההכנסות הסתכמו ב-32.7 מיליארד אירו, צמיחה שנתית של 15.6%. הרווח הנקי הסתכם ב-2.8 מיליארד דולר ברמה הרבעונית וב-9.6 מיליארד דולר ברמה השנתית, עלייה ביחס לתקופות הקודמות.

ההזמנות החדשות שהתקבלו במהלך הרבעון הרביעי הסתכמו בכ-13.2 מיליארד אירו, הרבה מעבר למה שציפו האנליסטים. בסוף שנת 2025, עמד צבר ההזמנות של ASML על 38.8 מיליארד אירו, לעומת 35.9 מיליארד אירו בסוף 2024.

מנכ"ל החברה, כריסטוף פוקט, אמר ש-2025 הייתה שנת שיא נוספת ל-ASML, עם רבעון רביעי חזק במיוחד. "בחודשים האחרונים, לקוחות רבים שלנו שיתפו הערכות חיוביות משמעותית בנוגע למצב השוק בטווח הבינוני, בעיקר על בסיס תחזיות חזקות יותר לביקוש בר-קיימא שקשור ל-AI", אמר פוקט. לדבריו, זה בא לידי ביטוי בהאצת תוכניות קיבולת ייצור של הלקוחות ובהזמנות מ-ASML. "לכן אנו צופים ש-2026 תהיה שנת צמיחה נוספת", הוסיף המנכ"ל.

ברבעון הראשון של השנה, החברה צופה הכנסות של 8.2-8.9 מיליארד אירו, עם שולי רווח גולמי של 51%-53% (לעומת 52.2% ברבעון הרביעי של 2025). בשנת 2026, הצפי הוא להכנסות של 34-39 מיליארד אירו, כך שבאמצע טווח התחזית, מדובר על צמיחה שנתית של 11.7%, והרווחיות הגולמית תהיה גם כן בטווח של 51%-53%.

1,700 עובדים יפוטרו בהולנד ובארה"ב

כאמור, לצד הדוחות החזקים, ASML הודיעה על פיטורי עובדים. במכתב שנשלח לעובדים על-ידי המנכ"ל וההנהלה, נכתב כי ASML מתכננת להמשיך לצמוח במצבת כוח האדם שלה, כולל בקמפוס מתוכנן נוסף בהולנד (איינדהובן), אך "כמו בכל חברה שצומחת במהירות, אנו צריכים להיות בטוחים שהדרך בה אנו צומחים לא מאטה אותנו. משוב שקיבלנו מעמיתים, ספקים ולקוחות מראה שבמקרים מסוימים, דרכי העבודה שלנו הפכו לפחות מהירות". לפי הנהלת החברה, עליה לטפל בסוגיות האלה, כדי להיות מוכנה לצמיחה עתידית. "אנו מודיעים היום על כוונה לחזק את המיקוד שלנו בהנדסה וחדשנות בתחומים קריטיים באמצעות ייעול ארגוני הטכנולוגיה וה-IT", ציינו במכתב לעובדים.

השינוי צפוי להוביל לפיטורי 1,700 עובדים, רובם בהולנד וחלקם בארה"ב. "אנו בוחרים לבצע את השינויים האלה ברגע של חוזק של החברה. שיפור התהליכים והמערכות יאפשר לנו לייצר חדשנות רבה וטובה יותר", נכתב שם.

במקביל, הודיעה החברה על הגדלת הדיבידנד שיחולק, ועל כך שבמהלך הרבעון הרביעי היא רכשה מניות של עצמה בהיקף של 1.7 מיליארד אירו, בהתאם לתוכנית קיימת. התוכנית הסתיימה בסוף 2025, לאחר שנרכשו מניות בהיקף כולל של 7.6 מיליארד אירו בין השנים 2022-2025. תוכנית חדשה בהיקף של עד 12 מיליארד אירו יוצאת לדרך ותהיה בתוקף עד סוף 2028.

בוול סטריט ג'ורנל הזכירו את החששות שעלו בשוק מפני בועת AI, אך ציינו שעליית הביקושים מצד ענקית השבבים TSMC (שעקפה את התחזיות מוקדם יותר החודש) מצביעה על כך שהביקוש הוא חזק, ושהיא (ואחרות) יצטרכו לרכוש עוד ציוד לייצור שבבים מ-ASML כדי לעמוד בביקושים מצד הלקוחות, ביניהם אנבידיה ואפל .

בתגובה לדוחות, בבנק ההשקעות ג'פריס פרסמו תגובה ראשונית ובה ציינו שהיקף ההזמנות היה מרשים במיוחד וכמעט כפול מתחזיות הקונצנזוס. "נראה כי חוזק ההזמנות הגיע מתחום ה-Advanced Logic וה-DRAM, וסין נשארה חלשה", כתבו בג'פריס. הם ציינו שחלק מצבר ההזמנות עליו דיווחה ASML מיועד לאספקה ב-2027, מה שמספק נראות (visibility) גם לשנה הבאה. אף שהמכפילים בהם נסחרת ASML גבוהים להערכתם, חוזק ההזמנות והחדשות החיוביות מהתעשייה עשויים לתמוך באפסייד למניה בטווח הבינוני.