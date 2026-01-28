אם השקעתם במדדי המניות המובילים של הבורסה בת"א בשנתיים האחרונות, הכפלתם את הכסף שלכם (120%). אם השקעתם לחלופין במדד הבנקים, הכסף זינק ב־168%. גם אם השקעתם בנאסד"ק - עשיתם החלטה חכמה והשגתם תשואה של 48% (בהנחה שגידרתם את המטבע). אבל אילו לקחתם את הסיכון לאקסטרים, הייתם יכולים להרוויח הרבה יותר, או להפסיד הרבה מאוד כסף.

לא מדובר על השקעה במטבעות קריפטו או נכס ספקולטיבי אחר, אלא במכשירים אשר עוקבים אחר מדדים "רגילים" של שוק ההון. באחד מהם הייתם יכולים ליהנות בשנתיים האחרונות מתשואה מטורפת לגמרי של 870%.

הכירו את הקרנות הממונפות והאסטרטגיות: קרנות נאמנות שמנסות (אך לא מתחייבות) להכפיל ואף לשלש את הכסף שהשקעתם, אם המדדים ילכו בכיוון שעליו הימרתם.

הקרנות הללו משקיעות את הכסף לא במדדים עצמם אלא באופציות וחוזים עתידיים עליהם, עם חשיפה אפקטיבית למניות של 200%-300%, או במילים פשוטות: מינוף של הכסף. מאחר שהתשואה מחושבת ברמה יומית, נוצרים לעיתים פערים משמעותיים בתשואות של מנהלי הקרנות השונות.

בדרך כלל הקרנות הממונפות בפי 2 או פי 3 יניבו תשואה שהיא קצת פחות מכך, בהתאמה. הסיבה היא שהתשואה כאמור מחושבת ברמה יומית, ונפילה של 10% פוגעת בכסף יותר מאשר הרווח שנוצר מעלייה של 10%.

כמו מכשירים פיננסיים אחרים בשוק המקומי, ההנחה היא שהגידול בנכסי תת הענף הזה בתעשיית קרנות הנאמנות מגיע בעיקרו ממשקיעי הריטייל החדשים, שהצטרפו לבורסה החל משנות הקורונה. הללו מוכנים לקחת יותר סיכון על הכסף שלהם, בין אם בגלל שהם רואים שלאורך זמן שוקי המניות עולים, ובין שזה כי הם רואים את מחירי הדיור המאמירים ומבינים שלא יהיה להם כסף לדירה ללא נטילת סיכון, והם פונים לשוק ההון.

קווים לדמותן של קרנות ממונפות ואסטרטגיות מטרתן

למנף את הכסף פי 2 או 3 על המדד שאחריו עוקבים

קרנות פעילות

68 (11 מהן נפתחו בשנתיים האחרונות)

היקף נכסים מנוהלים

5.2 מיליארד שקל דמי ניהול ממוצעים לשנה † 2% (כולל נאמן ושיעור הוספה), עשויים להגיע גם ל־4%-5%

חשיפה למניות

200% ויותר

טווח תשואה בשנתיים האחרונות

870% עד ־80%

חסרונות

תנודתיות גבוהה במיוחד, סיכוי לאובדן מהיר של הכסף מקורות: רשות ניירות ערך, חברת fair

היקף הנכסים בקרנות הממונפות עומד על 5.2 מיליארד שקל נכון להיום, קטן יחסית לכל תעשיית קרנות הנאמנות, אך כפול מלפני שנתיים. יש כיום 68 קרנות כאלה, כמעט חצי מהן נפתחו רק מאז 2020, עם הקורונה והצטרפות משקיעי הריטייל לבורסה, במקביל לגאות בשוקי ההון.

אפשר לקנות קרנות ממונפות כמעט על כל דבר. החל ממדדי נאסד"ק ו־S&P האמריקאיים ודאקס הגרמני, דרך ת"א 35 ושאר המדדים הגדולים בישראל, וגם למשל על סקטור הבנקים, על אג"ח, על מתכת הזהב ואפילו על הנפט. אפשר גם להמר על ירידות בנכסים הללו וכך ליהנות מתשואה מהירה במקרה שהירידה תתגשם.

דמי הניהול בקרנות הללו גבוהים במיוחד בשיעור 2% בממוצע, כאשר יש קרנות שגובות גם 4% ואפילו יותר. זאת לעומת דמי ניהול של 1.6% בממוצע בקרנות הנאמנות המנייתיות.

תשואה של עד 870% בשנתיים

עד כמה בתי ההשקעות מזהים את הטרנד, ניתן ללמוד מכך שבשנתיים האחרונות נפתחו 11 קרנות ממונפות, מהן שתיים הוקמו רק בדצמבר האחרון (מיטב ממונפת פי 3 על מדד ת"א 90 וברק אולטרה נפט פי 3).

על פי נתוני חברת fair, שמתמחה בקרנות נאמנות, קרן ברק אולטרה בנקים פי 3 סיפקה בשנה האחרונה תשואה של 208%. בשנתיים האחרונות התשואה שלה מטורפת לגמרי ועומדת על 870% (בשלוש שנים, אגב, היא נמוכה יותר). לשם השוואה, מדד ת"א בנקים זינק ב־168% בשנתיים הללו.

במקומות הבאים בעשירייה הראשונה נמצאות קרנות ממונפות על מדדי ת"א 35 ות"א 125, עם פערים גדולים בתשואה של הגופים השונים שנעה בשנתיים האחרונות בין 620%-282%. המדדים עצמם עלו כאמור בכ-120%. אחריהן ניתן למצוא גם קרנות על הדאקס הגרמני והנאסד"ק עם תשואות של 100%-120% בשנתיים האחרונות (לעומת תשואה של 48%־47% בשני המדדים הללו).

זהירות: טומנות סיכון גבוה במיוחד

ובכל זאת, צריך להזהיר: זהו אחד המכשירים הכי מסוכנים בשוק ההון, כזה שעשוי למחוק לכם את הכסף במהירות. אפילו השם של חלק מהקרנות הללו נושא את המילה "אקסטרים".

אף מנהל השקעות או יועץ בבנק כנראה לא ימליץ לכם לקנות קרנות כאלה. הן נחשבות כאפיק השקעה המיועד לתקופה קצרה בלבד, ולא למוצר ש"יושבים עליו" לאורך זמן (בניגוד לקרנות סל ומחקות מדדים). אפשר גם להסתכל על המכשיר כתחליף להלוואה למי שאין מספיק הון עצמי, בדומה למשכנתאות בתחום הנדל"ן.

כדאי לחגור חגורת בטיחות חזקה במיוחד לפני שנכנסים להרפתקה הזו, שבה ניתן להפסיד את רוב כספי ההשקעה. לקרנות הממונפות יש סטיית תקן של כ־70%-80%.

"הקרן משקפת תנודתיות חריגה, התשואות בהן אינן נעות סביב המדד, עם תזוזה של כמה אחוזים לפה או לשם, אלא יכולות לסטות עשרות אחוזים בכל כיוון במהלך השנה", מדגיש ומזהיר אלעד שפר, מנכ"ל חברת fair. "סטיית התקן ממחישה עד כמה הדרך לרווח הייתה רצופה תנודות ולא קו ישר ושקט".

דוגמה לסיכון הגבוה שמתממש התקבלה במהלך משבר הקורונה, כשמדד S&P 500 צלל ב־30%. המשמעות היא שמי שהחזיק בקרן ממונפת פי 3 על המדד, מחק כמעט את כל כספו. נפילה דומה ומחיקה של רוב הכסף קרתה גם למי שהימר פי 3 על הנאסד"ק בירידות של שנת 2022, בעקבות האינפלציה ועליית הריבית בעולם.

רוצים להמר נגד השוק?

ויש לקרנות הממונפות צד נוסף. אם אתם בטוחים שאנחנו לקראת נפילות בשווקים, תוכלו לקנות קרנות "שורט" ממונפות המהמרות על ירידות בשווקים. מדובר בהימור מסוכן במיוחד ומי שהשקיע בהן בשנתיים האחרונות הפסיד כמובן, כשהקרנות הללו התרסקו בעשרות אחוזים (ובכלל, ברוב השנים השוק עולה).

כך למשל, קרן תכלית (מיטב) ממונפת בחסר על ת"א 35 פי 2 הסבה למשקיעים הפסד של 61% בשנה האחרונה ו־80% בשנתיים האחרונות. כך גם קרן דומה של קסם (הפניקס). קרן אחרת של אי.בי.אי, חסר על ת"א 90, הפסידה 55% בשנה ו־76% בשנתיים. קרנות אחרות בחסר על הנדל"ן, דולר פי 3, נאסד"ק פי 2 ועל הנפט הניבו בשנתיים הללו הפסדים של 20%-56%.

"הפער הזה, בין רווח תלת־ספרתי להפסד משמעותי, מדגיש שקרן ממונפת היא כלי כירורגי: מכשיר פיננסי שיודע לתרגם דעה מושכלת לתשואה יוצאת דופן. אבל לרוב זה אינו מוצר 'שגר ושכח', אלא כלי למשקיע שמבין את הסיכון ויודע לנהל אותו", מסכם שפר.