בפחות מחודש: 40 מניות בת"א בתשואה דו־ספרתית

מדד ת"א 125 ממשיך את המגמה החיובית שלו מ־2025, ומתחילת שנת 2026 הוא הוסיף לערכו כ־9.9% ועקף את הרף הסמלי של 4,000 נקודות.

● השקל מתקרב לשיא של 30 שנה: הפעם בנק ישראל יתערב?

● פי 10 בשלוש שנים: הזינוק בהכנסות שסלל את הדרך לאקזיט של הבורסה

התוצאה: בין מניות המדד יש כיום למעלה מ־40 משהניבו בפחות מחודש תשואות בשיעור דו־ספרתי מתחילת שנת 2026, מתוכן 19 של מעל 20% תשואה ו־10 של מעל 30% עד כה.

הכוכבות הגדולות של המדד עד כה מגיעות מתחומי פעילות מגוונים כשלחברות ביטחוניות, טכנולוגיה, אנרגיה ונדל"ן יש נציגות מכובדת.

בראש דירוג התשואות ניצבת ארית תעשיות שזינקה מתחילת ינואר ב־55% ונסחרת כיום לפי שווי של למעלה מ־7 מיליארד שקל.

מניה נוספת שבלטה בחודש הראשון של השנה עם עלייה של 41% היא גילת , שמספקת טכנולוגיות לתקשורת לוויינית, גם לשוק האזרחי וגם לשוק הביטחוני. החברה הדואלית נסחרת כיום לפי שווי של כ־4.3 מיליארד שקל. העלייה בה מיוחסת גם להזמנות שקיבלה בחודשים האחרונים.

חברת הנדל"ן המניב מגה אור נסחרת כבר בשווי 13.8 מיליארד שקל אחרי עלייה של 39% מתחילת השנה הנוכחית. החברה בראשותו של צחי נחמיאס נהנית ממומנטום חיובי על רקע כניסתה לשוק של הקמה והשכרת הדאטה סנטרס (חוות שרתים) עבור ענקיות הטכנולוגיה, ביניהן אנבידיה, נביוס וגוגל.

התשואה הרביעית בגובהה מתחילת השנה מגיעה ממניית משק אנרגיה , המחזיקה בתחנת דליה ועוסקת בייזום ותפעול מתקני ייצור חשמל מאנרגיה סולארית. המניה טיפסה גם היא בכ־39% מתחילת 2026 לשווי נוכחי של 8.3 מיליארד שקל.

החברה אמורה ליהנות מהמשך הגידול בביקוש לחשמל, הן על רקע צמיחת האוכלוסייה והן בשל הצורך ביותר חשמל עבור טכנולוגיות AI ותחבורה חשמלית.

חברה נוספת מתחום האנרגיה היא נופר , שבשליטת עופר ינאי, העוסקת בייזום, הקמה והפעלה של מערכות לייצור חשמל מאנרגיה סולארית. מניית נופר עלתה השנה ב־38% לשווי חברה של 5.9 מיליארד שקל.

גם מניית הבורסה זינקה

נציגה נוספת של הסקטור הביטחוני במניות החזקות של המדד היא נקסט ויז'ן , שעלתה ב־35% מתחילת 2026. החברה מייצרת מצלמות מיוצבות לכטב"מים ונסחרת לפי שווי של 25 מיליארד שקל.

שתי מניות נוספות עם תשואות גבוהות הן נובה (38%) וקמטק (32%) - המספקות ציוד בדיקה לתהליכי ייצור שבבים.

באופן סמלי למדי אחת המניות החזקות בבורסה היא מניית הבורסה עצמה, שעלתה ב־35% מתחילת השנה.