ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
שוק ההון והשקעות בפחות מחודש: 40 מניות בת"א בתשואה דו־ספרתית
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
הבורסה בת"א

בפחות מחודש: 40 מניות בת"א בתשואה דו־ספרתית

מדד ת"א 125 עקף מתחילת השנה את הרף הסמלי של 4,000 נקודות • בין מניות המדד יש כיום יותר מ-40 שהניבו ב-2026 תשואות בשיעור דו ספרתי • הבולטות: ארית תעשיות, גילת ומגה אור

שירי חביב ולדהורן 05:51
40 מניות בת''א בתשואה דו־ספרתית / עיבוד: טלי בוגדנובסקי
40 מניות בת''א בתשואה דו־ספרתית / עיבוד: טלי בוגדנובסקי

מדד ת"א 125 ממשיך את המגמה החיובית שלו מ־2025, ומתחילת שנת 2026 הוא הוסיף לערכו כ־9.9% ועקף את הרף הסמלי של 4,000 נקודות.

השקל מתקרב לשיא של 30 שנה: הפעם בנק ישראל יתערב?
פי 10 בשלוש שנים: הזינוק בהכנסות שסלל את הדרך לאקזיט של הבורסה

התוצאה: בין מניות המדד יש כיום למעלה מ־40 משהניבו בפחות מחודש תשואות בשיעור דו־ספרתי מתחילת שנת 2026, מתוכן 19 של מעל 20% תשואה ו־10 של מעל 30% עד כה.

הכוכבות הגדולות של המדד עד כה מגיעות מתחומי פעילות מגוונים כשלחברות ביטחוניות, טכנולוגיה, אנרגיה ונדל"ן יש נציגות מכובדת.

בראש דירוג התשואות ניצבת ארית תעשיות שזינקה מתחילת ינואר ב־55% ונסחרת כיום לפי שווי של למעלה מ־7 מיליארד שקל.

מניה נוספת שבלטה בחודש הראשון של השנה עם עלייה של 41% היא גילת , שמספקת טכנולוגיות לתקשורת לוויינית, גם לשוק האזרחי וגם לשוק הביטחוני. החברה הדואלית נסחרת כיום לפי שווי של כ־4.3 מיליארד שקל. העלייה בה מיוחסת גם להזמנות שקיבלה בחודשים האחרונים.

חברת הנדל"ן המניב מגה אור נסחרת כבר בשווי 13.8 מיליארד שקל אחרי עלייה של 39% מתחילת השנה הנוכחית. החברה בראשותו של צחי נחמיאס נהנית ממומנטום חיובי על רקע כניסתה לשוק של הקמה והשכרת הדאטה סנטרס (חוות שרתים) עבור ענקיות הטכנולוגיה, ביניהן אנבידיה, נביוס וגוגל.

התשואה הרביעית בגובהה מתחילת השנה מגיעה ממניית משק אנרגיה , המחזיקה בתחנת דליה ועוסקת בייזום ותפעול מתקני ייצור חשמל מאנרגיה סולארית. המניה טיפסה גם היא בכ־39% מתחילת 2026 לשווי נוכחי של 8.3 מיליארד שקל.

החברה אמורה ליהנות מהמשך הגידול בביקוש לחשמל, הן על רקע צמיחת האוכלוסייה והן בשל הצורך ביותר חשמל עבור טכנולוגיות AI ותחבורה חשמלית.

חברה נוספת מתחום האנרגיה היא נופר , שבשליטת עופר ינאי, העוסקת בייזום, הקמה והפעלה של מערכות לייצור חשמל מאנרגיה סולארית. מניית נופר עלתה השנה ב־38% לשווי חברה של 5.9 מיליארד שקל.

גם מניית הבורסה זינקה

נציגה נוספת של הסקטור הביטחוני במניות החזקות של המדד היא נקסט ויז'ן , שעלתה ב־35% מתחילת 2026. החברה מייצרת מצלמות מיוצבות לכטב"מים ונסחרת לפי שווי של 25 מיליארד שקל.

שתי מניות נוספות עם תשואות גבוהות הן נובה (38%) וקמטק (32%) - המספקות ציוד בדיקה לתהליכי ייצור שבבים.

באופן סמלי למדי אחת המניות החזקות בבורסה היא מניית הבורסה עצמה, שעלתה ב־35% מתחילת השנה.