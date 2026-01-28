מבוכה באמזון: מייל פנימי שנשלח בטעות חשף את גל הפיטורים הקרוב

אמזון שלחה הלילה (בין שלישי לרביעי) הודעה לעובדי חטיבת הענן, במה שנראה כטעות, ובה אישרה כי החברה מבצעת "שינויים ארגוניים".

ענקית המסחר האלקטרוני כבר הודיעה על הפיטורים הנרחבים בכוח האדם בתפקידי המטה שהחלו השבוע, אשר צפויים לכלול בין 14 אלף ל-16 אלף עובדים, אולם הודעות אישיות טרם נמסרו לעובדים שיושפעו מהמלך. הפיטורים אינם מתמקדים בעובדי האריזה והשילוח, אלא בליבת עובדי הצווארון הלבן בחברה, ולכל רוחבה - במחלקות כמו שירותי הענן (AWS), אתר הקמעונאות והחנויות של אמזון, שירות הוידאו פריים, והנהלת משאבי האנוש.

"שינויים כאלו קשים לכולם", כתבה קולין אוברי, סגנית נשיא בכירה לפתרונות בינה מלאכותית יישומית ב-Amazon Web Services, בהודעת המייל, כפי שפורסם ב-CNBC. "אלו החלטות קשות שמתקבלות בכובד ראש, בעודנו מכינים את הארגון ואת AWS להצלחה עתידית".

המזכר מתייחס גם לפוסט של ראש מערך משאבי האנוש באמזון, בת' גלטי, וציין כי החברה עדכנה את "הקולגות בארגון שהושפעו מהמהלך".

אמזון לא לבד: חברות רבות ברחבי העולם נקטו פעולת צמצומים לקראת סוף השנה הקודמת ותחילת השנה החדשה כחלק מהערכות מחדש לקראת עידן ה- AI, בהן אדובי, מטא, HP, אינטל, מיקרוסופט ופלייטיקה.