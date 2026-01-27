ענקית האלקטרוניקה היפנית סוני (Sony) הודיעה בנובמבר האחרון לעובדיה בהוד השרון כי ברצונה לסגת מפעילות המחקר והפיתוח שלה בישראל לאחר עשור. כדי לתמוך בעובדים, הבטיחה החברה כי תסייע במימון הקמה מחדש של חברת הסטארט־אפ הישראלית שרכשה ב־2016, חברת אלטייר (Altair), שעסקה אז בפיתוח שבבי תקשורת לדור הרביעי בסלולר. ההערכה הייתה כי רק חלק מ־200 העובדים ייקלטו בחברה החדשה־ישנה, בעוד שאחרים יאלצו לחפש לעצמם מקום עבודה חלופי.

לגלובס נודע כי קבוצה של כ־50 מומחי בינה מלאכותית קיבלה הצעה מפתה מענקית השבבים הבריטית ארם (ARM) הנמצאת לא הרחק משם, ברעננה, ואלה עברו אליה כקבוצה אחת בחודשים ספטמבר עד דצמבר בשנה שעברה. חלק מהעובדים שעברו לארם הם אנשים שפוטרו מסוני. הקבוצה כוללת את מנהל תחום ה־AI והתוכנה של סוני ישראל, ומהנדסים בכירים בפיתוח אלגוריתמים של AI בתחומי תקשורת אותות ועיבוד תמונה.

רבים מהם עבדו על מודלי AI ויישומים במכשירי קצה של סוני - טכנולוגיה המעניקה למכשירי אלקטרוניקה יכולות לבצע עיבוד AI מתקדם ולא להסתמך על שרתים מרוחקים. כמה מהעובדים הם חוקרים בעלי תואר שלישי המתמחים באלגוריתמים של למידת מכונה וראייה ממוחשבת. פורשי סוני זכו להצעות שכר מפתות וגם לאפשרות לעבוד יחד כצוות - רבים מהם עובדים זה לצד זה שנים רבות.

נראה כי חלק מהיוזמה נבע מתקשורת ישירה בין הנהלות החברות סוני וארם, אך בסופו של דבר ארם ראיינה כל עובד בנפרד וחתמה עמו על חוזה נפרד.

מנסיון למכירה ועד פיצול: השינויים במרכז הפיתוח של סוני ישראל ינואר 2016

סוני רוכשת את הסטארט־אפ הישראלי אלטייר תמורת 212 מיליון דולר

יולי 2025

סוני מבקשת למכור את פעילות המו"פ בישראל תמורת 300 מיליון דולר

נובמבר 2025

המכירה נכשלת וסוני מחליטה לסגת מפעילותה בישראל

דצמבר 2025

50 מומחי AI מסוני מקבלים הצעה לעבור יחד לארם הבריטית

מומנטום מחודש

כפי שנחשף בעבר בגלובס, ענקית השבבים הבריטית ארם מפתחת בישראל מתחת לרדאר מעבד גרפי המתחרה בזה של אנבידיה ואינטל. בשנה האחרונה היא מנהלת מאמצים לצמוח בשוק המקומי והיא בונה על תעשיית מפתחי השבבים הישראלית, שבה פעילוֹת חברות ענק כמו גוגל, אמזון, אפל ואנבידיה. מרכז הפיתוח שלה הכפיל את עצמו במהלך 2025, בין השאר הודות לקליטת קבוצת ה־AI של סוני, והוא מונה כיום קרוב ל־200 עובדים. לפי אתר הדרושים שלה, היא מגייסת לרעננה מהנדסי תוכנה המתמחים בלמידת מכונה ומעבדים גרפיים וכן מפתחי כלי בדיקות לפיתוח שבבים.

הצוות הישראלי של ארם פועל בקבוצת העיבוד הגרפי העולמי של החברה והוא עוסק בשלב זה בפיתוח מעבד GPU לשוק משחקי הווידאו. בשלב זה, המעבד אינו מתחרה במעבד הגרפי לעיבוד AI בלאקוול של אנבידיה או במעבדי ה־Mi של AMD. עם זאת, בכירים בענף מעריכים כי כפי שקרה עם אנבידיה בעבר, גם ארם תוכל לקבל החלטה להמיר את ייעודו של המעבד גם לתחום ה־AI.

סופטבנק, בעלת השליטה בארם, הנפיקה אותה בספטמבר 2023. מאז הכפילה המנייה את מחירה - אך היא כמעט ואיננה צומחת מאז קיץ 2024, ולמעשה חוותה ירידה של 29% במחירה במהלך 2025. כעת, זוכה ארם למומנטום מחודש מבתי ההשקעות שמשדרגים את המלצת הקנייה של המנייה שלה. זאת בשל צפי למעורבות ארם בפיתוח רכיבים לשבבי AI ל־OpenAI במעורבות סופטבנק ובשיתוף ברודקום, וכן בשל שותפות בפיתוח מעבד ליבה (CPU) לשרתים של מטא.

כחלק מקונגלומרט סופטבנק, ארם תשתתף בפרויקט סטארגייט, מיזם חוות השרתים של ארה"ב. ספקיות המימון לפרויקט צפויות לכלול, מלבד סופטבנק, גם את אורקל ואת OpenAI.

התחום לא צמח כמתוכנן

סוני קיוותה למכור את פעילות הפיתוח שלה בישראל כמקשה אחת לענקית טכנולוגיה תמורת 300 מיליון דולר, כפי שפורסם ברויטרס כבר בחודש יולי האחרון, אולם משהעסקה לא צלחה, החליטה לסגת באופן חד צדדי מפעילותה בהוד השרון ולהשקיע סכום צנוע בהקמה מחדש של החברה שרכשה בעבר, אלטייר.

סוני ישראל פעלה בתחום התקשורת מדור רביעי (LTE) עבור מכשירי קצה (ioT), אך התחום לא צמח כמתוכנן, והכנסותיו עומדות על כ־80 מיליון דולר בשנה. החטיבה הישראלית פעלה בתחום התקשורת בין מכשירים, במנותק ממחלקת פיתוח החומרה של סוני, הכוללת גם פיתוח שבבים למצלמות וידאו וסטילס. על פי ההערכה נותרו במרכז הפיתוח של סוני בהוד השרון מעל ל־200 עובדים, הממתינים להודעה בדבר גיוס ההון הדרוש להקמת אלטייר, ולוודאות באשר לאלה שייישארו ואלה שיידרשו למצוא לעצמם מקום עבודה חדש.

מארם ומסוני לא התקבלה תגובה.