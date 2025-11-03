ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
סוני יוצאת מפעילות השבבים בישראל: מפצלת החוצה את אלטייר
סוני יוצאת מפעילות השבבים בישראל: מפצלת החוצה את אלטייר שרכשה לפני עשור

מרכז פיתוח השבבים של סוני בישראל, התמחה בשנים האחרונות בשבבי תקשורת עבור רשתות תקשורת LTE ודור חמישי במיוחד לתחום שרשראות האספקה • סוני, שרכשה את אלטייר סמיקונדקטור לפני עשור, תחזור להתקיים כישות עצמאית, כאשר סוני תיהפך לבעלת מניות בה

אסף גלעד 13:17
נוחיק סמל, מנכ''ל סוני סמיקונדקטור ישראל / צילום: מארק נומדר
נוחיק סמל, מנכ''ל סוני סמיקונדקטור ישראל / צילום: מארק נומדר

ענקית האלקטרוניקה סוני החליטה לפצל החוצה את פעילות פיתוח השבבים שרכשה לפני עשור על בסיס הסטארט-אפ אלטייר (Altair Semiconductor) מהוד השרון המעסיק כ-200 עובדים, מהלך שיסמן פניית פרסה מהקמת מרכז פיתוח בישראל. זאת, לאחר כמה גלי פיטורים, האחרון שבהם לפני מספר חודשים בו פוטרו כמה עשרות עובדים, ולקראת מה שנראה כמו גל חדש של ארגון מחדש. אלטייר תחזור להתקיים כישות עצמאית תחת השם הישן שלה, אלטייר סמיקונדקטור, כאשר סוני תיהפך לבעלת מניות בה.

ניתוח | "הקפקס": הסעיף שנחשב לשולי בדוחות ענקיות הטק, וכעת גונב את ההצגה
כדי לעודד השקעה בהייטק: משרד האוצר מעניק הטבות מס מפליגות לקרנות הישראליות

מרכז פיתוח השבבים של סוני בהוד השרון, "סוני ישראל", התמחה בשנים האחרונות בשבבי תקשורת עבור רשתות תקשורת LTE ודור חמישי במיוחד לתחום שרשראות האספקה - ניהול מחסנים לוגיסטיים ושיפור המדדים התפעוליים שלהם באמצעות ניהול מלאי ומכונות. ההנהלה הנוכחית בראשות נוחיק סמל תמשיך לנהל את אלטייר לאחר פיצולה מסוני.

אלטייר, בעבר סטארט-אפ שבבים ותיק, נמכרה בינואר 2016 ב-212 מיליון דולר לאחר שגייסה 135 מיליון דולר. היא שריד לגל חברות שהוקמו בישראל בעשור הראשון ותחילת העשור השני של האלף - ושעסקו בפיתוח שבבים לדורות סלולריים מתקדמים לשלל טכנולוגיות בתחום ה-Wimax וה-LTE, רובן לא זכו לעדנה רבה.

מהחברה לא התקבלה תגובה לידיעה.