פיטורי בינה מלאכותית? המעסיקים בכלל חושבים אחרת

למרות ההטמעה המתרחבת של כלי בינה מלאכותית בחברות ההייטק בישראל, בשנת 2025 לא נרשמה פגיעה מהותית בהיקף התעסוקה בענף, ולא נצפו פיטורים נרחבים שניתן לייחס ישירות לבינה המלאכותית - כך עולה מסקר מעסיקים של רשות החדשנות, שבוצע בדצמבר 2025 על ידי חברת צבירן.

הסקר כלל 263 מעסיקים, מתוכם 192 חברות הייטק, ולפי הרשות - מייצג מעסיקים של כ־80% מהעובדים בענף ההייטק בישראל. במדגם נכללו חברות מקומיות וחברות רב־לאומיות הפועלות בישראל, ממגוון רחב של תחומים, בהם תוכנה, סייבר, מוליכים למחצה, אינטרנט, גיימינג, טכנולוגיה ביטחונית, ביוטק ומדעי החיים.

הסקר נעשה על רקע זאת שלאחר יותר מעשור של צמיחה מהירה במספר המועסקים בהייטק, ובמיוחד בשנות השיא של 2021 ו־2022, שוק העבודה בענף מצוי בשנים האחרונות בשלב של התמתנות וסטגנציה יחסית. חלקם של עובדי ההייטק מסך המועסקים במשק עומד בארבע השנים האחרונות סביב 11%, ללא גידול משמעותי. כך, אחת ההשערות שעלו בתקופה זו הייתה כי הבינה המלאכותית מחליפה עובדים ומצמצמת גיוסי כוח אדם, אולם ממצאי הסקר אינם מצביעים על כך בשלב זה.

התייעלות ומצב עסקי, ולא הבינה המלאכותית

מהנתונים עולה כי 35% מחברות ההייטק דיווחו על פיטורים בחצי השנה האחרונה, בעיקר על רקע צמצום או סגירה של צוותים ומחלקות. עם זאת, כאשר נבחנות הסיבות לפיטורים רוחביים, מתברר כי הטמעת הבינה המלאכותית אינה הגורם המרכזי.

לפי הסקר, בקרב החברות שביצעו פיטורים רוחביים, 75% ציינו התייעלות כסיבה עיקרית, ו־27% הצביעו על מצבן העסקי של החברות. רק 13% ציינו את הטמעת ה־ AI כאחת הסיבות לפיטורים. גם במבט קדימה, השפעת ה־AI על החלטות כוח האדם נותרת מוגבלת. כ־15% מהמעסיקים בענף מעריכים כי יבצעו פיטורים בחצי השנה הקרובה, אך 71% מהם ציינו שלבינה מלאכותית אין כל השפעה על ההחלטה, והיתר דיווחו על השפעה מועטה בלבד. אף חברה לא הגדירה את הטמעת ה־AI כגורם משמעותי בהחלטה לפטר עובדים.

במקביל, בשנת 2025 נרשמו סימני התאוששות זהירים בגיוסי כוח אדם. 94% מחברות ההייטק במדגם דיווחו כי גייסו עובדים במהלך השנה האחרונה, אולם שיעור העובדים שגויסו מסך המועסקים עמד על 7.9% בלבד - נתון נמוך מעט בהשוואה ליתר המשק. כ־23% מהחברות מעריכות כי היקף הגיוסים בשנת 2026 יהיה נמוך יותר בהשוואה ל־2025, בעיקר משיקולי התייעלות ומצב עסקי, ולא בשל הטמעת טכנולוגיות חדשות.

חדירה עמוקה לתהליכי העבודה ושינוי בהרכב התפקידים

לצד ההשפעה המוגבלת על היקף התעסוקה, הסקר מצביע על חדירה רחבה של כלי בינה מלאכותית לתהליכי העבודה עצמם. 52% מחברות ההייטק דיווחו על הטמעה משמעותית של AI בתהליכים טכנולוגיים, הכוללת שילוב עמוק במערכות, בפיתוח ובתשתיות. בנוסף, 43% מהחברות דיווחו על שימוש בכלי AI גם בתפקידים שאינם טכנולוגיים, בהם שיווק, מכירות, תפעול ומשאבי אנוש. עם זאת, רק 13% מהחברות ציינו הטמעה רוחבית מלאה עם אינטגרציה עמוקה למערכות הארגוניות.

עוד עולה מהסקר כי 42% מחברות ההייטק מעסיקות עובדים בתפקידים ייעודיים לתחום הבינה המלאכותית, בהם חוקרי AI, מהנדסי GenAI, מפתחי מודלים ומומחי הטמעה. נתון זה מצביע על שינוי בהרכב התפקידים והמיומנויות הנדרשות בענף, ולא על צמצום כולל של הביקוש לעובדים.

מנכ״ל רשות החדשנות דרור בין מסר כי "ה־AI כבר מוטמע בליבת הפעילות של חברות ההייטק בישראל ומשנה את אופן העבודה, אך עד כה הוא אינו מחליף עובדים בהיקפים משמעותיים. לפחות בשלב זה נראה כי שוק העבודה עובר התאמה הדרגתית, ולא זעזוע חד. האתגר המרכזי הוא התאמת מיומנויות והכשרת עובדים לעבודה לצד טכנולוגיות חדשות".