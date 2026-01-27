OpenAI מתחילה לחשוף את פרטי מודל הפרסום החדש שלה ב־ChatGPT, ומתברר שמדובר במוצר יקר במיוחד. לפי דיווח של דה אינפורמיישן, החברה מתכננת לגבות כ־60 דולר עבור כל אלף חשיפות של מודעה, מחיר הגבוה פי כמה מהתמחור המקובל בפלטפורמות של מטא וגוגל , שם העלות עומדת לרוב על פחות מ־20 דולר, ומתקרב למחירים הנהוגים בפרסום בשידורי פריים־טיים ובאירועי ספורט מרכזיים. המודעות צפויות להופיע מתחת לתשובות של ChatGPT בגרסאות החינמיות והזולות של השירות, בהן רואה OpenAI פוטנציאל מרכזי להכנסות מפרסום.

לצד המחיר הגבוה, OpenAI מציעה למפרסמים בשלב הראשון יכולות מדידה מצומצמות יחסית. לפי הדיווח, החברה תספק נתונים בסיסיים בלבד על מספר החשיפות והקליקים, ללא מידע על זהות המשתמשים, תחומי העניין שלהם או אם המודעה הובילה בפועל לרכישה. הפער הזה מדגיש בין היתר את המרחק בין OpenAI לבין ענקיות הפרסום הדיגיטלי, שבנו לאורך השנים מערכות מתקדמות המאפשרות לעקוב אחרי מסלול הצרכן מהחשיפה ועד הקנייה.

ב־OpenAI מעריכים כי עצם השימוש ב־ChatGPT מעניק למפרסמים יתרון ייחודי, משום שהשאלות שהמשתמשים מקלידים בצ’אט נוטות להיות פתוחות וממוקדות בצרכים, ולעיתים משקפות שלב מוקדם בתהליך קבלת החלטת קנייה. עם זאת, בענף הפרסום מעריכים כי מפרסמים רבים יסתפקו בשלב זה בתקציבי ניסוי בלבד, עד שיוכח שהמודעות אכן מניעות מכירות.

יעד הכנסות שאפתני של כ־11 מיליארד דולר בשנה מפרסום

עוד לפי הדיווח, את המכירות הראשונות ביצעה OpenAI באמצעות פנייה ישירה למפרסמים, וחלק מהלקוחות הם חברות שכבר עובדות עם החברה כלקוחות עסקיים. בשלב זה החברה עדיין אינה נשענת על סוכנויות פרסום גדולות או על מערכות אד־טק חיצוניות, בניגוד למודלים של מטא וגוגל. במקביל, OpenAI מנסה לחבר בין פרסום למסחר באמצעות אפשרות לרכישה ישירה בתוך ChatGPT, ובמסגרת שיתוף פעולה עם Shopify יכולים סוחרים אמריקאים למכור מוצרים דרך הצ’אט ולשלם לחברה עמלה של 4% מכל עסקה.

המהלך כולו מתרחש על רקע יעד שאפתני של OpenAI לייצר הכנסות של כ־11 מיליארד דולר בשנה מפרסום למשתמשים שאינם משלמים. בענף מעריכים כי הביקוש הראשוני לפרסום ב־ChatGPT יהיה גבוה, אך מבחן ההצלחה האמיתי יהיה ביכולת של החברה להוכיח שהמחיר הגבוה מתורגם לתוצאות בפועל.