פרסומת ב־ChatGPT: התכנון שישנה את עולם הבינה מלאכותית

לפי דיווחים בעולם, OpenAI שוקלת להטמיע פרסומות בתשובות של ChatGPT, זאת כדי לממן את תוכניות בניית מרכזי הנתונים השאפתניות שלה ולספק את המשקיעים. לפי דיווח באתר The Information, החברה כבר בוחנת פורמטים אפשריים של פרסומות ושותפויות. אחד הרעיונות הוא לשלבן בתוך תשובות הצ'אט. למרות שהיוזמה עדיין בשלב תכנון ראשוני, נראה כי החברה רואה בפרסומות מפתח לבניית מודל עסקי בר־קיימא.

עד כה התקשתה OpenAI למנף את ההצלחה העצומה של ChatGPT למטרות מסחריות. מקור ההכנסה העיקרי של החברה מגיע ממנויים המשלמים 20 דולר לחודש, אך רוב המשתמשים לא משלמים כלל. אימון מודלי שפה גדולים ומתן תשובות בזמן אמת עבור מיליוני משתמשים ברחבי העולם דורש משאבי מחשוב עצומים, ולפי ההערכות, החברה שורפת מאות מיליוני דולרים מדי חודש. לכן כעת החברה מנסה להבין מהי הדרך הטובה ביותר להפיק כסף ממיליוני המשתמשים החינמיים של ChatGPT.

על־פי אתר The Information, המסתמך על מקורות אנונימיים המכירים את תוכניות החברה, היא עשויה להסתמך על השיחות של המשתמשים עם ChatGPT. כך, במקום רק לספק תשובות לשאלות, הכלי עשוי ולהתחיל להציע המלצות רכישה תוך כדי השיחה. לדוגמה, נכתב באחד האתרים, כאשר ChatGP יישאל כיצד לרוץ מרתון, הוא יספק עצות בסיסיות על ריצות למרחקים ארוכים וגם יציע מרפאת ריצה מקומית, מותג ספציפי של נעלי ריצה או ערכות הידרציה.

עוד דווח ב־The Information כי OpenAI בוחנת "פרסומות גנרטיביות", שבהן ChatGPT ייצר את הפרסומת, יבחר אילו תכונות ספציפיות של מוצר להזכיר ויתנסה בדרכים שונות להציג מוצרים כדי להגדיל מכירות.