​הסערה סביב OpenAI, שהגיעה לשיאה בהכרזת ה"קוד האדום" של סם אלטמן בשבוע החולף, חושפת מערכת לחצים עמוקה הרבה מעבר לתחרות מול גוגל. במקביל, בשבוע האחרון הולכים ומצטברים דיווחים המשרטטים תמונה מורכבת של חברה הנקרעת בין החזון המקורי שלה ובין המציאות העסקית הדוחקת. כך מתגלה כי מאחורי המהלך הדרמטי של אלטמן מסתתרת מתיחות גוברת בין מחלקות, שאלות פתוחות על עתיד המוצר המרכזי ואי ודאות כלכלית כמו גם האצה חסרת תקדים של התחרות בשוק הבינה המלאכותית.

הקרע האסטרטגי בין מחקר למוצר

על פי הוול סטריט ג'ורנל, אחת הסיבות המיידיות למשבר היא מחלוקת עמוקה בתוך OpenAI לגבי מהות החברה. בצד האחד ניצבים אנשי המוצר, בהובלת פיג'י סימו והמנהלת הפיננסית שרה פרייר, המזהים ב־ChatGPT לא רק מנוע צמיחה, אלא בסיס הכרחי להישרדות. הם מבקשים לחזק את המוצר המרכזי, לקצר זמני תגובה, לשפר אמינות ולוודא שמשתמשים מבינים טוב יותר את היכולות שכבר קיימות בו. מבחינתם, OpenAI חייבת לחשוב כמו חברת מוצר צרכני גדולה ולא כמו מעבדה מחקרית חזונית.

מנגד, בצד השני ניצבים החוקרים, המאמינים כי עתיד החברה תלוי בהשקעה נרחבת יותר בפיתוח מודלים מתוחכמים של Reasoning, המכונים מודלי חשיבה. החלפת איליה סוצקבר בג'אקוב פחוצקי בתפקיד המדען הראשי רק חידדה עבורם את האיום. רבים רואים בכך עדות לשינוי כיוון מהותי המתעדף קידום פיצ'רים על פני קידום חזון ה־IGA (Artificial General Intelligence, בינה מלאכותית כללית), החזון שבזכותו משכה OpenAI מוחות מבריקים והפכה לשם דבר בעולם המחקר.

לכך התווספה הצלחת מודל GPT 4o, שבזכות שימוש אינטנסיבי בנתוני משתמשים בזמן אמת הפך למודל המועדף על מיליונים. אלא שההצלחה הזו לוותה בשורת מקרים חמורים: משתמשים במצבים נפשיים רגישים קיבלו עצות שהחמירו את מצבם ומשפחות הגישו תביעות בארה"ב; במקביל המודל גם הואשם בחנפנות מוגזמת שפגעה במהימנותו. התוצאה: מודל שנחשב להישג טכנולוגי הפך עם הזמן גם לבעיה בטיחותית ותדמיתית מתמשכת.

התחרות החיצונית מול גוגל ואנתרופיק

המשבר הפנימי התגבר בדיוק בזמן שבו המתחרות של OpenAI רשמו את ההתקדמות הגדולה ביותר שלהן. גוגל חזרה למרכז הבמה בעקבות השקת Gemini 3, שזכה לשבחים על קפיצה ביכולות, על המהירות ועל הביצועים הוויזואליים. גם מחולל התמונות החדש של גוגל Nano Banana הפך ללהיט והזרים תנועה משמעותית לפלטפורמות של גוגל. שלל דירוגי משתמשים הציבו את גוגל מעל OpenAI, נתון שבחברה עוקבים אחריו בקפדנות.

במקביל, אנתרופיק ממשיכה להתחזק בשוק הארגוני עם קלוד, מוצר שממצב אותה כמתחרה מועדפת על תאגידים בזכות דגש על אמינות ושקיפות. OpenAI, שהכנסותיה נשענות בעיקר על מנויי ChatGPT פרטיים ולא על חוזים עסקיים, מוצאת עצמה מול תחרות בעלת מודל עסקי שונה.

נוסף על כך, ע"פ נתונים שפורסמו ב־TechCrunch, דווקא מייד לאחר הכרזת ה"קוד האדום" הראתה OpenAI עלייה חדה בשימוש של חברות ושל ארגונים עסקיים: לפי הנתונים, נפח ההודעות זינק פי שמונה בשנה; השימוש

ב־CustomGPTs (גרסאות ChatGPT מותאמות אישית שארגונים בונים לעצמם למשימות פנימיות) גדל פי 19; וארגונים משתמשים כיום פי 300 יותר בטוקני חשיבה - יחידות חישוב הנדרשות לפתרון בעיות מורכבות.

במקביל, עלייה זו מציפה שאלות על קיימות כלכלית, שכן מודלים הדורשים יותר "חשיבה" צורכים גם הרבה יותר אנרגיה ועלולים להגדיל משמעותית את עלויות השימוש עבור חברות.

לחץ כלכלי מתגבר ועבודה בקצב מסחרר

זאת ועוד, הלחץ הכלכלי מתעצם בשל התחייבויות ענק של OpenAI לפיתוח תשתיות מחשוב ושבבים בהיקף שמוערך ב־1.4 טריליון דולר. כדי להצדיק השקעה בקנה מידה כזה, החברה חייבת להמשיך לצמוח במהירות ולהגדיל את מספר המשתמשים וההכנסות. לפי עובדים בעבר ובהווה, זהו אחד הגורמים המרכזיים שדוחפים את ההנהלה להוציא מודלים חדשים בקצב מהיר, גם אם הצוותים מבקשים זמן נוסף לשיפור איכות.

לצד זאת, לפי דיווחים של דה־אינפורמיישן ושל הפייננשל טיימס, העביר אלטמן בתקופה האחרונה מסר ברור: ChatGPT חייב לחזור להיות מרכז הכובד של החברה. כאמור, במסגרת "הקוד האדום" הוא ביקש לצמצם השקעות במספר פרויקטים עתידיים, ובהם עוזר אישי ניסיוני וסוכן קניות חכם, כדי להתמקד מחדש בשיפור המוצר שאיתו נמדד כל הקרב מול גוגל.

התמונה הנוכחית המצטיירת היא של חברה הנמצאת בצומת היסטורית. OpenAI, שהחלה כמעבדה מחקרית בשאיפה לייצר בינה מלאכותית כללית, מתמודדת כעת עם דרישה לפעול כחברה עסקית גדולה שמנהלת מוצר צרכני בהיקף של מאות מיליונים. השאלה שאיתה היא נכנסת לשנה הקרובה אינה רק אם תצליח לעמוד בקצב התחרות, אלא אם תצליח לאזן בין החזון המחקרי המקורי לבין הצורך והרצון להמשיך ולהיות רלוונטית בשוק שמתקדם בכל יום.