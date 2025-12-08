ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
טכנולוגיה איפה מוצאת הבינה המלאכותית את התשובות לשאלות שלכם
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
בינה מלאכותית

איפה מוצאת הבינה המלאכותית את התשובות לשאלות שלכם

מחקר בדק 150 אלף תשובות שסיפקו מערכות בינה מלאכותית, ומשרטט תמונה מפורטת של מקורות המידע שמהם שואבים הצ’אטים את התוכן שהם מציגים למשתמש • למרבה ההפתעה, הממצאים מצביעים על כך שהמקורות הדומיננטיים אינם בהכרח מאגרי ידע מוסדיים או כלי תקשורת גדולים

מיטל וייזברג 16:14
בינה מלאכותית / צילום: צילום מסך מתוך הצ'אט
בינה מלאכותית / צילום: צילום מסך מתוך הצ'אט

מחקר חדש של חברת Semrush, שבדק 150 אלף תשובות שסיפקו מערכות בינה מלאכותית ביוני השנה, משרטט תמונה מפורטת של מקורות המידע שמהם שואבים הצ’אטים החכמים את התוכן שהם מציגים למשתמש. הבדיקה כללה ארבעה כלים מרכזיים בשוק: ChatGPT, הבינה המלאכותית של גוגל ג'מיני, Google AI Overviews וכן פרפלקסטי.

החברה הקטנה שרוצה לממן למנכ"ל לימודים במעל 100 אלף שקל לשנה
מובילאיי מפטרת כ-200 עובדים, הרוב מישראל

החוקרים עברו ידנית על כל תשובה, זיהו את הקישורים וההפניות שהמנועים מצטטים, וסיווגו מאילו אתרים הגיע המידע בפועל. הממצאים מצביעים על כך שהמקורות הדומיננטיים אינם בהכרח מאגרי ידע מוסדיים או כלי תקשורת גדולים, אלא דווקא פלטפורמות שמבוססות על תוכן שמעלים משתמשים. רדיט מוביל את הרשימה עם נוכחות בכ־40% מהתשובות שנבדקו, אחריו ויקיפדיה, יוטיוב וגוגל. בהמשך הרשימה מופיעים אתרים כמו ילפ ופייסבוק, שגם חלק גדול מתוכנם נוצר בידי הגולשים עצמם, וכן מקורות נוספים ובהם אמזון, אינסטגרם, וולמארט ואיביי.

הדאטה בעצם מחדד את העובדה שאתרים שנבנים כמעט לחלוטין מתרומות משתמשים, נמצאים בלב המידע שמוזרם למערכות הבינה המלאכותית, מה שמדגיש את עומק התלות של הצ’אטים בחוכמת ההמונים. היקפי השיח, הדיונים, חוות הדעת, הסקירות וההשוואות שמעלים גולשים ברחבי העולם, הופכים בפועל לבסיס ידע מרכזי שעליו נשענות תשובות המנועים, ולעתים אף מעצבים את האופן שבו מוצגת עובדה מסוימת או מתגבשת פרשנות.

לצד זאת, המחקר מראה שגם מקורות מידע מובנים יותר ממשיכים למלא תפקיד חשוב, כולל אתרי מפות, דירוגים מקצועיים, אתרי מסחר ועסקים שמספקים נתונים על מוצרים ושירותים. התמונה הכוללת משקפת שינוי עמוק בנוף המידע המקוון: בעידן שבו תוכן גולשים הפך לשכבה העבה והפעילה ביותר ברשת, גם מערכות ה־AI בעצם מתיישרות בהתאם ומבססות חלק ניכר מהתשובות שלהן על קהילות פתוחות, על מומחיות מבוזרת ועל מאגרי מידע ציבוריים, ולאו דווקא על מקורות מוסדיים או מקצועיים