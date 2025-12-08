ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
החברה הקטנה שרוצה לממן למנכ"ל לימודים במעל 100 אלף שקל לשנה

אולמד סולושנס מעוניינת לממן למנכ"ל החברה, פרופסור עוז שפירא, לימודי תואר שני באוניברסיטה רייכמן • עלות שכרו השנתית צפויה להגיע לכ-1.5 מיליון שקל

איתן גרסטנפלד 14:37
ביה''ס לרפואה באוניברסיטת רייכמן / צילום: רמי סיני
חברת המכשור הרפואי אולמד סולושנס רוצה לממן למנכ"ל החברה, פרופסור עוז שפירא, לימודי תואר שני באוניברסיטת רייכמן. עלות חזרת המנכ"ל אל ספסל הלימודים מוערכת בכ-108 אלף שקל בשנה.

עם ניסיון בארגון ידידי צה"ל: המנכ"לית המפתיעה בחברה החדשה של כצמן
זו חברת הביטוח שתהפוך לשותפה בקבוצה של עמוס לוזון לאחר שתרכוש מניות ב-110 מיליון שקל

במסגרת המהלך, שדורש את אישור אספת בעלי המניות, תבקש החברה לממן את עלות שכר הלימוד של שפירא לתואר שני (MBA) בניהול וחדשנות בתחום הבריאות (Healthcare Innovation) באוניברסיטת רייכמן. בחברה מציינים כי הלימודים יקנו לשפירא כלים ידע וקשרים שיתרמו לניהול החברה, וכי הדבר לא יפגע בהמשך תפקודו כמנכ"ל החברה.

שפירא, פרופסור לכירורגיה (לב וחזה), משמש בארבע השנים האחרונות כמנכ"ל החברה, המפתחת מוצרים זעיר-פולשניים עבור פעולות צנתור. במידה והחברה אכן תשלם את שכר הלימוד של שפירא, שכרו השנתי צפוי להגיע לכ-1.5 מיליון שקל בסיכום 2025, המבוסס על שכר בסיס של כ-1.3 מיליון שקל, לצד תשלום מבוסס מניות בהיקף של 400 אלף שקל.

בדומה לחברות רבות בתחום, גם אולמד עדיין לא הציגה הכנסות, כך שהיא עדיין שורפת מזומנים. את שנת 2024 סיימה החברה עם הפסד נקי של כ-9 מיליון שקל, ועם תזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפת של כ-8 מיליון שקל.

אולמד נסחרת לפי שווי של כ-34 מיליון שקל, אחרי שבשנה האחרונה לא חל שינוי במחיר מנייתה. בעל המניות הגדול בחברה הוא יו"ר החברה, דיוויד מילץ', שנכנס אליה בשנת 2012. מאז היווסדה שרפה החברה סכום של יותר מ-200 מיליון שקל, על אף שמכרה שורה של פעילויות הפסדיות.