ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
שוק ההון והשקעות המנכ"לית המפתיעה בחברה החדשה של כצמן
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
אוריון

עם ניסיון בארגון ידידי צה"ל: המנכ"לית המפתיעה בחברה החדשה של כצמן

חברת אוריון השלימה את הפיצול מג'י סיטי והחלה להיסחר בבורסה • מנכ"לית החברה היא עו"ד ששימשה עד כה כמנהלת בארגון ידידי צה"ל בארה"ב והיו"ר הוא ערן יעקב, מנהל רשות המיסים לשעבר

איתן גרסטנפלד 12:41
חיים כצמן, מייסד ומנכ''ל ג'י סיטי / צילום: אריק סולטן
חיים כצמן, מייסד ומנכ''ל ג'י סיטי / צילום: אריק סולטן

חברת הנדל"ן המניב ג'י סיטי , שבניהולו ובשליטתו של איש העסקים חיים כצמן, השלימה את רישומה למסחר בת"א של חברת אוריון. זאת, כחלק ממהלך שכלל חולקת מניות החברה החדשה כדיבידנד בעין לבעלי המניות של ג'י סיטי.

זו חברת הביטוח שתהפוך לשותפה בקבוצה של עמוס לוזון לאחר שתרכוש מניות ב-110 מיליון שקל
למרות הירידה במניה: מנכ"ל אקרו מכר מניות בכ-26.5 מיליון שקל

אוריון, היא חברה חדשה שהוקמה לפני מספר חודשים, במטרה לקלוט שלושה נכסים מסחריים מניבים בפולין שהוחזקו עד כה בידי ג'י סיטי, בשווי כולל של 450 מיליון יורו (1.7 מיליארד שקל). שלושת הנכסים, המשתרעים על שטח של 114 אלף מ"ר, מחזיקים בשיעור תפוסה ממוצע של כ-97.5%, והכנסות תפעוליות (NOI) של כ-29 מיליון אירו (2024).

לצד חלוקת המניות, גייסה החברה סכום של כ-1.35 מיליארד שקל באמצעות הנפקת שתי סדרות אג"ח חדשות (א' ו-ב'). תמורת ההנפקה של האג"ח תשמש את אוריון בין היתר להחזר הלוואות לקבוצת ג'י סיטי שאוריון נטלה לצורך רכישת הנכסים. זאת, כחלק מהניסיונות המתמשכים של כצמן להוריד את רמות המינוף של החברה בשליטתו .

עם השלמת המהלך, בעלת השליטה באוריון, שהונפקה לפי שווי של 64 מיליון שקל, צפויה להיות חברת ההחזקות נורסטאר , באמצעותה שולט כצמן בג'י סיטי, עם החזקות של כ-50%. עם זאת, גם נורסטאר צפויה לחלק את מניות אוריון כדיבידנד בעין לבעלי מניותיה, אך ציינה בדיווח לבורסה כי הדבר עשוי להתבצע בשלבים. יתר המניות צפויות להיות מוחזקות בידי הציבור, כשמלבד נורסרטאר, אין בה בעלי עניין .

הכוורת המפתיעה של כצמן

ניהולה השוטף של אוריון ימשיך להתבצע באמצעות ג'י סיטי, אותה מנהל כצמן. בגין הניהול תהיה זכאית ג'י סיטי לדמי ניהול בשיעור של כ-4% מההכנסות של הנכסים. בנוסף, אוריון תשלם לחברה בשליטתה המלאה של ג'י סיטי "שירותי פיקוח וייעוץ" בתמורה לכ-1% משווי נכסי החברה. לבסוף, היא תהיה זכאית גם לדמי הצלחה חד פעמיים בהיקף של כ-20% מהתשואה השנתית של הנכסים (IRR) בתום תקופת הסכם הניהול (5 שנים) .

מי שתשמש כמנכ"לית החברה החדשה היא עו"ד דינה בן ארי, ב-20% משרה. לבן ארי רזומה מעט מפתיע ביחס למנכ"לית של חברת נדל"ן ציבורית. למעשה, ב-20 השנים האחרונות היא שימשה כשכירה בארגון ידידי צה"ל בארה"ב (FIDF) , שם היא עמדה בראש סניף מיאמי, מקום מגוריה עד העת האחרונה (בה מתגורר גם כצמן). בגין עבודתה היא תהיה זכאית לשכר חודשי של כ-20.8 אלף שקל בחודש (250 אלף שקל בשנה) .

לצד בן ארי הכוורת של כצמן באוריון כוללת גם את ערן יעקב, מי שהיה בעברו מנהל רשות המיסים, אשר ישמש כיו"ר הדירקטוריון. בדומה לבן ארי גם יעקב יחזיק במשרה בהיקף של עד 20%, ויהיה זכאי גם כן לשכר של כ-250 אלף שקל בשנה. לצד עבודתו באוריון, משמש יעקב כיועץ לחברות וכדירקטור בשותפות הנפט והגז ניו-מד. בין חברי הדירקטוריון הנוספים באוריון ניתן למצוא את סמי בבקוב (לשעבר מנהל ההשקעות הראשי של חברת הביטוח הראל) .