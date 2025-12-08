חברת הנדל"ן המניב ג'י סיטי , שבניהולו ובשליטתו של איש העסקים חיים כצמן, השלימה את רישומה למסחר בת"א של חברת אוריון. זאת, כחלק ממהלך שכלל חולקת מניות החברה החדשה כדיבידנד בעין לבעלי המניות של ג'י סיטי.

אוריון, היא חברה חדשה שהוקמה לפני מספר חודשים, במטרה לקלוט שלושה נכסים מסחריים מניבים בפולין שהוחזקו עד כה בידי ג'י סיטי, בשווי כולל של 450 מיליון יורו (1.7 מיליארד שקל). שלושת הנכסים, המשתרעים על שטח של 114 אלף מ"ר, מחזיקים בשיעור תפוסה ממוצע של כ-97.5%, והכנסות תפעוליות (NOI) של כ-29 מיליון אירו (2024).

לצד חלוקת המניות, גייסה החברה סכום של כ-1.35 מיליארד שקל באמצעות הנפקת שתי סדרות אג"ח חדשות (א' ו-ב'). תמורת ההנפקה של האג"ח תשמש את אוריון בין היתר להחזר הלוואות לקבוצת ג'י סיטי שאוריון נטלה לצורך רכישת הנכסים. זאת, כחלק מהניסיונות המתמשכים של כצמן להוריד את רמות המינוף של החברה בשליטתו .

עם השלמת המהלך, בעלת השליטה באוריון, שהונפקה לפי שווי של 64 מיליון שקל, צפויה להיות חברת ההחזקות נורסטאר , באמצעותה שולט כצמן בג'י סיטי, עם החזקות של כ-50%. עם זאת, גם נורסטאר צפויה לחלק את מניות אוריון כדיבידנד בעין לבעלי מניותיה, אך ציינה בדיווח לבורסה כי הדבר עשוי להתבצע בשלבים. יתר המניות צפויות להיות מוחזקות בידי הציבור, כשמלבד נורסרטאר, אין בה בעלי עניין .

הכוורת המפתיעה של כצמן

ניהולה השוטף של אוריון ימשיך להתבצע באמצעות ג'י סיטי, אותה מנהל כצמן. בגין הניהול תהיה זכאית ג'י סיטי לדמי ניהול בשיעור של כ-4% מההכנסות של הנכסים. בנוסף, אוריון תשלם לחברה בשליטתה המלאה של ג'י סיטי "שירותי פיקוח וייעוץ" בתמורה לכ-1% משווי נכסי החברה. לבסוף, היא תהיה זכאית גם לדמי הצלחה חד פעמיים בהיקף של כ-20% מהתשואה השנתית של הנכסים (IRR) בתום תקופת הסכם הניהול (5 שנים) .

מי שתשמש כמנכ"לית החברה החדשה היא עו"ד דינה בן ארי, ב-20% משרה. לבן ארי רזומה מעט מפתיע ביחס למנכ"לית של חברת נדל"ן ציבורית. למעשה, ב-20 השנים האחרונות היא שימשה כשכירה בארגון ידידי צה"ל בארה"ב (FIDF) , שם היא עמדה בראש סניף מיאמי, מקום מגוריה עד העת האחרונה (בה מתגורר גם כצמן). בגין עבודתה היא תהיה זכאית לשכר חודשי של כ-20.8 אלף שקל בחודש (250 אלף שקל בשנה) .

לצד בן ארי הכוורת של כצמן באוריון כוללת גם את ערן יעקב, מי שהיה בעברו מנהל רשות המיסים, אשר ישמש כיו"ר הדירקטוריון. בדומה לבן ארי גם יעקב יחזיק במשרה בהיקף של עד 20%, ויהיה זכאי גם כן לשכר של כ-250 אלף שקל בשנה. לצד עבודתו באוריון, משמש יעקב כיועץ לחברות וכדירקטור בשותפות הנפט והגז ניו-מד. בין חברי הדירקטוריון הנוספים באוריון ניתן למצוא את סמי בבקוב (לשעבר מנהל ההשקעות הראשי של חברת הביטוח הראל) .