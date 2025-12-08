למרות הירידה במניה: מנכ"ל אקרו מכר מניות בכ-26.5 מיליון שקל

זיו יעקובי, מנכ"ל חברת הבנייה אקרו , מכר במהלך השבוע החולף מניות בהיקף של כ-26.5 מיליון שקל. בכך, מצטרף יעקובי לשורה ארוכה של מנהלים בכירים במשק שבחרו לממש את מניותיהם במהלך השנה החולפת. אלא שבניגוד לרוב המממשים, אקרו רשמה בשנה האחרונה ירידה של כ-14% במחיר מנייתה.

במסגרת העסקאות שבוצעו מחוץ לבורסה, מכר יעקובי המשמש כמנכ"ל החברה בעשור האחרון כ-560 אלף מניות. המכירה נעשתה במחיר של 47.5 שקל למנייה, המשקפים דיסקאונט קל של כ-2.5% על שער הבסיס של המנייה הבוקר (ב').

המכירה של יעקובי מגיעה בעת שמניית אקרו מתקשה להתרומם. מתחילת השנה ירדה מניית החברה ביותר מ-14% לשווי של כ-3 מיליארד שקל. זאת על אף שבאותה העת המדדים בת"א עלו בצורה ניכרת. לצורך השוואה, מדד ת"א נדל"ן עלה במהלך התקופה בשיעור של כ-21%.

בשנת 2022 עלה שמו של יעקובי לכותרות לאחר שהפך לאחד משיאני השכר בבורסה בת"א, עם עלות שכר של כ-74 מיליון שקל. זאת בעיקר הודות לתשלום מבוסס מניות בשווי של 73.7 מיליון שקל שהוענק לו ערב הנפקת החברה בסוף שנת 2021. אלא שמאז שכרו שב לרמות המקובלות, כשבשנת 2024 הוא קיבל סכום של כ-2.7 מיליון שקל.

המכירות ירדו, המחיר לדירה זינק

לפני כשבועיים פרסמה אקרו, שבשליטת צחי ארבוב, את תוצאותיה לרבעון השלישי של השנה בהן הציגה ירידה חדה של 84% במספר הדירות שמכרה (38 דירות). זאת, בין היתר בשל מכירה מאסיבית של כ-150 דירות ברבעון המקביל כחלק מתוכנית מחיר למשתכן ביפו. עם זאת, המחיר של דירה ממוצעת (רוב רובן בת"א) זינק ברבעון ב-50% ל-4.65 מיליון שקל.

מתחילת השנה (בתשעת החודשים) מכרה החברה 77% פחות ביחס לתקופה המקבילה - 84 דירות, במחיר ממוצע של 4.9 מיליון שקל, זינוק של 30% ביחס לתשעת החודשים הראשונים אשתקד.

למרות הירידה במכירת הדירות חלה ירידה מתונה בלבד של 6% בהכנסות אקרו ברבעון, שהסתכמו ב-204 מיליון שקל. בין הסיבות לירידה המתונה: העובדה שחברות הבנייה מכירות בהדרגה בהכנסות של דירות שבנו ומכרו לאורך השנים, כך שההכנסות המדווחות מייצגות את השלמות פרוייקטי הבנייה של שנים עברו.

בשורה התחתונה, הרווח הנקי של אקרו, בניהולו של זיו יעקובי, זינק פי חמישה ברבעון השלישי ל-28 מיליון שקל וביותר מפי ארבעה בתשעת החודשים הראשונים של השנה ל-71.4 מיליון שקל. הרווח מתחילת השנה כלול רווח הון בסך 25 מיליון שקל שנבע לאקרו ממכירת חלקה (35%) במלון היוקרה "דה ג'ורג' תל אביב" לידי אלקו של האחים דניאל ומיכאל זלקינד.