כמעט 5 מיליון שקל לדירה: מה הוביל לזינוק ברווחי אקרו

הקושי בלהבין דוחות כספיים של קבלנים הבונים דירות למגורים, נובע מהפער בין הדוח הרבעוני לנתוני מכירת הדירות. במקרה של קבוצת אקרו, בניהולו של זיו יעקובי ובראשותו של צחי ארבוב (25%), מתקבלת תמונה עוד יותר מורכבת ברבעון השלישי של 2025.

אקרו רשמה ירידה חדה של 76% במספר הדירות שמכרה ברבעון, ל-177 דירות. זאת, בין היתר בשל מכירה מאסיבית של כ-150 דירות ברבעון המקביל כחלק מתוכנית מחיר למשתכן ביפו. אך המחיר של דירה ממוצעת (רוב רובן בת"א) זינק ברבעון ב-50% ל-4.65 מיליון שקל. מתחילת השנה מכרה החברה 70% פחות ביחס לתקופה המקבילה - 415 דירות, במחיר ממוצע של 4.9 מיליון שקל, זינוק של 30% ביחס לתשעת החודשים הראשונים אשתקד.

שינוי מגמה?

הירידה במכירת הדירות משתקפת היטב בנתוני המאקרו האחרונים שפורסמו, ובמיוחד בנוגע לתל אביב, שם יש הצפה בשוק דיור היוקרה בעקבות פיתוח מתחם "שדה דב" בצפון העיר. אקרו מתמחה בבניית פרוייקטי יוקרה נוצצים בתל אביב וביפו ברובם, כך שהירידה במספר הדירות שמכרה בהחלט היתה צפויה. עם זאת, מתחילת אוקטובר אקרו מספקת נתונים מעניינים - היא מכרה 44 דירות, במחיר ממוצע של 4.4 מיליון שקל לדירה, ולמרות שכאמור לא עבר עדיין רבעון שלם, מדובר במספר דירות גבוה יותר מזה שמכרה בכל הרבעון השלישי, מה שיכול להצביע על התאוששות לאחר חתימת ההסכם להשבת החטופים בתחילת אוקטובר.

במקביל, הדוחות הכספיים של אקרו לרבעון השלישי מציגים ירידה מתונה בהרבה בהכנסות וזינוק חד בשורת הרווח הנקי. ההכנסות הסתכמו ב-204 מיליון שקל, ירידה של 6% ביחס לרבעון המקביל אשתקד. בין הסיבות לירידה המתונה יותר - העובדה שחברות הבנייה מכירות בהדרגה בהכנסות של דירות שבנו ומכרו לאורך השנים, כך שההכנסות המדווחות מייצגות את השלמות פרוייקטי הבנייה של שנים עברו.

בשורה התחתונה, הרווח הנקי זינק ב-411% ל-28 מיליון שקל וגם עלייה זו הושפעה מרווח שרשמה אקרו בסך 25 מיליון שקל ממכירת מלון היוקרה דה ג'ורג' בתל אביב לאלקו החזקות של האחים דניאל ומיכאל זלקינד. אקרו מכרה את מלוא זכויותיה במלון (50%) כאשר הקונה שילמה 226 מיליון שקל.

מתחילת השנה מניית אקרו ירדה בכ-22%, כאשר שווי השוק הנוכחי של החברה עומד על 2.84 מיליארד שקל, טרם פתיחת המסחר הבוקר.