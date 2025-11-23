חודשיים בלבד חלפו מאז שהושלמה העסקה שבה מכר גבי בוגנים את מניות השליטה (69%) בחברת שירותי השכר סינאל, תמורת 93 מיליון שקל. כעת טוענת הרוכשת, ספקית מוצרי התקשורת אקסל, לטעות משמעותית בדוחות סינאל אשר מסבכת את העסקה.

סינאל , הנשלטת כיום על ידי אקסל , דיווחה היום (א') לבורסה על "תיקון טעות מהותית בדוחות בגין הפרשה לחובות מסופקים, במהלך השנים 2023, 2024 וחציון ראשון של 2025".

● הישראלית שצנחה במעל 20% בעקבות הדוחות, וזו שהתאוששה מהשפל

● הבנקים חילקו דיבידנד של 5 מיליארד. למה בשוק לא מתלהבים?

סינאל מציינת כי "במסגרת עריכת דוחותיה הכספיים לרבעון השלישי התגלה ממצא לפיו הוכרו על ידה (באותן שנים, ח"ש) הכנסות ביתר, בהיקף של כ־20 מיליון שקל במצטבר (כרבע מהמחזור השנתי של סינאל, ח"ש). הטעות נבעה, בין השאר, מהפרשה שגויה לחובות מסופקים והפרשה של חשבוניות תחת סעיף חובות מסופקים, במקום להפחיתן מהכנסות החברה". בעקבות הדיווח צנחו מניות סינאל ואקסל ב־14% ו־5% בהתאמה.

סינאל מוסיפה כי היא "בוחנת כעת את היקף הטעות והשפעתה האפשרית על סעיפים שונים בדוחותיה הכספיים, ועל מענקים מבוססי יעדים מדידים שהוענקו על ידה לנושאי משרה. בשלב זה הטעות, השפעתה ואופן הטיפול הנכון בה מצויים בבחינת החברה, רואי החשבון המבקרים ויועצים מקצועיים שמונו מטעמה".

לגלובס נודע כי לאחר העברת השליטה בסינאל מונה לחברה מבקר חיצוני, רו"ח פרופ' חיים אסיאג, שביצע בדיקה פנימית בדוחות הכספיים של החברה. לפני כחודש סיים את תפקידו מנכ"ל סינאל, ארז בוגנים, בנו של בעל השליטה הקודם. את מקומו ממלא נכון להיום מנכ"ל אקסל, רונן שור.

"לא עשו ביקורת לפני"

המוכר בעסקה, גבי בוגנים, אמר לגלובס בתגובה לטענות הרוכשת, כי אקסל רכשה את החברה כמות שהיא (as is) ולא ביצעה הליך של בדיקת נאותות לפני הרכישה: "אין לי מושג במה מדובר, ואקסל לא עירבה אותי בשינויים שהם עושים. יכול להיות ששינו את המדיניות החשבונאית בחברה ויכול להיות שהם רוצים לשפר את תנאי העסקה. סינאל היתה תחת ביקורת של משרד רואי החשבון דלויט. יש לה סמנכ"ל כספים שחתום על הדוחות, והם נערכו לפי התקינה החשבונאית", אמר. "ערב העסקה עם אקסל קיבלתי מסמך מטעם דלויט, שאישר את הנתונים החשבונאיים על ידי פירמת רואי החשבון. כך שאין לי מושג בנקודת הזמן הזו במה מדובר".

יש טענה לרישום הכנסות יתר לכאורה של 20 מיליון שקל.

בוגנים: "ממה שהבנתי אמרו שיש חובות שלא מחקו. אין לי מושג למה החליטו לעשות את השינויים האלה. אני חושב שלא יכולים לעשות ביקורת על חברה אחרי שקונים אותה, הם היו צריכים לעשות את הביקורת לפני הרכישה".

במועד סגירת העסקה העבירה אקסל לבוגנים 75% מהתמורה (כ-70 מיליון שקל) כאשר להבטחת יתרת התמורה, המהווה הלוואת מוכר, שועבדו חלק ממניות סינאל הנמכרות. בעקבות הטעות בדוחות שלגביה טוענת אקסל, נראה כי בחברה ינסו לטעון כי סינאל לא עמדה בתנאי מתלה של הצגת דוחות כספיים תקינים. בהתאם היא תדרוש את הפחתת התמורה בעסקה או קבלת פיצוי מהמוכר. אקסל רכשה את השליטה בסינאל לפי שווי של 134 מיליון שקל, במחיר הגבוה בכ-30% מהמחיר הנוכחי שבו היא נסחרת, המשקף לה שווי חברה של 98 מיליון שקל.

להוסיף יכולות לאקסל

בעלי המניות באקסל סולושנס כוללים את כלל ביטוח (11%), חברת רפק (10%) וכן צמד אנשי העסקים רוני בירם וגיל דויטש (13.7% בחלקים שווים). החברה הינה מפיצה של מוצרי תקשורת, אינטגרטורית של פתרונות מחשוב בענן וכן מטמיעה פתרונות אבטחה חכמים בתחום המחשוב. הרכישה של סינאל נועדה להוסיף לאקסל יכולות בתחומי התוכנה למשאבי אנוש ושכר.

את סינאל הקים גבי בוגנים בשנת 1991. כמעט עשור לאחר מכן, בקיץ של 2000, ערב התפוצצות בועת הדוט.קום בוול סטריט, הנפיק בוגנים את החברה בבורסה בת"א. בהמשך רכשה סינאל שורה של חברות נוספות וכיום היא מספקת מגוון שירותים בתחום משאבי האנוש, כולל מערכות נוכחות עובדים, שכר ובקרת גישה. במקביל התרחבה החברה גם מבחינה גיאוגרפית, והיא מחזיקה לצד הפעילות הדומיננטית בישראל (66% מההכנסות) גם פעילויות בארה"ב ובאירופה.

בראיון לגלובס לאחר חתימת עסקת המכירה לאקסל, אמר בוגנים שקדמו לה לבטים רבים: "זה קצת צובט בלב, אבל ההחלטה היא עסקית, ואני שלם איתה. אני חושב שקיבלנו החלטה נכונה שטובה גם לקונים וגם לנו כמשפחה".