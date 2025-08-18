משפחת בוגנים מוכרת את השליטה בסינאל תמורת 93 מיליון שקל

אחרי שלושה עשורים, חברת שירותי השכר סינאל בדרך להחליף ידיים, לאחר שמשפחת בוגנים חתמה על הסכם למכירת השליטה (69%) לספקית שירותי ומצורי התקשורת אקסל תמורת 93 מיליון שקל.

במסגרת ההסכם, ימכרו בעלי השליטה ארז וגבי בוגנים את החזקותיהם בספקית המערכות משאבי אנוש ושכר, במחיר של 23.75 שקל למניה, המשקף לחברה שווי שוק של כ-134 מיליון שקל, גבוה בכ-23% משוויה הנוכחי של החברה.

עם השלמת המהלך צפוי גבי בוגנים להפרד מהחברה, שהוקמה על ידו בשנת 1991 כחלק ממיזוג שהוביל בין מספר חברות תוכנה בתחום משאבי האנוש. בשנת 2000 הוביל בוגנים את המהלך להנפקת החברה בבורסה בתל אביב, בה מניותיה נסחרות כיום לפי שווי של כ-109 מיליון שקל. בשנת 2022 פיצלה החברה את פעילות הנדל"ן שברשותה לחברה נפרדת - דורסל, שמניותיה חולקו כדיבידנד בעין ונסחרות בבורסה בתל אביב לפי שווי של 427 מיליון שקל.

הרוכשת: אקסל

מי שתיטול את השליטה בחברה הוותיקה היא ספקית מוצרי התקשורת אקסל , שנכנסה לבורסה בסוף שנת 2019 באמצעות מיזוג עם השלד הבורסאי דולמיט. תחת ניהולו של רונן שור זינקה התרחבה החברה לתחומים נוספים כולל מתן שירותי סייבר ובינה מלאכותית. מאז כניסתה לבורסה זינקה מניית החברה במעל 1,250% והיא נסחרת כיום לפי שווי שוק של 359 מיליון שקל.

בסמוך לפרסום הדיווח על רכישת השליטה בסינאל, הודיעה אקסל, המתנהלת ללא גרעין שליטה, על הנפקת מניות ואופציות לחברת הביטוח כלל תמורת 40 מיליון שקל. בעקבות ההנפקה, שבוצעה בדיסקאונט של כ-7%, תהפוך כלל לבעלת המניות הגדולה בחברה עם החזקה של כ-11%.

כעת, בעלת המניות הגדולה באקסל, אחרי כלל, היא חברת התקשורת והתשתיות רפק, שבשליטת תנחום אורן, המחזיקה ב-10% מהחברה. לצדה מושקעים באקסל גם אנשי העסקים גיל דויטש ורוני בירם, המחזיקים כל אחד בכ-7%, וכן ניסים דג'לדטי, המחזיק גם הוא בכ-7% מהמניות.