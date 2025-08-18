ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
חברות מוצרי הבניה שנהנו ברבעון מהזינוק מהביקוש לתשתיות

גלובס מביא את הסיפורים של עונת הדוחות בבורסת ת"א שאולי פספסתם • שפיר הנדסה נהנתה ברבעון מהצמיחה במגזר התשתיות, שם נרשמה עליה של 41% בהכנסות, תרומת הסקטור לרווח יותר מהכפילה את עצמה • אקרשטיין: זינוק של בכ-14% ברווח ברבעון השני בזכות העלייה ברווח הגולמי • אחרי דחיית פרסום הדוחות בגלל יום המחאה, ביג עם עלייה בהכנסות וגידול בפדיונות

כתבי גלובס 10:31
מה חדש בדוחות / אילוסטרציה: טלי בוגדנובסקי, חומרים: shutterstock
מה חדש בדוחות / אילוסטרציה: טלי בוגדנובסקי, חומרים: shutterstock
העדכונים החשובים
11:40
אחרי דחיית פרסום הדוחות בגלל יום המחאה, ביג עם עלייה בהכנסות וגידול בפדיונות
החברה מציגה עלייה בהכנסות, שצמחו ברבעון השני בכ-18.4%● הצמיחה נובעת בעיקר מפתיחת פרויקטים חדשים בישראל ובאירופה, ביניהם ביג פאשן גלילות ובניין A בפרויקט לנדמרק בתל אביב

קבוצת מרכזי המסחר והמשרדים ביג, שבשליטת האחים יהודה ורוני נפתלי ובניהולם של היו"ר איתן בר-זאב והמנכ"ל חי גאליס, מפרסמת תוצאות חזקות למחצית הראשונה של השנה, למרות המלחמה עם איראן בחודש יוני וברקע המשך ההתרחבות באירופה ופתיחת פרויקטים חדשים בישראל, הבולט בהם הוא ביג גלילות שנפתח בסוף פברואר השנה.

ביג, שהיתה אמורה לפרסם את דוחותיה ביום ראשון, דחתה את הפרסום כחלק מהזדהות הנהלת החברה ועובדיה עם יום המחאה למען החטופים. היום היא מציגה עלייה בהכנסות, שצמחו ברבעון השני בכ-18.4% לכ-662 מיליון שקל, בהשוואה לכ-559 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנה הקודמת. הצמיחה נובעת בעיקר מפתיחת פרויקטים חדשים בישראל ובאירופה, ביניהם ביג פאשן גלילות, בניין A בפרויקט לנדמרק בתל אביב, והמתחמים שנפתחו באור עקיבא, גדרה, כרמי גת והרחבות בב"ש ובאשדוד, וכן מרכישת נכסים בסרביה ופולין. בחברה מציינים עוד כי יתרת העלייה מקורה בשיפור בביצועים של המרכזים הקיימים.

ה- NOI גדל בכ-17% לכ-493 מיליון שקל, בהשוואה לכ-421 שקל ברבעון השני לשנה הקודמת. גם ה- FFO עלה בכ-17.3% לכ-264 מיליון שקל. הרווח הנקי הסתכם בכ-249 מיליון שקל, ירידה של כ-14% לעומת כ-290 מיליון שקל, בעקבות גידול מתון יותר בשווי נדל"ן להשקעה. במבט לחצי הראשון של השנה, ההכנסות מינואר עד יוני צמחו בכ-19% לכ-1.3 מיליארד שקל, בהשוואה ל-1.1 מיליארד שקל 2024. הרווח הנקי עלה בכ-58% לכ-672 מיליון שקל, לעומת כ-425 מיליון שקל. העלייה נובעת מגידול בפעילות התפעולית, מהפרשי שער ומעליית שווי של נדל"ן להשקעה.

שיעור התפוסה בנכסים המסחריים בישראל עומד על 100% בקירוב, ובאירופה על כ-99%. בפדיונות נרשם גידול של כ-4.3% לעומת המחצית הראשונה של השנה הקודמת. הנתונים כוללים את התקופה מינואר עד מאי, לא כולל מבצע עם כלביא במהלכו המרכזים היו סגורים. באירופה, העלייה גדולה יותר ומסתכמת בכ-6.3%.

מניית ביג זינקה בשנה האחרונה בכ-65%, ושווי השוק שלה עומד היום על למעלה מ-16 מיליארד שקל. המניה עולה לאחר הדוחות בכ-4.5%.

שירה ספיר

11:40
שפיר הנדסה: הקמת הקו הסגול סייעה להקפיץ את הרווח הנקי
החברה סיכמה את הרבעון השני עם גידול של 17% בהכנסות ל-1.4 מיליארד שקל כאשר אחד הגורמים שתרמו לצמיחה הנאה בהכנסות היה מגזר התשתיות ●  תרומת הסקטור לרווח יותר מהכפילה את עצמה ועמדה על 42 מיליון שקל

חברת שפיר הנדסה שבשליטת האחים שפירא ובניהולו של הראל שפירא סיכמה את הרבעון השני עם גידול של 17% בהכנסות ל-1.4 מיליארד שקל. כאשר אחד הגורמים שתרמו לצמיחה הנאה בהכנסות היה מגזר התשתיות, שם נרשמה עליה של 41% בהכנסות לכ-610 מיליון שקל (ברבעון), כאשר תרומת הסקטור לרווח יותר מהכפילה את עצמה ועמדה על 42 מיליון שקל.

הסיבה לצמיחה בתחום התשתיות היתה הגברת קצב הביצוע בקו הסגול, של הרכבת הקלה, בגוש דן. במגזר הלוגיסטיקה נרשמה ירידה בהכנסות בשל ירידת מחירי השילוח האווירי (עם חזרת הטיסות לארץ). ובמגזר הזכיינות נרשמה עליה בהכנסות מתפעול כבישים, שהושפע אשתקד ממלחמת חרבות ברזל.

כל ההתפתחויות הללו תרמו לזינוק של 291% בשורת הרווח הנקי שהסתכם ב-47 מיליון שקל. מניית חברת שפיר עלתה ב-25% בשנה החולפת לשווי שוק של 9.4 מיליארד שקל. שי לינדנר, סמנכ"ל הכספים של שפיר מסר עם פרסום התוצאות כי "החברה המשיכה ברבעון השני במגמת השיפור התפעולי, וזאת למרות מבצע עם כלביא שהתרחש בחודש יוני. אנו ממשיכים להרחיב את רשת הדיור המוגן עד 120, ושמחים על הצטרפות בית גיל פז לרשת. החברה ממשיכה להיערך לעתיד עם השקעות לצמיחה בתעשייה, התמודדות במספר פרויקטים לאומיים דוגמת הארכת כביש 6 צפונה וקידום ייזום נדל"ן למגורים והתחדשות עירונית".

חזי שטרנליכט

11:40
אקרשטיין: זינוק של בכ-14% ברווח ברבעון השני בזכות העלייה ברווח הגולמי
הגידול נבע מעליה בביקוש במגזרי התעשייה וההנדסה, אשר הובילה להרחבת היקפי הפעילות ● תחילת יולי חזרה פעילות החברה מול הלקוחות לפעילות כמעט ומלאה

הכנסות קבוצת אקרשטיין המייצרת מוצרי בטון מתועש לענפי הבנייה, הפיתוח והתשתיות, עלו ב-4.3% ברבעון השני והסתכמו ב-224 מיליון שקל. הגידול נבע מעליה בביקוש במגזרי התעשייה וההנדסה, אשר הובילה להרחבת היקפי הפעילות.

בסוף יוני נרשמה פגיעה מסויימת בשל מבצע "עם כלביא", אך באקרשטיין דיווחו כי בתחילת יולי חזרה פעילות החברה מול הלקוחות לפעילות כמעט ומלאה, וכן חלה התאוששות בהיקפי המכירות. בתקופה המקבילה אשתקד היו עיכובים בביצועים של עבודות תשתית בשל מלחמת חרבות ברזל וכתוצאה ממחסור בפועלים אצל הלקוחות של אקרשטיין עצמה.

בשורה התחתונה עלה הרווח הנקי של החברה המנוהלת על ידי אהוד דנוך בכ-14% ל-16.5 מיליון שקל ברבעון השני. עיקר ההשפעה שהובילה לשיפור ברווח הנקי היתה העליה ברווח הגולמי כתוצאה מהגידול בהכנסות הקבוצה. לאחר שמנייתה עלתה בכמעט 70% בשנה החולפת, נסחרת כיום מניית קבוצת אקרשטיין במחיר המגלם לקבוצה שווי שוק של 2.6 מיליארד שקל. המנייה נכללת בין היתר במדד ת"א-125.

חזי שטרנליכט