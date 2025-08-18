חברות מוצרי הבניה שנהנו ברבעון מהזינוק מהביקוש לתשתיות

11:40

אחרי דחיית פרסום הדוחות בגלל יום המחאה, ביג עם עלייה בהכנסות וגידול בפדיונות

החברה מציגה עלייה בהכנסות, שצמחו ברבעון השני בכ-18.4%● הצמיחה נובעת בעיקר מפתיחת פרויקטים חדשים בישראל ובאירופה, ביניהם ביג פאשן גלילות ובניין A בפרויקט לנדמרק בתל אביב

קבוצת מרכזי המסחר והמשרדים ביג, שבשליטת האחים יהודה ורוני נפתלי ובניהולם של היו"ר איתן בר-זאב והמנכ"ל חי גאליס, מפרסמת תוצאות חזקות למחצית הראשונה של השנה, למרות המלחמה עם איראן בחודש יוני וברקע המשך ההתרחבות באירופה ופתיחת פרויקטים חדשים בישראל, הבולט בהם הוא ביג גלילות שנפתח בסוף פברואר השנה.

ביג, שהיתה אמורה לפרסם את דוחותיה ביום ראשון, דחתה את הפרסום כחלק מהזדהות הנהלת החברה ועובדיה עם יום המחאה למען החטופים. היום היא מציגה עלייה בהכנסות, שצמחו ברבעון השני בכ-18.4% לכ-662 מיליון שקל, בהשוואה לכ-559 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנה הקודמת. הצמיחה נובעת בעיקר מפתיחת פרויקטים חדשים בישראל ובאירופה, ביניהם ביג פאשן גלילות, בניין A בפרויקט לנדמרק בתל אביב, והמתחמים שנפתחו באור עקיבא, גדרה, כרמי גת והרחבות בב"ש ובאשדוד, וכן מרכישת נכסים בסרביה ופולין. בחברה מציינים עוד כי יתרת העלייה מקורה בשיפור בביצועים של המרכזים הקיימים.

ה- NOI גדל בכ-17% לכ-493 מיליון שקל, בהשוואה לכ-421 שקל ברבעון השני לשנה הקודמת. גם ה- FFO עלה בכ-17.3% לכ-264 מיליון שקל. הרווח הנקי הסתכם בכ-249 מיליון שקל, ירידה של כ-14% לעומת כ-290 מיליון שקל, בעקבות גידול מתון יותר בשווי נדל"ן להשקעה. במבט לחצי הראשון של השנה, ההכנסות מינואר עד יוני צמחו בכ-19% לכ-1.3 מיליארד שקל, בהשוואה ל-1.1 מיליארד שקל 2024. הרווח הנקי עלה בכ-58% לכ-672 מיליון שקל, לעומת כ-425 מיליון שקל. העלייה נובעת מגידול בפעילות התפעולית, מהפרשי שער ומעליית שווי של נדל"ן להשקעה.

שיעור התפוסה בנכסים המסחריים בישראל עומד על 100% בקירוב, ובאירופה על כ-99%. בפדיונות נרשם גידול של כ-4.3% לעומת המחצית הראשונה של השנה הקודמת. הנתונים כוללים את התקופה מינואר עד מאי, לא כולל מבצע עם כלביא במהלכו המרכזים היו סגורים. באירופה, העלייה גדולה יותר ומסתכמת בכ-6.3%.

מניית ביג זינקה בשנה האחרונה בכ-65%, ושווי השוק שלה עומד היום על למעלה מ-16 מיליארד שקל. המניה עולה לאחר הדוחות בכ-4.5%.

שירה ספיר