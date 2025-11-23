המסחר בוול סטריט ביום שישי היה תנודתי, אך הסתיים בעליות שערים במדדים המובילים, אחרי שביום חמישי נרשמו ירידות. במצטבר, בשני ימי המסחר האחרונים של השבוע, המדדים רשמו מגמה מעורבת: מדד הדאו ג'ונס עלה מעט והמדדים S&P 500 ונאסד"ק נחלשו.

● בור ההפסדים שנוצר בגלל הנפילה בקריפטו - ועוד כתבות על השווקים

● ראיון | "זה לא נכס": הבכיר ב־UBS העולמית שלא מאמין בקריפטו

אלה המניות הישראליות שבלטו במסחר:

Wix איבדה מעל 1.7 מיליארד דולר אחרי הדוחות

מניית Wix ירדה בשני ימי המסחר האחרונים של השבוע ב-6%, ובסך הכול מאז שפרסמה את הדוחות הכספיים שלה לרבעון השלישי ביום רביעי שעבר, המניה נחתכה ב-24.7%. כתוצאה מכך, מחיר המניה חזר אל מתחת לרף של 100 דולר, לראשונה אחרי שנתיים. בסוף השבוע, המניה ננעלה במחיר 95.51 דולר, שמשקף לחברה שווי שוק של 5.3 מיליארד דולר - ירידה של מעל 1.7 מיליארד דולר משווי החברה מאז פרסום הדוחות.

Wix, בניהולו של אבישי אברהמי, מאפשרת למשתמשים בה הקמה וניהול של אתרי אינטרנט. בסך הכול, הדוחות שלה היו טובים והחברה עקפה את התחזיות. עם זאת, שולי הרווח היו נמוכים בהשוואה לרבעון המקביל. החברה גם צופה עלייה בהשקעות, על רקע רכישת Base44 בחודש יוני האחרון.

האנליסט דיפאק מתיבאנן, מבנק ההשקעות קנטור, התייחס לנפילה במניה ביום רביעי וכתב שהיא מגיעה על רקע חששות גוברים בשוק בנוגע לכיוון שולי הרווח בטווח הקצר. האנליסט הוסיף כי ל-Base44 יש כבר מעל 2 מיליון משתמשים - פי 7 מחודש יוני, והחברה צופה ARR (הכנסות חוזרות שנתיות) של 50 מיליון דולר בסוף השנה, עלייה מתחזית קודמת. הוא מוסיף שהנהלת Wix אמרה שפרופיל הרווחיות של Base44 נמצא כרגע "תחת לחץ", משום שהיא גדלה במהירות עם עלויות AI גבוהות יותר למשתמשים חדשים, לעומת משתמשים קיימים (ותיקים יותר). עם זאת, הרווחיות צפויה להשתפר בהמשך, ככל ששיעור המשתמשים הקיימים יגדל.

בקנטור נשארים חיוביים על מניית Wix עם המלצת "תשואת יתר", אך מפחיתים את מחיר היעד מ-160 דולר ל-135 דולר. המחיר החדש משקף פרמיה של 41.3% על מחיר המניה בנאסד"ק.

נאבן עלתה ב-5.9%, אך עדיין נסחרת 40% פחות ממחיר ההנפקה

האם מניית נאבן הגיעה לתחתית ושינתה כיוון? כנראה עוד מוקדם לקבוע, אולם בשני ימי המסחר האחרונים של השבוע המניה עלתה ב-5.9% מהשפל שאליו הגיעה ביום רביעי. בסוף השבוע, המניה ננעלה במחיר שמשקף לחברה שווי שוק של 3.7 מיליארד דולר.

נאבן, בניהולו של המייסד המשותף אריאל כהן, מספקת פלטפורמה לניהול נסיעות עסקיות ושירותי תשלומים והוצאות ארגוניות. החברה הוקמה בשנת 2015 על־ידי כהן ושותפו אילן טוויג (המכהן כ-CTO). בסוף חודש אוקטובר, נאבן הונפקה לראשונה בנאסד"ק, ומיד ביום המסחר הראשון שלה היא נפלה ב-20%, והמשיכה להיחלש. כאמור, המניה עלתה בשני ימי המסחר האחרונים, אך היא עדיין נסחרת במחיר שנמוך ב-40.1% ממחיר ההנפקה.

נאבן הונפקה באופן תקדימי בזמן ההשבתה של הממשל בארה"ב, לאחר שה-SEC (רשות ניירות הערך של ארה"ב) סיפקה לחברות שמעוניינות להנפיק פתרון שאישר להן אוטומטית את מסמכי הרישום שהגישו תוך 20 יום, וכך הן יכלו להנפיק גם כאשר הממשל שובת. "כשההשבתה התרחשה זה היה רק עוד אתגר להתגבר עליו", אמר כהן לוול סטריט ג'ורנל לאחר ההנפקה.

לפי הודעה שפרסמה נאבן בשבוע שעבר, מחקר שערכה חברת ייעוץ לבקשת נאבן הראה ששימוש בפלטפורמת הנסיעות שלה חסך ללקוחות 16% מדי שנה על נסיעות עסקיות.

מניית נאייקס עלתה בשיעור דו־ספרתי אחרי הדוחות

בשני ימי המסחר האחרונים של השבוע, מניית נאייקס עלתה ב-3.4%. חברת הפינטק בניהולו של יאיר נחמד פרסמה בשבוע שעבר דוחות, ובמצטבר היא עלתה ב-13.1% מאז הדיווח, אחרי שקודם לכן היא נחלשה ב-23% מהשיא אליו הגיעה לפני כארבעה חודשים.

נאייקס היא ספקית של פתרונות תשלומים ללא מזומן, והיא נסחרת במקביל בנאסד"ק ובבורסה של תל אביב לפי שווי שוק של 1.7 מיליארד דולר. בשבוע שעבר, החברה הורידה את התחזית השנתית שלה להכנסות של 400-405 מיליון דולר, בהשוואה לתחזית קודמת של 410-425 מיליון דולר, והסבירה שאין שינוי בתחזית הצמיחה האורגנית, אך עיכוב ברכישות שתכננה לבצע הוביל לכך שהצמיחה הלא-אורגנית תהיה נמוכה יותר ממה שציפתה. אין שינוי בתחזית לטווח הארוך (2028) שהחברה מסרה בעבר.

לפי נתוני וול סטריט ג'ורנל, יש שישה אנליסטים שמסקרים את נאייקס, מתוכם שלושה חיוביים ושלושה נייטרליים. מחיר היעד הממוצע שלהם הוא 50.66 דולר, המשקף פרמיה של 12.4% על מחיר המניה כיום.