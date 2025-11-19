מניית Wix נופלת עם תחילת המסחר בנאסד"ק בשיעור דו-ספרתי, למרות שעקפה את תחזית הרווח ברבעון השלישי של השנה ועדכנה כלפי מעלה את תחזיות ההזמנות וההכנסות לשנת 2025. זו לא הפעם הראשונה שמניית החברה מגיבה בעוצמה לאחר פרסום דוחות, והמשקיעים כבר רגילים לירידות או עליות חדות בה בימים כאלה.

● הצרות של גאוזי: בכיר לשעבר תובע את החברה והמניה ממשיכה לצלול

● יותר מבנק: הרווח הנקי של קבוצת דלק ברבעון - 3 מיליארד שקל

Wix, בניהולו של המייסד אבישי אברהמי, מאפשרת להקים ולנהל בקלות אתרי אינטרנט. החברה סיימה את הרבעון השלישי עם הכנסות של 505 מיליון דולר, הפסד נקי GAAP של 589 אלף דולר ורווח נקי Non-GAAP של 1.68 דולר למניה. בכך היא רשמה הכנסות דומות לתחזיות השוק ועקפה את תחזיות הרווח. שולי הרווח התפעולי והנקי (Non-GAAP) ירדו לעומת הרבעון המקביל.

בשלושת הרבעונים הראשונים של השנה, הכנסות Wix צמחו ב-13% לכ-1.47 מיליארד דולר, הרווח הנקי נותר כמעט ללא שינוי ברמה של 90.9 מיליון דולר ועל בסיס Non-GAAP נרשם רווח נקי של 330 מיליון דולר - גידול של 24%. בסוף הרבעון השלישי, היו ל-Wix בקופה מזומנים והשקעות לטווח קצר וארוך בסכום של קרוב ל-1.6 מיליארד דולר, לעומת חוב של 1.1 מיליארד דולר למחזיקי איגרות החוב להמרה, שהוא חוב לטווח ארוך. נזכיר שהחברה גייסה לפני כחודשיים כמיליארד דולר באג"ח להמרה בריבית של 0%.

Wix מעדכנת את התחזית השנתית להזמנות והכנסות כלפי מעלה וצופה הזמנות של 2.06-2.078 מיליארד דולר, צמיחה של 13%-14%, והכנסות של 1.99-2 מיליארד דולר, צמיחה של 13%-14%. חברת Base44, שנרכשה לאחרונה, תגיע ל-ARR של 50 מיליון דולר, גבוה מהציפיות הקודמות. בהקשר זה, ליאור שמש, סמנכ"ל הכספים, מסר כי ההשקעות האסטרטגיות שהחברה מבצעת יאפשרו ל-Base44 להפוך למנוע צמיחה משמעותי ב-2026 והלאה, עם שולי רווח דומים לעסקי הליבה של Wix בטווח הארוך.

עוד לפי התחזית המעודכנת, התזרים החופשי יגיע ל-600 מיליון דולר, 30% מההכנסות, לעומת התחזית הקודמת ל-595-610 מיליון דולר.

בתגובה לדוחות, כתבו בבנק ההשקעות ג'פריס שהתוצאות טובות גם בעסקי הליבה וגם ב-Base44, אך המניה ירדה ב-41% מתחילת השנה (עוד לפני הירידה בפתיחת המסחר היום). בג'פריס ממשיכים להמליץ על המניה בהמלצת "קנייה" במחיר יעד של 200 דולר, כ-86% מעל המחיר בו המניה נסחרת בשעה זו.