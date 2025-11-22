ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
סדרת כתבות האם ההשקעה של המיליונרים מתאימה לכם, ועוד על מצב השווקים
מצב השווקים השבוע
מצב השווקים השבוע / צילום: Shutterstock

האם מכשיר ההשקעה של המיליונרים מתאים לכם – ועוד 4 כתבות על המצב בשווקים

השבוע בשווקים: כל מה שכדאי לדעת

הנפילות בשוק הקריפטו חשפו את ריבוי ההימורים המסוכנים בוול סטריט • האם קרנות הגידור יצדיקו את העליות לאורך זמן • הסיבה שהמשקיעים הישראלים בקרנות ובמסלולים מחקי מדד ה־S&P 500 פספסו השנה ובגדול • וגם: כך הפכה אחת מקבוצות המזון הגדולות והמסתוריות בישראל ללהיט בבורסה

קרן גידור לכל פועל
קרנות גידור

מכשיר ההשקעה של המיליונרים מוצע כעת לכולם. הוא מתאים לכם?
חזי שטרנליכט 16.11.2025
BitMine, שבין משקיעיה גם פיטר ת'יל, צנחה 35% בחודש האחרון
מטבעות דיגיטליים (קריפטו)

סוגרים פוזיציות: עסקאות ממונפות בקריפטו הפכו לבור הפסדים
The Wall Street Journal 20.11.2025
לגדר או להיות חשוף למט''ח?
מט"ח | ניתוח

לאחר התחזקות השקל, האם כדאי לנטרל את סיכון המט"ח ב־S&P 500
נתנאל אריאל 19.11.2025
אופיר חמו
המלצות אנליסטים

"להוריד חשיפה": הבנקאי שמציע לממש רווחים אחרי שנתיים מצוינות
נתנאל אריאל 18.11.2025
ניתוח חברה
ניתוח חברה

איך הפכה אחת מקבוצות המזון הגדולות והמסתוריות ללהיט בבורסה
ליאור וידר 17.11.2025