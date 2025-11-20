העלייה במחירי מטבעות הקריפטו השנה קיבלה דחיפה מערימה גדולה של חובות, כאשר סוחרים השתמשו במינוף כדי להגביר את רווחיהם. כעת, לאחר מכירת חיסול כואבת בשבועיים האחרונים, הסכנות הטמונות בהימורים אלה נעשות ברורות.

למשקיעים מעולם לא היו דרכים כה רבות לבצע הימורים מורכבים על קריפטו. במקרים מסוימים, אנשים יכולים אפילו להשקיע דולר בודד כדי לקבל חשיפה לביטקוין בשווי 100 דולר. זוהי אסטרטגיה שיכולה לייצר רווחים בלתי צפויים, כאשר השוק משיג ביצועים לטובתו של הממנף. אך אם השוק הולך בכיוון הלא רצוי, סוחרים עשויים להיות חשופים להפסדים גדולים, עד כדי אילוץ לסגור את הפוזיציות שלהם אם לא העמידו בטוחות נאותות.

סך הסגירות היומיות של פוזיציות בבורסות קריפטו נמצא במגמת עלייה השנה, אך באוקטובר הן זינקו לשיא חדש, לפי נתונים של CoinGlass. זאת לאחר שהודעתו המפתיעה של הנשיא טראמפ על מכס חדש כלפי סין גרמה למכירת מטבעות קריפטוגרפיים, שאילצה את הבורסות לסגור פוזיציות "מתחת למים".

"בסופו של דבר, זה באמת מסתכם בעובדה שאתה יכול להשקיע עם יותר אמצעים ממה שיש לך, אבל זה גם אומר שתיענש על כך שלא ניהלת את הסיכונים שלך בהתאם", אמר ניקולאי סונדרגארד, אנליסט מחקר בחברת נתוני הקריפטו ננסן.

הלחץ שהופעל על סוחרים ממונפים היה אחד העניינים המרכזיים בירידה האחרונה של הקריפטו. הביטקוין איבד כ-27% מערכו מאז שהגיע לשיא של מעל 126 אלף דולר באוקטובר, כאשר נסיגת משקיעים מעסקאות בסיכון גבוה גררה את מטבע הקריפטו הגדול ביותר לשער של מתחת ל-92 אלף דולר לאחרונה, הרמה הנמוכה ביותר שלו מאז אפריל.

"השבועיים האחרונים היו קשים מאוד עבור אנשים רבים", אמר קווין וואן, משקיע פרטי בן 33 שסוחר במטבעות קריפטוגרפיים מאז 2013.

וואן החל לבצע הימורי שורט על ביטקוין, על כך שמחירו יירד, ברגע שהמטבע הגיע ל-106 אלף דולר. הוא לקח הלוואה בבורסת קריפטו כדי לקבל מינוף של פי 20 על המסחר שלו, ולדברי וואן הרוויח כ-120 אלף דולר כשהביטקוין נפל.

"למדתי ממחזורים קודמים לשים כסף בצד במקומות שבהם לא יהיה באמת נגיש", סיפר, "כי קל מאוד להיכנס למסחר אימפולסיבי מתוך נקמה, ואז פשוט לצלול מטה כשהשוק מתקשה".

עם רוח גבית מטראמפ, הציבור מקבל אומץ

הקריסה האחרונה של הביטקוין חלחלה גם למניות של חברות אוצר המחזיקות קריפטו. במשך רוב השנה, חברות אלו מכרו מניות או לוו כסף כדי להשקיע את התמורה בביטקוין, את'ר ושאר מטבעות קריפטוגרפיים.

כך, Strategy של מייקל סיילור, שהייתה חלוצה בשימוש באוצר החברה לשם צבירת ביטקוין, צנחה ב-29% בחודש האחרון. BitMine Immersion Technologies, חברת אוצר מבוססת את'ר שבין משקיעיה פיטר ת'יל והיא מנוהלת על ידי האסטרטג הוותיק מוול סטריט, טום לי, נפלה ב-35%. זאת בשעה שהביטקוין עצמו ירד רק ב-13% באותה תקופה.

הן מוסדות מפוקחים והן סוחרים לטווח קצר נכנסים כעת ביתר שאת לאסטרטגיות מורכבות דוגמת אופציות וחוזים עתידיים, מניות חברות אוצר ואפילו הלוואות קריפטו.

בשנים עברו, למשקיעים אמריקאים לא הייתה גישה לרבות מהאסטרטגיות המסוכנות יותר, שמשקיעי קריפטו השתמשו בהן בשווקים אחרים. אך עם בחירתו מחדש של טראמפ לנשיא השנה, הפכה וושינגטון לידידותית יותר לעסקי הקריפטו.

פיטר ת'יל / צילום: Reuters, ZUMA Press Wire

שיא בהיקף הלוואות קריפטו שטרם נפרעו

בקיץ האחרון, Coinbase, הבורסה הגדולה ביותר בארה"ב, השיקה חוזים עתידיים "תמידיים" (perpetual futures), מכשיר פיננסי שלעולם אינו פג תוקף המאפשר לסוחרים להמר על עליית הערך של מטבעות וטוקנים דיגיטליים, באמצעות מינוף של עד פי 10.

פרט לה, בורסת Cboe בשיקגו מתכננת להשיק בדצמבר חוזים עתידיים רציפים על ביטקוין ואת'ר, עם תפוגה לאחר 10 שנים.

גם הלוואות הקריפטו חוזרות כעת. הנוהג, שהיה מרכיב עיקרי בצמיחה של השוק בשנת 2021, דומה מאוד לבנקאות מסורתית: הגוף המלווה מקבל פיקדונות מקבוצת לקוחות אחת, ולאחר מכן מלווה את הכספים הללו לקבוצה אחרת, בריבית גבוהה יותר מזו שהוא משלם למפקידים.

אך לעומת חשבונות חיסכון בנקאיים מבוססי דולר, בשוקי הקריפטו מלווים מציעים בדרך כלל למפקידים תשואות גבוהות בהרבה. ואמנם, כאשר שוקי הקריפטו צנחו בשנת 2022, רבים ממלווים אלה קרסו.

הערך הנקוב בדולר של הלוואות שטרם נפרעו ממלווים מרכזיים של קריפטו, ופלטפורמות הלוואות מבוזרות, התנפח לשיא של כ-74 מיליארד דולר בסוף ספטמבר האחרון. בכך הוא עבר את השיא הקודם של 69 מיליארד דולר, שנקבע ברבעון הרביעי של שנת 2021, על פי מחקר של 'גלקסי דיגיטל'.

אך גם אחרי שהירידה האחרונה של הביטקוין מחקה כמה הימורים ממונפים, סוחרים מצפים שהוא יחזור לעלות.

"עד שלא יהיה גוף מפקח כלשהו שיגיד 'עד כאן' ומפה נדרש להגביל את המינוף, אני פשוט לא רואה את זה משתנה", אמר ג'ייק אוסטרובסקי, ראש מסחר OTC ("מעבר לדלפק") בחברת הקריפטו Wintermute.