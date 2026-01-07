סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

09:08

אלקטרה נדל"ן ביצעה סגירה ראשונה של קרן חמישית להשקעה במקבצי דיור בארה"ב.

הקרן מגייסת 400 מיליון דולר כאשר בין הגופים שמשתתפים בגיוס נמצאים חברת הביטוח מנורה מבטחים, מגדל ביטוח ופיננסים וקרנות הפנסיה הותיקות עמיתים. אלקטרה נדל"ן ממשיכה לפעול לגיוס משקיעים לקרן המדוברת, כאשר יעד הגיוס הכולל עומד על כמיליארד דולר.

בחברה מציינים כי בשלושת העשורים האחרונים נרשמה תשואה שנתית ממוצעת של כ-28% כתוצאה ממימוש הנכסים בקרנות הקודמות.

אמיר יניב מנכ"ל אלקטרה נדל"ן מסר כי הגופים המוסדיים שהשתתפו בגיוס הינן "משקיעים חוזרים בקרנות שבניהול החברה, המלווים אותנו לאורך זמן וממשיכים להגדיל את השקעתם בפלטפורמות ההשקעה שלנו. הקרן תפעל בתקופה של חלון הזדמנויות מצוין המתאפיין בצפי לעליית שכר הדירה לאור פער משמעותי בין ביקוש להיצע בשוק מקבצי הדיור, לצד סביבת ריבית (הדולרית) הנמצאת במגמת ירידה עקבית".א

08:15

1. שוק המניות

המסחר צפוי להיפתח הבוקר במגמה מעורבת. המניות הדואליות עם פערי ארביטרז' מעורבים ולא משמעותיים, טבע בפער שלילי של כ-1%, אלביט בפער חיובי של 1.4%, ארבה רובוטיקס בפער שלילי של 8%. אתמול בוול סטריט נקבעו שיאים חדשים והבוקר באסיה מגמה מעורבת.

אתמול, יממה לאחר הורדת הריבית, המסחר בת"א ננעל בעליות חדות - מדד ת"א זינק ב-2.8% לשיא ומדד ת"א 90 ב-1.7%. בלטו אתמול במיוחד מניות הבנייה שזינקו ב-4.7% ומניות החברות הבטחוניות שזינקו בכ-4%, מדד הבנקים לא הרבה מאחור עם עלייה של 3.5%, למרות הודרת הריבית ביום שני, העלייה מוסברת בהודעת נגיד בנק ישראל שהריבית תגיע ל-3.5%, עדיין גבוהה.

בין 125 המניות הגדולות בבורסה בלטה במיוחד מגה אור שזינקה בכ-18%, אחריהן קמטק וארית תעשיות תעשיות עם 10%.

קמטק זינקה ב-25% בשלושה ימי המסחר האחרונים. החברה שעוסקת בפיתוח ובייצור ציוד מתקדם לבדיקות ולמדידות (Inspection & Metrology) עבור תעשיית המוליכים למחצה צפוייה להנות, כמו חברת ASML מכך שיצרניות זיכרון כמו סמסונג ויצרנים אחרים יגדילו את כושר הייצור שלהן עבור זיכרונות, מה שייטיב עם השתיים.

בית ההשקעות ברנשטיין העלה את מחיר היעד למניית ASML מ-800 אירו ל-1,300 אירו, מחיר המשקף עלייה של כ-24% ממחיר המסחר ביום שלישי. מנכ״ל אנבידיה ג’נסן הואנג, תיאר אתמול את שוק שבבי אחסון הזיכרון כ״שוק לא ממומש״ בעל פוטנציאל צמיחה עצום - בשורה נוספת עבור חברות כמו קמטק.

במדד ת"א 35 בלטו בנוסף לקמטק גם נקסט ויז'ן וטבע שזינקו בכ-6.5%. מנגד ירידות נרשמו בעיקר אצל ריטיילורס , דלתא גליל ופורמולה מערכות .

כאמור, מי שהמשיכו לבלוט לטובה הן מניות הנדל"ן והבנייה. ברקע, הצפי שהורדת הריבית תגביר את הביקושים לרכישת דירות ותקל על המימון של החברות שמאפיינות לרוב במינוף גבוה. הזינוק האחרון במדדי הנדל"ן מגיע לאחר שבשנה החולפת הם סבלו מביצועי חסר ביחס למדדים המובילים, בין היתר בשל התארכות המלחמה, ההאטה במכירת דירות והריבית הגבוהה.

מי שעוד בלטה לחיוב היא מניית מגה אור שדיווחה על עסקה ענק נוספת, בתחום השירותים עבור חוות שרתים. הפעם בהיקף של 80 מגהוואט ובהשקעה כוללת של 880 מיליון דולר, עבור חברת הניאו־ענן ההולנדית נביוס.

טבע זינקה ב-6% בעקבות המלצה. מניית טבע היא בחירה מועדפת (Top Pick) להשקעה ב-2026, לפי בנק ההשקעות ג'פריס. בבנק נשארים בהמלצת "קנייה" על המניה ומעלים את מחיר היעד מ-29 דולר ל-40 דולר, פרמיה של 29% על המחיר הנוכחי בניו יורק.

עוד אתמול, קרן פימי של ישי דוידי מכרה למוסדיים את יתרת החזקתה (16.3%) בחברת פיסיבי טכנולוגיות בסכום של 164 מיליון שקל (52 מיליון דולר), הנחה של כ-7% על מחיר המניה בבורסה.

באסיה הבוקר מגמה מעורבת. מדד ניקיי יורד ב-0.5%, קוספי בדרום קוריאה עולה בכ-2%, בהונג קונג הנג סנג יורד בכ-1%, שנגחאי עולה ב-0.3% וניפטי בהודו יורד ב-0.3%.

החוזים העתידיים בוול סטריט נסחרים ביציבות הבוקר.

לאחר נעילת המסחר אתמול פורסם שמנכ"ל ומייסד מובילאיי , פרופ' אמנון שעשוע, הכריז בכנס מוצרי האלקטרוניקה בלאס וגאס (CES) על רכישת חברת הרובוטים היומנואידים מנטי (Mentee Robotics) שהוא נמנה על מייסדיה, ב-900 מיליון דולר.

אמש בניו יורק מדדי S&P 500 ודאו ג'ונס ננעלו בשיאים חדשים, לאחר שהמשקיעים התגברו על החששות סביב התקיפה האמריקאית האחרונה בוונצואלה. S&P 500 עלה ב־0.6% מדד הדאו, הכולל מניות בלו־צ'יפ, זינק ב־495 נקודות, כ־1%, וגם הוא רשם שיא כשטיפס לראשונה מעל 49,000 נקודות. מדד נאסד"ק הוסיף 0.6%.

מניית אמזון , הובילה את שלושת המדדים לעליות, היא עולה ביותר מ־3%. גם מניות הקשורות לבינה מלאכותית תומכות, בהן מיקרון ופלנטיר. מיקרון זינקה בכ־8% לאחר שעדכנה תחזיות ושדגרה את תחזיות הרווח לרבעון הקרוב.

זה היה רק יום המסחר השלישי של השנה החדשה, וכבר מניות השבבים מציגות ריצה חזקה, כאשר מיקרון נמנית עם המובילות. בעקבות העליות היום, המניה עלתה בכ־18% מתחילת השנה. זאת לאחר שנה יוצאת דופן במיוחד, שבה זינקה ביותר מ־240% במהלך 2025.

● צמיחת ענק ב־2025 והיעד לשנה החדשה: ענקיות השבבים נערכות לשיא חדש

מניית סנדיסק זינקה בכ-27% ובוול סטריט ג'ורנל מציינים שהיא כבר בעלייה של כמעט 900% מאז שפוצלה מווסטרן דיגיטל בפברואר האחרון. הזינוק אתמול מוסבר בדברי מנכ״ל אנבידיה ג’נסן הואנג, שתיאר אתמול את שוק שבבי אחסון הזיכרון כ״שוק לא ממומש״ בעל פוטנציאל צמיחה עצום. מניית ווסטרן דיגיטל זינקה ב־ 17% ,Seagate עלתה ב־ 14%.

אנבידיה הכריזה כאמור במסגרת תערוכת CES 2026, על השקת שבב-העל מהדור הבא שלה, ה-Vera Rubin. השבב, אחד מתוך שישה המרכיבים את מה שאנבידיה מכנה כעת "פלטפורמת רובין" (Rubin platform), משלב מעבד Vera CPU אחד ושני מעבדי Rubin GPU בתוך מעבד יחיד.

גם AMD הציגה פתרונות חדשים לשוק המרכזי נתונים, המנכ"לית ליסה סו, חשפה במהלך נאום הפתיחה שלה ב־ CES 2026 בלאס וגאס את פלטפורמת מרכזי הנתונים לבינה מלאכותית הבאה של החברה, והציגה לראשונה את מערכת Helios, לצד פרטים נוספים על אופן בנייתה. סו אף הצהירה כי מדובר ב־ "מתקן ה-AI הטוב בעולם" - אמירה שנחשבת כירייה ישירה לעבר אנבידיה שקבעה.

מניית טסלה ירדה בכ־ 3%, כאשר המשקיעים שוקלים התפתחויות חדשות בתחום הנהיגה האוטונומית מצד אנבידיה הירידה הגיעה בעקבות דברים שנאמרו בתערוכת CES בלאס וגאס. מנכ״ל אנבידיה, ג’נסן הואנג, הציג את מערכת Alpamayo החדשה של החברה. הפלטפורמה מספקת יכולת חשיבה עמוקה להתמודדות עם תרחישי נהיגה נדירים.

מניית שברון נפלה במעל 4% לאחר זינוק חד שנרשם בעקבות התקיפה האמריקאית בוונצואלה. היא מחקה חלק ניכר מהעלייה של כ־ 5% שנרשמה שלשום.

2. שוקי האג"ח

בשוק האג"ח נרשמה עלייה קלה לאורך כל העקום, אחרי העליות המשמעותיות ביום הקודם ברקע הורדת הריבית. מדד תל־גוב כללי, הכולל את כל איגרות החוב הממשלתיות הסחירות, ומדד תל בונד 60, הכולל אג"ח קונצרני, עלו רק במעט ביחס לשער הפתיחה.

החשב הכללי במשרד האוצר, יהלי רוטנברג, יצא להנפקה ציבורית של אג"ח דולריות בחו"ל. מדובר בהנפקה הציבורית הראשונה לשנה הנוכחית.

ההנפקה יוצאת לפועל על רקע הירידה האחרונה בפרמיית הסיכון של ישראל (ה-CDS) ובמרווח התשואות הדולריות - המבטא את ההפרש בין הריבית שמשלמת ישראל על הלוואותיה לבין הריבית של ממשלת ארה"ב. מגמת ירידה זו, בשילוב הרגיעה היחסית בזירה הגאו-פוליטית, יצרה חלון הזדמנויות אטרקטיבי המאפשר למדינה לקבע ריביות נוחות בהנפקה.

בנוגע לריביות, ההערכות הן שהמטרה תהיה לחזור למרווחים שהכירו בחשכ"ל לפני המלחמה, סביב 1% יותר מאשר תשואת אג"ח ממשלת ארה"ב ל-10 שנים.

בתקופה האחרונה קיימו צוותי החשב הכללים מפגשים עם עשרות משקיעים בינלאומיים מתחומים שונים ומגופים פיננסים גדולים ומוסדיים באסיה, באירופה ובארה"ב. על-פי ההערכות, המסר שהתקבל אצלם הוא שהטיימינג הנוכחי יביא לעניין משמעותי בהנפקה ולביקושים גבוהים. החתמים שנבחרו הם סיטי, גולדמן זאקס, דויטשה בנק, בנק אוף אמריקה וג'יי.פי מורגן. האג"ח שיונפקו יהיו לטווחים של 5, 10 ו-30 שנה.

בארה"ב, האג"ח הממשלתית ל־10 שנים נסחרה גם כן בעליות קלות, עם תשואה לפדיון ברמה של 4.18%.

3. שוקי הסחורות והמטבעות

בגזרת המט"ח, התחזקות השקל נבלמה. מול הדולר רשם השקל ירידה של כ־0.2%, לשער של 3.16 שקל, לצד ירידה של כ־0.4% מול האירו לרמה של 3.7 שקל. הבוקר נסחר השקל ב-3.16 שקלים.

למרות הירידה הקלה, בבית ההשקעות אלטשולר שחם סבורים שמגמת ההתחזקות של השקל צפויה להימשך. "השוק עשוי לפרש את הורדת הריבית כניסיון של בנק ישראל למתן את התנודה החדה של השקל, אך אם לא יהיו שינויים גיאופוליטיים משמעותיים או אירועים חריגים המגמה הכללית תימשך", מעריך יוסי מנשה, מייסד ומנכ"ל משותף אלטשולר שחם פייננשל סרביסס.

מחירי הנפט ירדו מעט, כאשר השוק שקל בין הציפיות להיצע עולמי גבוה השנה לבין אי־הוודאות סביב אספקת הנפט מוונצואלה, לאחר לכידתו של ניקולס מדורו בידי ארה״ב, מנהיג המדינה הדרום־אמריקאית.

חוזי הנפט מסוג ברנט ירדו ב־ 25 סנט, או 0.4% , לרמה של 61.51 דולר לחבית, במקביל, הנפט האמריקאי מסוג WTI ירד ב־ 32 סנט , או 0.6%, לרמה של 58 דולר לחבית.

מחירי הכסף (Silver) רשמו שיא חדש ביום שלישי, ונסגרו מעל לרמה של 80 דולר לאונקיה לראשונה בהיסטוריה. הטיפוס המסחרר של המתכת בשיעור של 177% מאז תחילת שנת 2025 כולל עלייה של 15% כבר מתחילת השנה הנוכחית.

מחירי הנחושת טיפסו לשיאים היסטוריים חדשים על רקע שילוב של ביקוש אדיר והידוק בהיצע. בבורסת המתכות של לונדון (LME) הגיעו החוזים לשיא תוך־יומי של 13,387 דולר לטון , לאחר שחצו לראשונה את רף 13,000 הדולר לטון. הנחושת זינקה ב־ 42% במהלך השנה שעברה, העלייה השנתית החדה ביותר מאז 2009.

4. מאקרו

בבית ההשקעות מיטב מציינים שבנק ישראל הציג שלושה שיקולים מרכזיים להורדת הריבית (ירידה בסביבת האינפלציה, התחזקות השקל והקלה במגבלות היצע), אך מעריכים שגם המצב בשוק הנדל"ן השפיע על ההחלטה. "מצבן של חברות הבנייה למגורים משחק תפקיד משמעותי בהחלטות. עלייה בסיכון הפיננסי שלהן עלולה להוביל למשבר יותר מערכתי. לכן, מצבו של שוק הנדל"ן צפוי גם לתמוך בהורדות ריבית", מעריך אלכס זבז'ינסקי, כלכלן ראשי במיטב.

במבט קדימה מעריך זבז'ינסקי כי "בנק ישראל צפוי להמשיך לשדר מסר 'ניצי' בגלל צמיחה גבוהה על רקע שוק עבודה הדוק, אך להמשיך להוריד ריבית - אלא אם המצב הכלכלי יתחיל לייצר לחצים לעליות מחירים. לפי הערכתנו, אם האינפלציה תתפתח על פי התרחיש של בנק ישראל, הריבית תרד עד סוף השנה יותר מהתחזית שלו ותגיע לרמות של 3.0%-3.25%".

5. תחזית

מניות המוליכים למחצה זינקו עם תחילת השנה, בהובלת חברות שבבי הזיכרון הגדולות בעולם, הנהנות מרוח גבית של דרישה מתמשכת הקשורה לבינה מלאכותית. ב-CNBC חישבו שהחברות הדרום-קוריאניות SK Hynix ו- Samsung Electronics, שתי יצרניות הזיכרון הגדולות בתבל, עלו ב-11.5% ו-15.9% בהתאמה מתחילת השנה. מניית מיקרון עלתה ב-16.3% בתקופה זו.

רכיבי זיכרון הם מרכיב ליבה בסוג השבבים הנדרשים לאימון והרצה של מודלי AI, כגון אלו המעוצבים על ידי אנבידיה ו-AMD. בעוד ענקיות הטכנולוגיה ממשיכות להוציא מיליארדי דולרים על רכישת השבבים הללו לבניית מרכזי נתונים עבור AI, רכיבי הזיכרון נמצאים במחסור.

במיוחד, רכיב ספציפי הנקרא DRAM (זיכרון גישה אקראית דינמי), המשמש במרכזי נתונים, חווה זינוק מחירים אדיר בשנת 2025. על פי נתוני Counterpoint Research, מחירי הזיכרון צפויים לעלות ב-40% נוספים עד סוף הרבעון השני של 2026.

"הראלי האחרון במרחב המוליכים למחצה הונע במידה רבה על ידי צד הזיכרון של השוק, ולא על ידי שבבי הלוגיקה", אמר בן בארינג'ר, ראש מחקר הטכנולוגיה ב-Quilter Cheviot ל-CNBC. "אנו עדים לשילוב של ביקוש חזק מאוד מצד עומסי עבודה של AI והיצע מוגבל יחסית, במיוחד בזיכרון ברוחב פס גבוה (HBM), החיוני לאימון והרצה של מודלי AI גדולים".

DRAM לעומת Logic Chips: שבבי לוגיקה (כמו המעבדים של אנבידיה) הם ה"מוח", אבל הם לא יכולים לעבוד בלי שבבי זיכרון מהירים (DRAM) שמאחסנים את המידע הזמני.

התפתחות זו נתפסת כחיובית עבור סמסונג, SK Hynix ו-מיקרון, שכן הן צפויות להיות בעמדה שתאפשר להן לגבות מחיר גבוה יותר עבור שבבי הזיכרון שלהן, בעוד הביקוש אינו מראה סימני דעיכה. סנטימנט המשקיעים חיובי כלפי שמות אלו לקראת פרסום דוחות הרבעון הרביעי שלהן בשבוע הקרוב, כאשר האנליסטים מצפים לזינוק אדיר ברווחים.

במקביל, מניית ASML ההולנדית, המתכננת את המכונות הקריטיות הנדרשות לייצור השבבים המתקדמים ביותר בעולם, רשמה עלייה של 15.2% השנה. ביום ראשון, בית ההשקעות ברנשטיין העלה את מחיר היעד למניית ASML מ-800 אירו ל-1,300 אירו, מחיר המשקף עלייה של כ-24% ממחיר המסחר ביום שלישי. אנליסטים מברנשטיין צופים ש-ASML תיהנה מ"סופר-מחזור (Super-cycle) קרב ובא בתחום ה-DRAM".

האנליסטים צופים כי יצרניות זיכרון כמו סמסונג ויצרנים אחרים יגדילו את כושר הייצור שלהן עבור זיכרונות, מה שייטיב עם ASML שכן הכלים שלה נחוצים לייצור שבבי זיכרון מתקדמים אלו.

"הפרסומים האחרונים של SK Hynix המצביעים על סופר-מחזור פוטנציאלי ב-HBM (זיכרון ברוחב פס גבוה) חיזקו את התפיסה שלא מדובר רק בהתאוששות לטווח קצר, אלא בשינוי מבני הקשור לבנייה המתמשכת של תשתית ה-AI", אמר בארינג'ר. "זה עזר לשפר את הסנטימנט בכל המגזר, ובמיוחד עבור חברות עם חשיפה ישירה לביקוש לזיכרון המונע על ידי AI".