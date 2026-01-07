חברת האסתטיקה הרפואית סופווייב בוחנת מסחר בנאסד"ק

חברת סופווייב אשר מפתחת ומשווקת מערכות מבוססות אולטרסאונד לטיפולים אסתטיים, פרסמה היום את התוצאות המקדמיות שלה לרבעון הרביעי של שנת 2025, וכן הודיעה כי היא בוחנת את האפשרות להיסחר בנאסד"ק.

● ראיון | שעשוע על עסקת הענק של מובילאיי: "הדבר הכי טוב שקרה לחברה". וכמה הוא ירוויח ממנה?

● תמיד במצב רוח טוב, מנומס ולפעמים גם מתעטש: הכירו את סוכן ה-AI הקולי

סופווייב הונפקה בבורסה בתל אביב ב-2021 כשהיא עדיין לפני מכירות משמעותיות, ומאז ביצעה השקה מוצלחת, הוסיפה מוצרים חדשים וביססה את עצמה בשוק האסתטיקה הרפואית. היא החברה היחידה מבין חברות הביומד שהונפקו באותה התקופה בתל אביב, שרושמת תשואה חיובית: 16%, ושוויה עומד היום על כמיליארד שקל.

החברה הוקמה על ידי ד"ר שמעון אקהוייז, מאבות תעשיית האסתטיקה הרפואית בישראל, שייסד גם את החברות לומניס וסינרון. חברות אלה סימנו את דרכה של ישראל להיות מעצמה בתחום. אקהוייז משמש כיו"ר החברה, והמנכ"ל שלה הוא לואיס סקאפורי, שניהל בעבר את סינרון קנדלה. נראה כי הניסיון של השניים וההיכרות שלהם עם שוק האסתטיקה הרפואית, אפשרו להם כניסה חלקה יחסית לשוק עם הטכנולוגיה החדשה.

גידול של 57% והמלצות ממשפחת קרדשיאן

על פי הדיווח, הכנסות החברה ברבעון הרביעי מוערכות בין 28.6-28.9 מיליון דולר, גידול של 57% לעומת התקופה המקבילה ב-2024. לשנת 2025 היא צפויה לדווח על הכנסות של בין 87.3-87.6 מיליון דולר, גידול של 46%. בידי החברה נכון לסוף הרבעון, מזומנים ושווי מזומנים בהיקף של 35.2 מיליון דולר, לעומת 26.5 מיליון בתקופה המקבילה. תוצאות אלה, והצמיחה שרשמה החברה בארבע השנים האחרונות, בהחלט הופכות אותה למועמדת מתאימה להנפקה בנאסד"ק. ההמלצות שקיבלו בעבר מוצריה מבנות משפחת קרדשיאן, גם הן לא הזיקו ככל הנראה.

רוב חברות האסתטיקה הרפואית שיצאו מישראל עד היום, הגיעו לרף הכנסות של כ-100 מיליון דולר לפני שמוזגו או נמכרו, ובהדרגה חדלו להיות חברות ישראליות. יוצאת דופן היא חברת אינמוד, שהקים שותפו לשעבר של אקהוייז, משה מזרחי, והגיעה להכנסות של קרוב ל-400 מיליון דולר בשנת 2024. אולם, גם אינמוד חווה בשנה האחרונה אתגרים בשמירה על רמת ההכנסות, וירידות במניה שלה בשנתיים האחרונות (אם כי בחודש האחרון היא במגמת תיקון). ההנפקה האפשרית של סופווייב עשויה להפגיש אותה גם עם המשקיעים של אינמוד ועם הסיפור שלה.