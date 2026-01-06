אחרי ההודעות ששחררה לבורסה על משא-ומתן לבניית חוות שרתים במבוא כרמל, ככל הנראה עבור אנבידיה, וכן למכירת שטחי חוות שרתים בצומת בני ראם, ככל הנראה עבור גוגל, מכריזה מגה אור די סי , חברת חוות השרתים של צחי נחמיאס, על עסקת ענק נוספת. הפעם תספק החברה שירותי חוות שרתים בהיקף של 80 מגה-וואט ובהשקעה כוללת של 880 מיליון דולר עבור חברת הניאו-ענן ההולנדית נביוס של הישראלים ארקדי וולוז' ורומן צ'רנין בשני מתקנים: 22 מגה-וואט בחווה הנבנית בסמוך לצומת בני ראם (מסמיה), ועוד 58 מגה-וואט בחוות שרתים בבית שמש.

טווחי המסירה קצרים למדי, מה שמסמן על בשלות בתהליכי הבנייה ופריסת תשתיות החשמל. ככל שנודע, מגה אור בונה תחנת משנה בהיקף של 220 מגה-וואט בבית שמש ו-240 מגה-וואט במסמיה, מה שמסמן גם על רצונה להרחיב את פעילותה לכמה מאות מגה-וואט של פעילות בכל אחד מהאתרים.

החברה התחייבה למסור לנביוס את המתקן במסמיה ברבעון השלישי של השנה, ואת המתקן הגדול יותר בבית שמש בתקופה שבין הרבעון השלישי לרבעון הראשון של השנה הבאה. על פי הדיווח, מגה די סי אור מצפה לעלייה בהכנסות בהיקף של 300 מיליון שקל בשנה כתוצאה מהעסקה. מגה אור לא הגיבה לפניות גלובס באשר לזהות הלקוח, ואילו בנביוס מאשרים את הפרטים.

מדובר בשני אתרים נוספים שמגה אור מספקת עבור נביוס, חברת שירותי הענן של מייסדי יאנדקס המתגוררים ברובם בישראל. בשנה שעברה חנכה נביוס אתר בן 8 מגה-וואט במודיעין ובו מתארח גם מחשב העל הלאומי החדש. רכישה של 80 מגה-וואט בתוך כשנה משמעותה שנביוס מגדילה פי 10 את פעילותה בישראל, לצד כניסה של מתחרות כמו קרוסו לשוק המקומי.

על פי מצגת שהפיצה מגה אור, היא מתכוננת לקראת תנופה של בינוי בתחום חוות השרתים, מתקני מחשוב שאמורים לקחת חלק בעיבוד ענן ו-AI: הרחבת האתר במודיעין בהיקף של 16 מגה-וואט, נוסף על ה-8 הקיימים. בניית שלב ראשון של חוות שרתים בצומת בני ראם בהיקף של 32 מגה-וואט, חוות שרתים בת 16 מגה-וואט בחיפה ומתקן של 64 מגה-וואט במבוא כרמל במועצה האזורית מגידו, המיועד לאנבידיה (החברה אינה מציינת את שמה של הלקוחה).

בשנה האחרונה הפך נחמיאס לאחד מבוני חוות השרתים הפעילים בישראל, לצד קבוצת ענן, חברת SDS של יוסי שיינפלד, סרברפארם, NED וקרדן.