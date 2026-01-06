קרן ההון סיכון חץ מגייסת 140 מיליון דולר לקרן רביעית

קרן ההון סיכון חץ ונצ'רס (Hetz Ventures) של פבל ליפשיץ, יהודה טאוב וגיא פוגל, מהמשקיעות המוקדמות בגרנולייט ופרומפט סקיוריטי שנמכרו במאות מיליוני דולרים, גייסה קרן רביעית בהיקף של 140 מיליון דולר. זו קרן הון סיכון נוספת שמכריזה על גיוס קרן חדשה בחודשים האחרונים, לאחר ויולה ונ'צרס, פיטנגו ואנטרי קפיטל.

חץ, שמתמחה בתחום הדאטה לרוחב ורטיקלים כמו סייבר, בינה מלאכותית ותשתיות תוכנה, תכננה לגייס קרן קטנה יותר, כ-110 מיליון דולר, כדי להמשיך ולשמור על מדיניות ההשקעות שלה: הובלת סיבובי "סיד" (גיוס ההון הראשון לחברה) עם המחאות בהיקף של 5-7 מיליון דולר בממוצע. הקרן יצאה לגיוס במהלך השנה שעברה עוד בזמן המלחמה, ורוב ההתחייבויות להשקעה הצטברו עד חודש אוקטובר האחרון, כך שלא ניתן לסמן את תום המלחמה כעיתוי להכרזת הגיוס.

חץ איננה חושפת את מספריה לציבור - ולא לפניות גלובס - ולפיכך קשה לומר עד כמה מוצלחות היו שלוש הקרנות הקודמות שגייסה. היא גם לא חושפת את זהות משקיעיה - גופים מוסדיים ישראלים ואמריקאים, משרדי עושר וכן חברות ציבוריות אמריקאיות שהשקיעו לראשונה בקרן הון סיכון ישראלית. עם זאת, לפי מאגר PitchBook, אחת המשקיעות בקרנות העבר היא אלטשולר שחם.

לאורך השנים צברה הקרן מספר הצלחות באקזיטים גבוהים: היא לקחה חלק במכירת פרומפט סקיוריטי לסנטינל וואן ב-275 מיליון דולר בשנה שעברה; מכירת סילק סקיוריטי לארמיס ב-2024 תמורת 150 מיליון דולר ובמכירת גרנולייט לאינטל ב-650 מיליון דולר.

לחברה עוד מספר חברות מבטיחות כמו מג'סטיק של יוצאי מטא שמפתחת שרת שמטרתו להתחרות בשרתי ה-AI של אנבידיה, וכן חברות נוספות כמו Opti ו-Blink Ops. כמו קרנות רבות בתקופה האחרונה, גם חץ ראתה כמה מכירות חיסול של סטארט-אפים בפורטפוליו, ביתר שאת בחודשים האחרונים: חברות כמו Infinipoint, Velocity, 8Fig, Edginery נסגרו או נמכרו במחירי חסר לאחר השקעות של מיליוני דולרים מצדה של הקרן.