תערוכת הטכנולוגיה הגדולה בעולם: מה זה CES ואיך מושפעות המניות?

תערוכת הטכנולוגיה הגדולה ביותר בעולם, CES, תתקיים בהמשך השבוע בלאס וגאס, ארה"ב, וכמעט כל החברות החשובות בתחום יציגו שם שלל טכנולוגיות חדשות, ויתוו את מפת הדרכים עבור הטכנולוגיה העולמית לשנה הקרובה. מי מגיע לתערוכה, איך היא משפיעה על השוק ומה צפויים להיות הטרנדים החמים של השנה? גלובס עושה סדר.

מה זו תערוכת CES השנתית?

מדובר בתערוכת הטכנולוגיה הגדולה ביותר בעולם. אנשי המפתח בתעשייה העולמית והחברות הכי חשובות מתכנסות כדי להכריז על טכנולוגיות חדשות, ואף להקים מתחמי תצוגה מרשימים. ענקיות טכנולוגיה, וגם סטארט-אפים צעירים, ינסו לשכנע משקיעים, יזמים ושותפים פוטנציאליים, שכדאי להשקיע בהם או לשתף איתם פעולה.

בשנה שעברה, מעל ל-140 אלף איש הגיעו לתערוכה, מתוכם 40% מחוץ לארה"ב. ברשימת הדוברים המכובדת נמצאים בכירי התעשייה העולמית, כמו ג'נסן הואנג, מנכ"ל אנבידיה , ליסה סו, מנכ"לית AMD ועוד רבים.

לפי ההיסטוריה, איך היא משפיעה על השוק?

בתערוכה הזו השוק יכול לראות אילו טכנולוגיות הופכות להיות במרכז הבמה, ובכלל, זו הזדמנות מצוינת לחברות צעירות יותר ולקהל הרחב לראות לאן השוק הולך. לצד זאת, מתקיימות מסיבות עיתונאים גדולות של בכירי התעשייה. כך לדוגמה, בשנה שעברה, ג'נסן הואנג אמר בנוגע למחשוב קוונטי כי 15 שנה הן הערכה אופטימית לזמן שיחלוף עד שניתן יהיה לעשות שימוש בטכנולוגיה הזו, ו-30 שנה זו ההערכה פסימית. מניות ותעודות סל שעקבו אחרי מניות הקוונטום רשמו ירידה מייד לאחר ההתבטאות הזו.

אילו חברות מציגות?

כל הגדולות נמצאות שם. מענקיות טכנולוגיה כמו גוגל, אמזון וסמסונג, ועד ענקיות רכב שונות, כמו הונדה ו-BMW. כל אחת מהן תציג את הטכנולוגיות הכי מתקדמות שלה, מוצרים חדשים או שיתופי פעולה.

החברות הולכות בגדול: סמסונג תפעיל את מתחם התצוגה הגדול ביותר שלה אי פעם בכנס, לנובו תקיים את האירוע המרכזי שלה ב-Las Vegas Sphere וסוני והונדה יכריזו על ה-Afeela 1 EV שלהן, שיושק בקליפורניה בשנה הנוכחית.

האם רק חברות ענק, או גם סטארט-אפים?

לא מדובר רק במסיבה של הענקיות, אלא בהזדמנות אדירה עבור חברות סטארט-אפ להציג את היכולות שלהן לשוק. באירועים האלו חברות הזנק קטנות מקבלות הזדמנות לפגישות עם יזמים, נציגים של חברות אחרות ואף נציגים מטעם מדינות שונות, שרוצים להשקיע בטכנולוגיה פורצת דרך.

בין היתר תציג גם אינוויז, ויש גם אזור מיוחד עם תערוכה לפי מדינות. כל מדינה מביאה מספר חברות במסגרת המשלחת שלה, וזה מאפשר להן להוביל מהלכים, הן מבחינת משקיעים חדשים והן מבחינת הרחבת הפעילות בשווקים אחרים.

למי כדאי לשים לב במיוחד.

כדאי להיערך בימים הקרובים להכרזות שישפיעו על המניות הרלוונטיות, כמו מניות השבבים. חברות השבבים החשובות מתכננת להציג יכולות חדשות. אינטל הכריזה כבר על שבבי Panther Lake שלה, שיושקו רשמית ב-CES; קוואלקום צפויה להשיק את Snapdragon X Elite ו-X Elite Extreme בתוך מחשבים ניידים; AMD כנראה תציג שבבים חדשים, כמו Ryzen 7 9850X3D; וכמובן אנבידיה ו-Arm.

בגלל מעמדה הדומיננטי של אנבידיה, בוול סטריט עוקבים מקרוב אחרי מה שהיא תשיק. על פי השמועות והתקשורת הבינלאומית, ייתכן כי צפויים שיתופי פעולה נוספים שלה, ואולי אפילו כבר דור חדש של מעבדים. עוד היא תציג סימולציות בתחומים שונים, בין היתר גם רובוטיקה.

חברות אלקטרוניקה כמו סמסונג ו-LG ינסו להביא בהירות משמעותית יותר במכשירי הטלוויזיה, ושיפורים משמעותיים נוספים בחוויית הצפייה.

נוסף על כך, מדי שנה מגיעות גם חברות הרכב, משיקות דגמים או מציגות כל מיני שיתופי פעולה. לצד זאת, לא מעט חברות מגיעות כדי להציג היבטים טכנולוגיים שקשורים לרכב ולאוטומציה. הציפיות הן שהחברות האלו יראו יותר יכולות של נהיגה אוטונומית. גם חברת מובילאיי הישראלית תקיים אירוע, והמנכ"ל אמנון שעשוע ידבר על מפת הדרכים הטכנולוגית של החברה לעתיד.

מהם הטרנדים החמים השנה.

כל החברות עומדות להציג היבטים שונים של ה-AI, והאתגר הגדול הוא לזהות מה באמת מהווה פריצת דרך משמעותית, ומה הוא בעצם גימיק שנועד להבטיח, ולא בהכרח להיות רלוונטי.

הבינה המלאכותית שיבשה תחומים רבים, אבל אחת התעשיות שגם ב-CES החליטו השנה לשים עליהן דגש מבחינה זו היא תחום הבריאות האישית. כניסת הבינה המלאכותית לתחום מאפשרת לפתח היבטים שעד כה לא היו אפשריים.

תערוכת CES היא לא תערוכה שמושקים בה מכשירים חדשים, עדיין ישנה ציפייה לראות כמה מכשירים כאלה. מעבר להשקות של סמסונג בתחום, יש שמועות שגם מוטורולה שוקלת להשיק טלפון מתקפל.

לצד כל אלו, הצרכנים מצפים לשמוע מהחברות איך ימשיכו להטמיע בינה מלאכותית במוצרים שלהן. לפי הדלפות לתקשורת הבינלאומית, לנובו צפויה להשיק מחשב נייד לגיימרים - כזה שהמסך שלו נגלל לצדדים.

תחום נוסף שיהיה יותר ויותר רלוונטי בתערוכה השנה הוא טכנולוגיה לבישה. בעזרת השילוב עם בינה מלאכותית, חברות יציגו את המשקפיים המתקדמים ביותר, כמו משקפי ה-Ray-Ban העדכניים ביותר של Meta, או למשל טבעות חכמות שיעזרו לעקוב אחר מדדי הבריאות. למשל Oura Ring Gen 4, שמבוססת על מעבד של Arm.