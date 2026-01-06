הצמיחה המטאורית של ה־AI הביאה לכך שהחברות הגדולות בעולם לייצור מוליכים למחצה רשמו יחד בשנת 2025 מכירות של יותר מ־400 מיליארד דולר - ללא ספק השנה המשמעותית ביותר שהייתה לענף אי פעם. השנה הבאה מבטיחה להיות גדולה אפילו יותר.

עם זאת, קצב הצמיחה החד, המוזן ע"י מה שמנכ"לים ואנליסטים מתארים כ"ביקוש בלתי נדלה" לכוח מחשוב, יצר לא מעט אתגרים: החל ממחסור ברכיבים חיוניים ועד לשאלות כיצד ומתי חברות בינה מלאכותית יוכלו לייצר רווחים אמינים מספיק כדי להמשיך לקנות שבבים.

מעצבי חומרה כמו אנבידיה, שהכפילה את הכנסותיה ויותר לעומת 2024, הם הספקים העיקריים של הכלים והתשתית המאפשרים את הבהלה החדשה הזאת לזהב הדיגיטלי. אך אנבידיה מתמודדת עם תחרות גוברת מצד חברות כמו גוגל של אלפבית ואמזון, בשעה ששדה הקרב משתנה מתחת לרגליה.

לאחרונה, אנבידיה חתמה על עסקת רישוי בסך 20 מיליארד דולר עם סטארט־אפ השבבים Groq, העוסק בעיצוב שבבים ותוכנה המסייעים להאיץ את תהליך ההסקה של בינה מלאכותית. תהליך שבו מודלים מאומנים של בינה מלאכותית מספקים תשובות לפרומפטים (בקשות או הנחיות). השלב האחרון במרוץ הבינה המלאכותית עסק בעיקר באימון, אך כעת ענקיות הטכנולוגיה מתחרות על אספקת תהליך ההסקה המהיר ביותר והיעיל ביותר מבחינת עלות.

"עומסי העבודה של הסקה הם מגוונים יותר ועשויים לפתוח תחומים חדשים לתחרות", כתבו אנליסטים בברנשטיין, לאחר שהוכרזה העסקה האחרונה של אנבידיה.

התיאבון למעבדים גובר

מפעילי מרכזי נתונים, מעבדות בינה מלאכותית ולקוחות עסקיים דרשו לקבל את יחידות העיבוד הגרפיות המתקדמות H200 ו־B200 של אנבידיה. השבבים המותאמים במיוחד והמתוחכמים יותר ויותר של גוגל, המכונים TPUs, ושבבי Trainium ו־Inferentia של אמזון - מתחרים במעבדים הגרפיים של אנבידיה, וצוברים גם הם לקוחות. זאת בשעה שמפתחי תוכנה כמו OpenAI מצטרפים למעצבי עיבוד בהתאמה אישית כמו Broadcom כדי לעצב שבבים משלהם.

חברת Advanced Micro Devices, יצרנית ותיקה כבר כחמישים שנה של שבבים למשחקים, מחשבים אישיים ומרכזי נתונים - עומדת להשיק יחידת עיבוד גרפית (GPU) בשנת 2026. היחידה המדוברת תהווה את האתגר הגדול הראשון שהחברה מציבה בפני מעבדי הבינה המלאכותית של אנבידיה.

מיקרוסופט הודיעה באוקטובר כי תכפיל את שטחי מרכזי הנתונים שלה בשנתיים הקרובות, מה שאומר שיצרניות השבבים צפויות לראות הכנסות נוספות בשנת 2026. על פי אנליסטים, הן צפויות להיות גבוהות אף יותר משהיו בשנה החולפת.

כל זאת מצביע על כך שצפויה שנת שיא נוספת עבור ענף השבבים. בגולדמן זאקס מעריכים כי אנבידיה לבדה תמכור מעבדים גרפיים וחומרה אחרת בשווי של 383 מיליארד דולר בשנת 2026, עלייה של 78% לעומת השנה החולפת. אנליסטים שנסקרו על ידי FactSet מעריכים כי המכירות המשולבות של אנבידיה, אינטל, ברודקום, AMD וקוואלקום יגיעו ל־538 מיליארד דולר. כל אלה לא כוללים את ההכנסות של גוגל מעסקי ה־TPU או את ההכנסות של אמזון ממכירות השבבים המותאמים אישית, שלא פורטו על ידי החברות.

קשה לספק ללקוחות

עם זאת, 2026 עשויה להביא עמה גם אתגרים חסרי תקדים. מחסור ברכיבים כמו שנאים חשמליים וטורבינות גז מקשה על בניית מרכזי נתונים. כך חברות החשמל מתקשות להבטיח את כמויות החשמל העצומות הנדרשות כדי להפעיל אשכולות מחשוב.

אתגר מרכזי נוסף הוא מחסור עולמי ברכיבים המוכנסים לשרתי מרכזי נתונים של בינה מלאכותית. בין הפריטים החסרים במלאי: שכבות דקיקות במיוחד של מצע סיליקון, שנדרשות עבור חלק מהשבבים; וכן שבבי זיכרון, שהם המוליכים למחצה המזינים נתונים למעבדי בינה מלאכותית ועוזרים לאחסן את תוצאות החישובים. ככל שבניית מרכזי הנתונים התרחבה והביקוש לתהליכי הסקה צמח, עלה גם הצורך בשבבי זיכרון ברוחב פס גבוה יותר.

הדבר נובע, בין היתר, מכך שעומסי עבודה שנוצרים מתהליכי הסקה של בינה מלאכותית נוטים יותר להיות "כבולים לזיכרון", או מוגבלים על ידי קיבולת זיכרון נגישה מספקת. זאת לעומת עומסי עבודה של אימון, הנוטים להיות מוגבלים על ידי כוח המעבדים שנעשה בהם שימוש.

"יש לנו מחסור משמעותי ביכולת לספק את צורכי הלקוחות שלנו וזה יימשך עוד זמן מה", אמר סומיט סדנה, מנהל עסקי ראשי ((chief business officer של Micron Technology, אחת היצרניות הגדולות ביותר של שבבי זיכרון ברוחב פס גבוה המשמשים בבינה מלאכותית.

מחיר המניה של מיקרון עלה בכ־229% בשנה החולפת, ומתחרותיה בתחום שבבי הזיכרון כמו סמסונג ו־SK Hynix הדרום קוריאניות, נהנו משמעותית ממצוקת האספקה שתיאר סדנה. בעקבות זאת התאפשר להן להעלות את מחירי המוצרים ולהגדיל את הוצאות ההון כדי להרחיב את פעילות הייצור. אולם נדרש זמן כדי לבנות את החדרים הנקיים העצומים ואת מפעלי הייצור, שיש בהם צורך לשם הרחבת הקיבולת במידה מספקת - כדי לענות על צורכי חברות השבבים הגדולות.

השיא יהיה ב־2026?

ישנן גם שאלות נוקבות בנוגע לקיימות המימון העומד מאחורי בניית מרכזי הנתונים, והאם לקוחות גדולים כמו OpenAI יכולים לגייס מספיק כסף במהירות כדי לשמור על קצב רכישות השבבים המסחרר שלהם. בינתיים, המשקיעים התרגלו לצמיחה יוצאת דופן בהכנסות מרבעון לרבעון, והם נבהלים בקלות מכל סימן להאטה.

בסתיו האחרון, התרחשה מכירה בהיקפים גדולים של מניות בינה מלאכותית, לרבות של החברות לעיצוב שבבים. זאת עקב חששות שהמימון המניע את רכישת המוצרים לתשתית הבינה המלאכותית לא יהיה יציב כפי שחשבו בעבר.

חלק גדול מן התנופה העצומה של הקמת מרכזי הנתונים הונע על ידי OpenAI, שחתמה הסכמים של מיליארדי דולרים עם אמזון, מיקרוסופט, אורקל ואחרות עבור כוח מחשוב. חברות בקנה מידה ענק ("הייפרסקייל") כמו מיקרוסופט, התחייבו להגביר את בניית מרכזי הנתונים בשנת 2026, אך חלק מהאנליסטים סבורים שהנסיקה עשויה להאט בשנת 2027.

"יש סיכוי ש־2026 תהיה השיא", אמר גיל לוריא, אנליסט ב־DA Davidson. "אם נגיע לסוף מרץ ולא נשמע ש־OpenAI גייסה מאה מיליארד דולר, השוק עשוי להתחיל ללחוץ על הבלמים".

ככל שיותר חברות שבבים משיקות מוצרי בינה מלאכותית, מתפתח גם חשש מסוים בנוגע לשולי הרווח. מניית ברודקום צנחה אף על פי שהחברה דיווחה על שיא בהכנסות רבעוניות בדצמבר. זאת בין היתר עקב חששות המשקיעים שצמיחת המכירות בעתיד תהיה איטית עבור קווי המוצרים שלה שהם בעלי הרווחיות הגבוהה יותר.

אחרים בתעשייה נקטו בגישה אופטימית יותר, שלפיה הביקוש יימשך לאורך זמן, עם צמיחה עקבית. "אני לא חושב שזה יהיה השיא", אמר בראד גסטווירת', ראש המחקר העולמי של Circular Technologies, חברת הפצה שבסיסה במסצ'וסטס. החברה מפיצה חומרת מחשוב, לרבות מעבדי גרפיקה, מדפי שרתים וטכנולוגיית רשת המשמשת לבינה מלאכותית. "המרוץ לבינה מלאכותית כללית עדיין מניע תיאבון עצום למחשוב, בקרב מגוון רחב של לקוחות".