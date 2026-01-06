החשב הכללי במשרד האוצר, יהלי רוטנברג, יוצא להנפקה ציבורית של אג"ח דולריות בחו"ל. מדובר בהנפקה הציבורית הראשונה לשנה הנוכחית.

ההנפקה יוצאת לפועל על רקע הירידה האחרונה בפרמיית הסיכון של ישראל (ה-CDS) ובמרווח התשואות הדולריות - המבטא את ההפרש בין הריבית שמשלמת ישראל על הלוואותיה לבין הריבית של ממשלת ארה"ב. מגמת ירידה זו, בשילוב הרגיעה היחסית בזירה הגאו-פוליטית, יצרה חלון הזדמנויות אטרקטיבי המאפשר למדינה לקבע ריביות נוחות בהנפקה.

בנוגע לריביות, ההערכות הן שהמטרה תהיה לחזור למרווחים שהכירו בחשכ"ל לפני המלחמה, סביב 1% יותר מאשר תשואת אג"ח ממשלת ארה"ב ל-10 שנים.

בתקופה האחרונה קיימו צוותי החשב הכללים מפגשים עם עשרות משקיעים בינלאומיים מתחומים שונים ומגופים פיננסים גדולים ומוסדיים באסיה, באירופה ובארה"ב. על-פי ההערכות, המסר שהתקבל אצלם הוא שהטיימינג הנוכחי יביא לעניין משמעותי בהנפקה ולביקושים גבוהים. החתמים שנבחרו הם סיטי, גולדמן זאקס, דויטשה בנק, בנק אוף אמריקה וג'יי.פי מורגן. האג"ח שיונפקו יהיו לטווחים של 5, 10 ו-30 שנה.

ההליך רק בתחילתו, וטרם ברור מה יהיה סכום הגיוס הסופי ועל כמה יעמדו הריביות. ניתן להעריך כי הסכום יהיה דומה לזה שגויס בהנפקה הבינלאומית הגדולה בשנה שעברה - כ-5 מיליארד דולר. זאת, לאור היקף הגירעון, שצפוי לעמוד על קרוב ל-4% מהתוצר.