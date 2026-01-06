קרן פימי מחסלת את ההחזקה בפיסיבי טכנולוגיות. אלה הרוכשות

קרן פימי של ישי דוידי מכרה הערב (ג') למוסדיים את יתרת החזקתה (16.3%) בחברת פיסיבי טכנולוגיות בסכום של 164 מיליון שקל (52 מיליון דולר), הנחה של כ-7% על מחיר המניה בבורסה. לגלובס נודע כי בין הרוכשות נמצאים חברת הביטוח מגדל ובית ההשקעות ילין לפידות. על פי ההערכות בשוק, מגדל הייתה הרוכשת הגדולה והיא רכשה סדר גודל של כ-100 מיליון שקל. את העסקה הוביל ברק לאומי חתמים.

המכירה הנוכחית מצטרפת למספר מימושים נוספים שביצעה קרן פימי בחברה בשנה האחרונה, כאשר בסך הכל הקרן מכרה מניות ב-146 מיליון דולר, תשואה של 420% על השקעתה בחברה במאי 2018. באותם ימים שילמה קרן פימי 35 מיליון דולר (124 מיליון שקל) על כחצי ממניות החברה.

פיסיבי עוסקת בייצור מעגלים מודפסים והרכבת רכיבים אלקטרוניים. מבחינת פימי, הקרן שחוגגת השנה 30 שנה להיווסדה והיא הגדולה בישראל, זה המימוש הראשון השנה. בשנה שעברה מכרה פימי מניות בחברות שהחזיקה בסכום של יותר ממיליארד דולר.

בחודש שעבר מכרה פימי מניות פי.סי.בי תמורת 125 מיליון שקל, כאשר מוקדם יותר השנה מכרה מניות ב־135 מיליון שקל.

הבוקר אגב דיווחה פיסיבי על עסקה בהיקף של 4.8 מיליון דולר לאספקת מכלולים אלקטרומגנטיים עבור "לקוח מוביל בתעשייה הביטחונית בישראל" כשהיא מדגישה שההזמנה מיועדת לפרוייקט ביטחוני אסטרטגי". עוד הוסיפו ואמרו בחברה כי "ההזמנה הינה משמעותית עבורה - הן בשל יעוד המוצרים, והן בשל כך שהיא מחזקת את מגזר מזעור אלקטרוני בחברה, המהווה מנוע צמיחה אסטרטגי בשנים הקרובות".

ברבעון השלישי של 2025 רשמה פיסיבי תוצאות שיא, עם הכנסות של 47.8 מיליון דולר, עליה של 12%, ורווח תפעולי של 4.8 מיליון דולר, זינוק של 50% לעומת הרבעון המקביל אשתקד.

בשנה האחרונה מניית פיסיבי כמעט הכפילה את ערכה (זינוק של 93%) והיא נסחרת כעת לפי שווי של 1.09 מיליארד שקל.