התחזקות השקל מול הדולר

אבישי קרואני, מנכ"ל פעילים

התיסוף הדרמטי של 12% בשקל לעומת הדולר מעיד על החוסן של ישראל, וזה התרחש דווקא בשנה של מלחמה ותקיפות מאיראן. כמובן, חלק מעוצמת השקל נובעת גם מהיחלשות הדולר בעולם, ועדיין עוצמתו של השקל מול הדולר זו דרמה.

מי שחוו זאת על בשרם הם משקיעים רבים במסלולים העוקבים אחר מדד S&P 500. למרות שהמדד האמריקאי עלה ב־17%, החוסך במסלול קיבל עלייה של 5% בלבד בשורה התחתונה -השקיע ב-100% מניות וקיבל 5% תשואה בלבד - עשירית משהיה מקבל לו היה משקיע במדדי הדגל של ת"א. מי שרצו אחרי טרנד ההשקעה ב־S&P 500 נפגעו מאוד. לצערי, היו מי שדאגו להעביר לקוחות למסלולי ה־S&P ואנשים עשו זאת גם במסלולי IRA (ניהול עצמי), בכך הם פספסו את הפיזור וגם תשואה.

התשואות זו רק השלכה אחת של הייסוף בשקל, אך הוא נוגע בעוד הרבה מקומות. שקל חזק מאפשר לנו כישראלים לטוס לחו"ל יותר בזול וגם לקנות שם יותר בזול. התחזקות השקל גם משפיעה בצורה עקיפה על האינפלציה וממתנת אותה.

אבישי קרואני, מנכ''ל פעילים ניהול תיקי השקעות / צילום: גיא הכט

יש שני תחומים שזה משפיע עליהם בצורה הפוכה לחלוטין ובכל מקרה משמעותית: היצואנים מקבלים פחות שקלים על הדולרים שהם מביאים מחו"ל, וזה רלוונטי למשל לתחום ההייטק שמייצא שירותים לחו"ל; מנגד, מי שמרוויחים הם היבואנים שהרווחים שלהם עולים - וכאמור זה מגיע גם לציבור הרחב בצורה של מחירים נמוכים יותר וירידת האינפלציה.

אבל זה גם מכניס את בנק ישראל לדילמות חדשות ויש עליו כמובן לחצים בכיוונים מנוגדים: האם להקדים את הורדת הריבית או האם לקנות דולרים, כפי שעשה עד סוף שנת 2021 (כדי להחליש את השקל)? בינתיים בנק ישראל 'מחזיק חזק' ולא עושה מהלכים, הוא נותן לשוק להסתדר בכוחות עצמו. בהקשר הזה, בשבוע הבא יקבל בנק ישראל את החלטת הריבית הבאה שלו.

הקאמבק של מניות האנרגיה

ארז מגדלי, מנהל ההשקעות הראשי של מגדל ביטוח

כל סקטור האנרגיה, הקונבנציונלית והמתחדשת, עשה בשנה האחרונה קפיצה מטורפת: מדד תשתיות אנרגיה קפץ ב־77%, כאשר מספר מניות אף זינקו ביותר מ־100% (ביניהן או.פי.סי, אנלייט, דוראל ומשק אנרגיה). זה משקף את ההשפעות הריאליות של ה-AI וכל מהפכת הדאטה סנטרים. כשאומרים AI אנשים חושבים על מדד נאסד"ק או על גוגל, אבל זו מהפכה שהיא ממש לא רק קוד ותוכנה, אלא הרבה יותר משמעותית בעולם הפיזי הריאלי.

המהפכה הזו משמעותית ומשפיעה עד כדי כך שיש שינוי דרמטי בביקוש לחשמל. הנהנות המרכזיות מכך הן חברות האנרגיות שידעו להיות שם. מעל כולן בלטה או.פי.סי, המשלבת אנרגיה מסורתית ומתחדשת בארץ ובארה"ב, שמנייתה קפצה השנה ב-148%, לאחר שעשתה מהלכים עסקיים טובים של פיתוח גם באנרגיות מתחדשות וגם במסורתיות והגדילה פעילות בארה"ב בזמן. גם חברות אחרות כמו אנלייט, דוראל ומשק אנרגיה, רכבו על המגמה הזו ועשו מהלכים עסקיים טובים. צריך רק להבין שמדובר במהלכים מורכבים שלוקחים זמן, לא כל חברה יכולה תוך רגע שיהיו לה תחנות כוח ודאטה סנטרס.

ארז מגדלי, מנהל חטיבת ההשקעות במגדל ביטוח ופיננסים / צילום: ניקולה וסטהפל

יתר על כן, השינוי הוא משמעותי. אם היית שם את הביקוש לחשמל על גרף של 20־30 שנה, היית מקבל נתון "משעמם" של גרף שצומח עם הכלכלה. והנה פתאום יש כמה כוחות שמעלים את הביקוש לחשמל באופן דרמטי, כ־25% בארה"ב בשנים הקרובות. רק כדי לסבר את האוזן, ChatGPT לבדו צורך היום יותר חשמל מ־117 מדינות בעולם. ברור כמובן שהן לא המדינות הגדולות והעשירות, ועדיין זה נתון מדהים. וכמובן, ChatGPT לא לבד, יש עוד מודלים רבים של בינה מלאכותית.

אם אני משווה את האירוע ל"בהלה לזהב" לפני כמעט 200 שנה, אנחנו לא יודעים איזו חברה תנצח במרוץ ה־AI, האם זו תהיה גוגל או אנבידיה למשל, אבל בסוף מי שהרוויח מהבהלה לזהב היו אלה שמכרו אתי חפירה. כלומר, את כוח המחשוב יצטרכו לא משנה מי תנצח במרוץ ה־AI. יש צורך בהרבה הרבה חשמל.

הטיסה של מניית אל על

גת מגידו, שותפה ומנכ"לית בבית ההשקעות פינסה קפיטל

הסיפור הגדול של השנה בעיניי הוא זה של מניית אל על , החברה שכולנו אוהבים לשנוא. אבל אם החזקתם את המניה היה לכם קל יותר לחוש חיבה אליה, לאחר שהשלימה עלייה של 108% בשנה. בסוף 2024 רבים מאיתנו חשבנו שהסיפור של הרווחיות העודפת בחברת התעופה היה חד פעמי, ושעוד רגע השמיים ייפתחו, התחרות תחזור והאירוע יסתיים. אבל בדיעבד המלחמה נמשכה ברוב שנת 2025, מה שהוביל לחזרה איטית מהצפוי של החברות הזרות.

דבר נוסף שצריך היה להביא בחשבון הוא שיש מחסור אדיר של מטוסים בעולם, ורק שתי יצרניות ששתיהן די בעייתיות. זה גם מסביר את העובדה שמחירי הטיסות התייקרו בכל העולם ולא נראה שמגמה זו הולכת להשתנות בקרוב. לכן, גם כשהיו נסיונות להחזיר את החברות הזרות, גילינו שהן לא מחזירות כל כך מהר מטוסים שכבר הוסטו לקווים אחרים, בפרט תחת תנאי אי ודאות.

גת מגידו / צילום: רמי זרנגר

בזכות הרווחיות החריגה לטובה של אל על, החברה צברה בשנתיים האחרונות יתרת מזומנים של לא פחות מ־1.8 מיליארד דולר, עם עודף פיננסי של מעל חצי מיליארד דולר בסוף הרבעון השלישי. עם כל כך הרבה מזומן, רק סביר לצפות שהחברה תכריז על דיבידנד משמעותי בדוחות לשנת 2025, ותמשיך במדיניות דיבידנד קבועה.

החברה גם ניצלה את המומנטום החיובי והשלימה תוכנית הצטיידות במטוסי בואינג מסוג 787 ו-737, שחלקם התקבלו השנה וחלק יתקבלו בשנים הקרובות. זה יעזור לחברה להגדיל יעילות תפעולית ואת היצע הטיסות. בנוסף להרבה מזומן, לאל על יש גם בעלות על מועדון לקוחות "הנוסע המתמיד", שמוערך בשווי של מאות מליוני שקלים, המונה כ־3.5 מיליון חברים, מתוכם 500 אלף בעלי כרטיס flycard. סביבת מחירי הנפט תומכת גם היא בתוצאות החזקות, על אף שמנגד התחזקות השקל מעט פוגעת. בשורה התחתונה, חברת אל־על נסחרת במכפיל עתידי EV/EBITDA של כ־3, לעומת ממוצע מכפילים של 5־6 בחברות התעופה הבינלאומיות.

עוצמת הכלכלה המקומית

מרתה נדלר, מנהלת השקעות ראשית, אי.בי.אי ניהול תיקים

ביצועי הכלכלה הישראלית ושוק ההון המקומי בלטו השנה בהשוואה בינלאומית, בפרט נוכח האתגרים הגיאו-פוליטיים. לאחר יותר משנתיים של לחימה רציפה בעזה ובריבוי חזיתות, אליה התלוותה מערכה חסרת תקדים מול איראן, התאפיינה המחצית השנייה של 2025 בסיום הלחימה ובירידה הדרגתית בסיכון הביטחוני. שינוי זה הפחית את רמת האי ודאות, שיפר את תחושת היציבות הכלכלית ותמך בזרימת כספים של משקיעים, מקומיים וזרים, לבורסה המקומית.

מרתה נדלר / צילום: אילן בשור

שוק המניות של ת"א רשם ביצועי יתר ביחס למרבית השווקים העולמיים והמשיך את מגמת ההתאוששות, אשר החלה כבר בסוף 2024 עם הצלחת מבצע הביפרים בלבנון. במחצית השנייה קיבל השוק רוח גבית נוספת עם התבהרות התמונה הביטחונית, והוא מסיים את השנה עם תשואה של כ-50% במדדים המובילים.

כל הסקטורים המרכזיים הציגו עליות חדות, כשענף הביטוח בלט מעל כולם עם תשואה של כ-140%, ומיד אחריו סקטור הבנקים המשיך להציג ביצועים מרשימים עם זינוק של כ-60% מתחילת השנה.

ההצלחה שלנו היא בזיהוי מגמה זו עוד בראשיתה. ביצענו הגדלה של ההחזקה במניות המוחזקות בתיקים בשוק המקומי. הפכנו את האפיק המנייתי בתיקים ממוטה שוקי חו"ל בשנים האחרונות, למוטה ישראל, תוך שילוב של החזקה במניות בתחום הפיננסי בשל ההזדמנות הגלומה בהן.

הקשיים בענף הבנייה

אבירם נאה, מנהל תחום מניות במיטב גמל ופנסיה

ההפתעה של השנה מבחינתי היה סקטור חברות הבנייה למגורים, אשר בניגוד לרוב השוק החברות בו נשארו מאחור. הענף לא הדביק את הקצב בבורסה וגם לא בכלכלה עצמה ונשאר מחוץ לחגיגה.

אבירם נאה / צילום: רועי מזרחי

זה מפתיע כי תמיד אמרו שתחום המגורים זה הקטר של המשק, הוא לא יכול להיעצר. אבל השנה התחום לא תפקד, לא בבורסה (עלייה של 10% במדד הבנייה) וגם לא ממש במשרדי המכירות. זו עוד תחזית שהיינו מתקשים לנפק בתחילת השנה. הקבלנים בסקר לקראת 2025 דיברו אמנם על קשיים בענף, אבל דווקא צפו שמחירי הדיור יזנקו בעקבות ירידה בהיקף הבנייה, ואנחנו רואים שזה לא המצב, אלא דווקא יש ירידת מחירים. לציבור קשה לקנות, קשה לממן את הדירה גם בגלל הריבית וגם בגלל ההכנסה הפנויה שקטנה.

יתר על כך, בתחילת השנה היה צפי או תקווה שכשהמלחמה תסתיים נראה 'בוסט' של רכישות דירות בידי אנשים שחשים יותר ודאות. הייתה מחשבה שאנשים לא קונים דירות באי ודאות של מלחמה, לא מקבלים החלטות גדולות בזמן כזה.

אבל עברו כבר מספר חודשים מסיום המלחמה ועדיין אין חזרה של קונים, עדיין אנשים נמנעים מרכישת דירה, לכן זה כנראה יותר מזה וקשור גם לעניין כלכלי. המפגש בין המחירים לרצון של הקונים נמצא בנקודה אחרת. אנחנו שומעים על קשיים של חברות בענף, וכרגע לא נראה שהתחזיות קדימה חיוביות.

אבל, זה לא אומר שהביקוש לא קיים. יש ביקוש, אבל המסוגלות או הרצון של הציבור פחות קיימים כרגע. כוח הקנייה של הציבור, קרי ההכנסה הפנויה, ירד והוא קטן יותר יחסית. רואים שבמכרזי מחיר למשתכן, שם המדינה מסבסדת את רכיב הקרקע במחירי הדירות, יש השתתפות גדולה מאוד. כלומר יש התעניינות גדולה מצד פלח לא קטן של האוכלוסיה שרוצה לרכוש דירה, אך הוא לא מסוגל במחירי השוק הקיימים היום. אולי ירידת ריבית תאפשר זאת, ואולי עוד ירידה במחירי הנדל"ן תעשה זאת.

עליית מניות הביטוח

אורי בר טוב, מנהל ענף מניות, כלל ביטוח ופיננסים

האירוע הכי משמעותי השנה בבורסה הוא העליות החדות במניות הביטוח ובתי ההשקעות. מדד הביטוח היה תקוע די הרבה שנים והשנה קפץ ב־152% - משמעותית מעל לכל מדד אחר בת"א.

אורי ברטוב / צילום: כלל

זה נבע משילוב של גורמים תומכים. 'הסטרטר' היה התקן החשבונאי החדש, IFRS17, המאפשר הכרה מוקדמת ברווחים, וגם שקיפות גדולה יותר למשקיעים כדי להבין את הדוחות הכספיים של חברות הביטוח. זה מה שאיפשר לחברות לקבל שוויים יותר ריאליים ופחות 'מדוכאים', כמו שהיו מניות הסקטור במשך הרבה מאוד שנים אחורה. עד השנה הסקטור היה זול.

לצד זאת נהנו החברות גם מהעלייה החדה בהיקף הנכסים המנוהלים (שמגדילים את דמי הניהול לחברות). גורם נוסף היה שיפור ברווחיות החיתומית (למשל בענף הרכב, נ"א). כל זה גרם לעלייה גדולה בתשואה להון של החברות ולכך שהמשקיעים מבינים יותר את הדוחות. לכן הם גם מוכנים לתת לחברות מכפילים גבוהים יותר, כמו שמקובל בעולם, וזה הביא לראלי משמעותי במניות החברות.

זיהינו את השינוי הזה כבר בסוף השנה שעברה והגדלנו החזקות בסקטור הביטוח - מהלך שהיה מאוד משמעותי מבחינתנו.

גם מניות בתי ההשקעות המקומיים סיפקו מהלכים גדולים - מיטב, מור השקעות ואי.בי.אי. מניות בתי ההשקעות לא היו בפוקוס של המשקיעים בכל השנים הקודמות וב־2025 פתחו מבערים. גם כאן הסיפור הוא עלייה משמעותית בהיקף הנכסים המנוהלים. בעקבות כך הן נכנסו למדדים ולפוקוס של המשקיעים (מיטב ומור עם תשואות של 297% ו־306% מתחילת השנה, בהתאמה).

כדי להשלים את השנה החזקה של סקטור הפיננסים, גם מניות הבנקים מסיימות את השנה עם תשואה של יותר מ־60%, וזו עלייה סופר משמעותית. יש כאן גם היזון חוזר - העליות המשמעותיות במניות בארץ העלו את שווי הנכסים המנוהלים, וזה בתורו מגדיל את הרווחיות.

יתרון משמעותי של הענף הוא גם המנוף התפעולי. בניהול נכסים מגיעים בשלב מסוים להיקף שבו זה יורד כמעט ישר לשורה התחתונה. יש הוצאות קבועות על שירות ואופרציה, אבל מעבר להיקף נכסים מסוים ההוצאות לא גדלות וההכנסות כן, וזה מיתרגם לשורת הרווח בצורה יותר משמעותית.