בנק אוף אמריקה: מה הסיכויים לשנה מופלאה בשווקים בפעם הרביעית?

בלקרוק: הפיזור הפך לאשליה

"הכלכלה העולמית ושוקי ההון עוברים טרנספורמציה עמוקה בשל מגה־כוחות ובייחוד AI", כותבים בענקית ההשקעות בלקרוק ומאתגרים את התפיסה המקובלת של פיזור תיק ההשקעות: "עם כוחות מאקרו שמניעים את השווקים קשה להימנע מלקחת הימור גדול על כיוונם - ולכן אין כיום עמדה ניטרלית בשוק, אפילו לא חשיפה למדדי מניות".

1ארה"ב תנסה לעבור מבחן שנכשלה בו במשך 150 שנה: לפי בלקרוק, ארה"ב עומדת בפני ניסיון היסטורי לפרוץ את מגמת הצמיחה ארוכת הטווח של כ־2%, רף ששום התקדמות טכנולוגית ב־150 השנים האחרונות לא הצליחה לשבור. בזכות מהפכת ה־AI, הדורשת השקעות עתק בתשתיות, לראשונה המשימה נראית אפשרית. אם זה יקרה, קצב המחקר עשוי להתגבר ולהוביל לפריצות דרך מדעיות בתחומים כמו חומרים, תרופות וטכנולוגיה.

נוסף על כך, בבלקרוק מציינים שהבעיה של AI היא כיום לא מחסור בשבבים, אלא בקרקע ובאנרגיה. דאטה סנטרים עשויים לצרוך עד רבע מכלל החשמל בארה"ב עד 2030. לכן הם ממליצים על משקל יתר לתשתיות ואנרגיה, ובפרט לחברות החשמל והרשתות.

2השקעות העתק יחלחלו לכלכלה כולה: התחזית היא שהשקעת ההון האדירה הדרושה לבניית תשתית ה־AI, תשפיע על הכלכלה כולה. בבלקרוק נותרים במשקל־יתר למניות ארה"ב ולמגזר ה־AI בפרט. עם זאת, הם כותבים כי "גם אם המספרים מסתדרים ברמת המאקרו, אין שום הבטחה שהכנסות אלה יזרמו לענקיות הטק שבונות כיום את תשתיות ה־AI".

3יותר השקעות, יותר מינוף: בשל השקעות העתק הנדרשות רמת מינוף גבוהה יותר היא בלתי נמנעת. החדשות הטובות: נקודת הפתיחה במגזר הפרטי בריאה, במיוחד בקרב חברות טכנולוגיה ציבוריות. הסיכון: עלות הון מבנית גבוהה שתשפיע על הכלכלה הרחבה יותר. "מערכת ממונפת יותר גם יוצרת פגיעות לזעזועים, כמו זינוק בתשואות אג"ח שנובע מחששות פיסקליים או ממתח במדיניות בין ניהול אינפלציה לבין עלויות חוב. לממשלות ממונפות אין הרבה מרחב לספוג זעזועים כאלו".

4אשליית הפיזור: ניסיונות לפזר נכסים הרחק מארה"ב או הרחק מה־AI, מהווים החלטות אקטיביות גדולות יותר מבעבר, טוענים בבלקרוק. הם מוסיפים כי "אמצעים מסורתיים לפיזור, כמו אג"ח ארוכות־טווח, אינם מספקים עוד הגנה כפי שסיפקו בעבר".

במקום לקנות "קצת מכל דבר" או להתפזר בין מדינות, המשקיעים צריכים להיות הרבה יותר ממוקדים, ולבחור בתחומים שיוכלו להצליח בכמה תרחישים שונים. באופן ספציפי, הם מציינים קרנות השקעות פרטיות וקרנות גידור כתחליף לפיזור.

5החגיגה בשווקים מתפתחים בדרך לסיום: לאחר ביצועים חזקים ב־2025, שלב הורדות הריבית המוקדמות והתחזקות המטבע המקומי מוצה. בלקרוק עוברת למשקל יתר באג"ח במטבע חוץ (דולרי) ומתעדפת אג"ח על פני מניות בשווקים אלו בטווח הקצר. במבט אסטרטגי לחמש שנים, ישנה העדפה למניות בהודו בשל הדמוגרפיה הצעירה והדיגיטציה המהירה. מי שעוד זוכה למחמאות ולהמלצת השקעה היא ספרד, בשל יסודות כלכליים חזקים.

גולדמן זאקס: שווקים מתפתחים יעלו יותר

בגולדמן זאקס צופים שנה של צמיחה עולמית מואצת ונרמול של סביבת האינפלציה, תנאים שצפויים לתמוך בשווקים לצד מדיניות מוניטרית מקלה. אולם, לצד האופטימיות, בבנק מסמנים שורת סיכונים שעלולים להעיב על התחזית: מהאצה מחודשת של האינפלציה שתבלום את הורדות הריבית, ועד לאכזבה מרווחי החברות או זעזועים גיאו־פוליטיים בלתי צפויים. כשרמות התמחור בשווקים גבוהות ממילא, בגולדמן זאקס מעריכים כי הדרך קדימה תהיה מלווה בתנודתיות מזדמנת ו"בתיקונים" בטווח הקצר.

1רוחות המאבק יתחלפו בצמיחה מואצת: מחלקת המחקר של גולדמן זאקס צופה כי ארה"ב, גוש האירו וסין יצמחו בשיעורים של 2.5%, 1.2% ו־4.8%, בהתאמה. בארה"ב, הצפי הוא להאצה במחצית הראשונה הודות לתנאים פיננסיים תומכים ותמריצים פיסקליים. בנוסף, צופים בבנק כי אינפלציית הליבה הארה"ב (בניכוי מזון ואנרגיה) תרד לקצב שנתי של 2.3%. זאת, למרות השפעות גלגול עלויות המכסים לצרכן.

2הסיכון העיקרי מגיע משוק התעסוקה: האיום העיקרי על התחזית האופטימית מגיע מכיוון שוק העבודה בארה"ב. הידרדרות חריפה בתעסוקה עלולה לשבש את תרחיש הבסיס, במיוחד לאור אינדיקטורים המצביעים על עלייה בפיטורים ובאבטלה. עם זאת, ייתכן שההאצה המחזורית המתוכננת למחצית הראשונה של 2026 תצליח לבלום את המגמה הזו.

3הבנק המרכזי שיישאר חריג בנוף: בגולדמן זאקס מצפים להפחתות ריבית נוספות מהפד ב־2026, כאשר שוק העבודה הוא שיכתיב את הקצב ואת היקף ההקלה המוניטרית. בנוסף, הם מצפים שהבנק המרכזי האירופי ימתין עם המשך מחזור ההקלות, וכי הבנק המרכזי של יפן יישאר החריג בנוף וינוע לעבר משטר ריבית גבוהה יותר.

4השווקים שיציגו ביצועי יתר: בשווקים המפותחים, 2026 צפויה להציב הזדמנויות צמיחה אך גם להתמודד עם הערכות שווי גבוהות וסיכונים. בבנק מעריכים כי ההדמנויות יגברו על גורמי הסיכון ויובילו לתשואות חד ספרתיות בשיעור בינוני־גבוה. במקביל, הם צופים כי השווקים המתעוררים יציגו ביצועי יתר מתמשכים הודות לתנאי מאקרו נוחים ומחזורי סחורות (עלייה בביקוש ובמחירים של חומרי גלם המיטיבה עם המדינות המפיקות), לצד צמיחה ברווחים, התרחבות ה־AI, דה־רגולציה ורוחות גביות משערי חליפין הנובעות מהיחלשות הדולר.

5הדולר ייחלש, מחירי הנפט יירדו: להערכת גולדמן זאקס, לדולר האמריקאי, שכבר איבד השנה כ־9% מול סל המטבעות, יש כנראה עוד לאן לרדת. בנוסף, הם מצפים כי מחירי הנפט יירדו ככל שעודף ההיצע בשוק יימשך. מנגד, הזהב שהגיע ב־2025 לרמות שיא של יותר מ־4,300 דולר לאונקייה, עשוי להמשיך להיות מוקד עבור משקיעים שחוששים מאירועי מאקרו שליליים, חששות ממימון הגירעון הגבוה בארה"ב וחולשת הדולר.

בנק אוף אמריקה: הסיכויים לשנה רביעית מופלאה בשווקים

"האם לשוקי המניות יש עוד מרחב לצמיחה? האם הערכות השווי של המניות גבוהות מדי? מה, אם בכלל, עלול לשבש את הצמיחה הכלכלית ואת החוסן של השוק?", שואלים כלכלני בנק אוף אמריקה ומנסים לענות.

מנהל ההשקעות הראשי, כריס הייזי, טוען כי פיזור תיק ההשקעות חשוב מתמיד ומציע לכלול מניות ערך, חברות קטנות וסקטורים יציבים (כמו בריאות), כדי להפחית סיכון ולהתכונן לאירועים בלתי צפויים. לצד זאת, הוא מציע לשלב השקעות בנושאים עם ביקוש עולמי גובר, כמו ביטחון וייצור חשמל, כדי ליהנות מפוטנציאל צמיחה משמעותי לטווח הארוך.

1שש סיבות לאופטימיות: הצרכן האמריקאי חזק למרות הקושי של בעלי הכנסות נמוכות; השקעות עתק בתשתיות AI; חקיקה מעודדת צמיחה; היחלשות הדולר עוזרת ליצואנים ולחברות רב־לאומיות להתחרות בעולם; התאוששות גלובלית הודות להורדות ריבית וצעדי עידוד צמיחה; ולבסוף מדיניות הפד, שמשקפת מחזור הפחתות ריבית.

2"שוק של ינשופים": מנהל ההשקעות של הבנק מכנה את המצב הנוכחי "Owl Market" - משקיעים זהירים שצופים מהצד. ככל שהביטחון יעלה, כסף רב שנמצא "על הגדר" עשוי להיכנס לשוק ולדחוף את מחירי המניות מעלה עוד יותר.

3הסיכונים: החשש המרכזי הוא שמתיחויות סחר יביאו חברות לגלגל חלק מהעלויות החדשות שיווצרו אל הצרכנים, מה שישפיע לרעה על צד ההוצאות. גם אי־ודאות סביב ה־AI והצורך להוכיח רווחיות מההשקעות האדירות בה יוצרים סיכון. לבסוף, השבתת הממשל הארוכה בהיסטוריה ב־2025 עלולה להמשיך להכביד על המשק והשלכותיה המלאות טרם התבררו.

4ההזדמנויות הפוטנציאליות: בבנק מדגישים שני תחומים - חשמל וביטחון. AI מביאה לדרישות חשמל אדירות להפעלת דאטה סנטרים. לכן, בבנק מסמנים כהזדמנות את תחומי היעילות האנרגטית, האנרגיה המתחדשת, הגז, האנרגיה הגרעינית, תשתיות ההולכה והמינרלים הקריטיים. בנוגע לביטחון, מציינים בבנק את מרוץ החימוש העולמי, שכולל השקעות עתק גם בלוחמת סייבר, כטב"מים, מערכות חלל ולוויינים ומערכות הגנה מבוססת AI. נקודת התורפה היא שמניות ביטחון רבות כבר "יקרות" ונסחרות בפרמייה גבוהה - מה שמחייב זהירות.

5השלכות הפחתת הריבית: לאחר שהפד הפחית את הריבית כבר שלוש פעמים ב־2025, בבנק מנתחים את האפשרות שהמגמה תימשך. הם מציינים כי בניגוד לעבר "הפד מוריד ריבית בזמן שהכלכלה מאיצה. ירידה בעלויות המימון בתזמון כזה עשויה לספק דלק נוסף למגוון רחב של חברות, ולהרחיב עוד יותר את ההשתתפות של מניות נוספות בעליות השוק". בבנק מוסיפים כי "מאז 1990, בעקבות הקלות של הפד, מניות קטנות הציגו ביצועי יתר על פני מניות גדולות, בממוצע, הן בטווח הקצר והן בטווח הארוך". עם זאת, עבור משקיעי האג"ח הורדת ריבית מביאה עמה סיכון של תשואות נמוכות יותר, מה שעשוי להניע רכישות אג"ח כבר כעת במטרה "לנעול" ריביות טובות יותר.