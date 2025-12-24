ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
תחזיות 2026 / עיצוב: אלישע נדב
גלובס מנתח את האירועים הגדולים של השנה הקרובה בעולם

פרויקט מיוחד

מרוץ החימוש הגרעיני מאיים להתחדש, אירופה זקוקה לחיילים והמשבר התקציבי מעמיק • ישראל, ארה"ב והונגריה הולכות לקלפיות, ההנפקות הגדולות אי פעם בדרך לוול סטריט והמונדיאל שייערך בשלוש מדינות הוא היקר בכל הזמנים • הצצה מרתקת לתחזיות ענקיות הפיננסים בכלכלה העולמית, ומה חושבים הבנקים הישראליים • פרויקט מיוחד

אמנת START / עיצוב: אלישע נדב
תחזיות 2026

האמנה ההיסטורית עומדת לפוג: האם המרוץ לנשק גרעיני יתחדש?
דין שמואל אלמס 10:08
שנת מבחן לכלכלת מדינות האיחוד / עיצוב: אלישע נדב
תחזיות 2026

שנת מבחן לכלכלה: האם אירופה תמשיך ללוות ותעמיק את החוב?
אסף אוני, ברלין 11:47
עסקת הגז עם מצרים יוצאת לדרך / עיצוב: אלישע נדב
תחזיות 2026

הסכם הגז עם מצרים: האם נשלם על זה ביוקר?
עידן ארץ 12:03
בחירות אמצע בארה''ב / עיצוב: אלישע נדב
תחזיות 2026

בחירות אמצע בארה"ב: העיניים נשואות ליום שאחרי טראמפ
אריאל ויטמן 10:08
SpaceX ו-OpenAI בדרך לבורסה / עיצוב: אלישע נדב
טכנולוגיה: בינה מלאכותית

האם 2026 תהיה שנת ההנפקות הגדולה בהיסטוריה?
מיטל וייזברג 11:47
צבאות נאט''ו מרחיבים את הגיוס / עיצוב: אלישע נדב
תחזיות 2026

צבאות אירופה מרחיבים את הגיוס: האם האזרחים יסכימו להילחם למען המולדת?
אסף אוני, ברלין 11:46
גביע העולם בשלוש מדינות / עיצוב: אלישע נדב
תחזיות 2026

המונדיאל היקר בכל הזמנים יוסיף 17 מיליארד דולר לתמ"ג ארה"ב
אלון פרל 11:46
בחירות בהונגריה / עיצוב: אלישע נדב
תחזיות 2026

בחירות בהונגריה: האיום שעשוי לשים קץ לעידן ויקטור אורבן
אסף אוני, ברלין 10:08
יא–פינג (אבי) לי, הדיפלומטית הבכירה של טייוואן בתל אביב / צילום: באדיבות הנציגות הכלכלית והתרבותית של טייוואן בתל אביב
תחזיות 2026 | ראיון

"סין שואפת לעקוף את ארה"ב. בדרך היא צריכה להשתלט על טייוואן"
דין שמואל אלמס 10:08
בחירות בישראל / עיצוב: אלישע נדב
תחזיות 2026

איך השנה הקרובה תשפיע על הממשלה, עד שנגיע לקלפי?
יובל אינהורן ואוריה בר-מאיר, המשרוקית של גלובס 24.12.2025
ענקיות הפיננסים העולמיות / עיצוב: אלישע נדב
תחזיות 2026

הבנק שממליץ: הגדילו חשיפה למניות וחפשו הזדמנויות בסין
בר לביא 13:47
ענקיות הפיננסים העולמיות / עיצוב: אלישע נדב
תחזיות 2026

בנק אוף אמריקה: מה הסיכויים לשנה מופלאה בשווקים בפעם הרביעית?
בר לביא 13:48
ענקיות הפיננסים העולמיות / עיצוב: אלישע נדב
תחזיות 2026

ענקית ההשקעות: כשתראו את הנתון הזה, שוק המניות ייכנס לבעיה
בר לביא 13:52
תחזיות הבנקים הישראליים / עיצוב: אלישע נדב
תחזיות 2026

מה יקרה לצמיחה ואיזה סקטורים יבלטו? תחזיות הבנקים הישראליים
בר לביא 11:52