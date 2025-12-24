גלובס מנתח את האירועים הגדולים של השנה הקרובה בעולם

תחזיות 2026 האמנה ההיסטורית עומדת לפוג: האם המרוץ לנשק גרעיני יתחדש? דין שמואל אלמס 10:08 תחזיות 2026 שנת מבחן לכלכלה: האם אירופה תמשיך ללוות ותעמיק את החוב? אסף אוני, ברלין 11:47 תחזיות 2026 הסכם הגז עם מצרים: האם נשלם על זה ביוקר? עידן ארץ 12:03 תחזיות 2026 בחירות אמצע בארה"ב: העיניים נשואות ליום שאחרי טראמפ אריאל ויטמן 10:08 טכנולוגיה: בינה מלאכותית האם 2026 תהיה שנת ההנפקות הגדולה בהיסטוריה? מיטל וייזברג 11:47 תחזיות 2026 צבאות אירופה מרחיבים את הגיוס: האם האזרחים יסכימו להילחם למען המולדת? אסף אוני, ברלין 11:46 תחזיות 2026 המונדיאל היקר בכל הזמנים יוסיף 17 מיליארד דולר לתמ"ג ארה"ב אלון פרל 11:46 תחזיות 2026 בחירות בהונגריה: האיום שעשוי לשים קץ לעידן ויקטור אורבן אסף אוני, ברלין 10:08 תחזיות 2026 | ראיון "סין שואפת לעקוף את ארה"ב. בדרך היא צריכה להשתלט על טייוואן" דין שמואל אלמס 10:08 תחזיות 2026 איך השנה הקרובה תשפיע על הממשלה, עד שנגיע לקלפי? יובל אינהורן ואוריה בר-מאיר, המשרוקית של גלובס 24.12.2025 תחזיות 2026 הבנק שממליץ: הגדילו חשיפה למניות וחפשו הזדמנויות בסין בר לביא 13:47 תחזיות 2026 בנק אוף אמריקה: מה הסיכויים לשנה מופלאה בשווקים בפעם הרביעית? בר לביא 13:48 תחזיות 2026 ענקית ההשקעות: כשתראו את הנתון הזה, שוק המניות ייכנס לבעיה בר לביא 13:52 תחזיות 2026 מה יקרה לצמיחה ואיזה סקטורים יבלטו? תחזיות הבנקים הישראליים בר לביא 11:52 נושאים הקשורים לכתבה תחזיות 2026