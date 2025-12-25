בחירות בהונגריה: האיום שעשוי לשים קץ לעידן ויקטור אורבן

אמ;לק מועמד האופוזיציה בהונגריה חורש את הפריפריה עם הבטחות לדף נקי ושלטון מקצועי. האם בבחירות באפריל הוא יצליח להדיח את ויקטור אורבן, שמכהן ארבע קדנציות ברציפות, ולאותת על שינוי בעידן הפופוליזם? בינתיים הוא מוביל בסקרים.

כבר כמעט 16 שנה שהוא שולט בהונגריה ללא מתחרים: המנהיג הוותיק ביותר באיחוד האירופי, הפוליטיקאי המנוסה שניצח בארבע מערכות בחירות עוקבות, ומי שהתגאה כי הפך את ארצו למודל גלובלי בעבור תפיסה חדשה של דמוקרטיה בלתי־ליברלית. בן 62 בלבד, נראה כי אם הדברים היו תלויים בוויקטור אורבן, הוא היה ממשיך ללא הפסקה.

אבל כעת הוא ניצב בפני איום, ויש אפשרות ממשית שבאביב הקרוב אורבן יסולק מלשכת ראש ממשלת הונגריה. לראשונה בסקרי הבחירות - גם אלה העצמאיים וגם אלה של כלי התקשורת הנשלטים בידי מקורבי אורבן - מי שמוביל בהפרש שהולך וגדל הוא מועמד האופוזיציה פטר מגיאר. מגיאר (44) היה בעבר חלק משלטון מפלגת פידס שבראשה עומד אורבן. אך הוא פרש, הקים לפני כשנה וחצי תנועת אופוזיציה חדשה בשם טיסה, ומגדיל בעקביות את הפער מול אורבן ומפלגתו.

מגיאר מצליח לנצל את חוסר שביעות הרצון בציבור מיוקר המחיה ואת הכעס על השחיתות הפושה ועל אי־תפקוד המערכות הציבוריות ובמיוחד מערכת הבריאות. הוא אולי גם מנצל את עייפות החומר בציבור ההונגרי, אחרי שנים של תעמולה והבטחות כוזבות לגבי עתיד טוב יותר. אם הסקרים יתממשו ביום הבחירות, שטרם נקבע אך ייערך באפריל, הרי שפידס תשב באופוזיציה בארבע השנים הבאות. השאלה אם אורבן ימשיך להנהיג אותה שם עדיין פתוחה.

מגיאר בהפגנת 69 שנה למרד נגד ברית המועצות. מבטיח ''דף חדש'' / צילום: ap, Rudolf Karancsi

הפעם זה נראה רציני

רבים ניסו להביא ליום הזה. בעבור האיחוד האירופי אורבן הוא מקל קבוע בגלגלים לעבר אינטגרציה ומדיניות חוץ ופנים מאוחדת. האיחוד הטיל סנקציות בגובהעשרות מיליארדי אירו בסיוע שלא הועבר להונגריה בשל סירובה לרפורמות נגד שחיתות. בבחירות הקודמות התאחדו כל מפלגות האופוזיציה לגוש "רק לא אורבן", שבסופו של דבר קרס. הפעם זה נראה רציני יותר. מפלגת טיסה רק מתחזקת בחודשים האחרונים, והפער מול פידס כבר עלה לכ־13% (49% מול 36%), נכון לאמצע דצמבר.

מגיאר מצליח, בין היתר, משום שנפטר מכל גורמי האופוזיציה הוותיקים. הוא מבטיח "דף חדש", והרשימה בראשותו כוללת כמעט אך ורק מועמדים שלא התלכלכו בפוליטיקה ובשחיתות במערכות הציבוריות, בהם "אנשים רגילים" כמו רופאים ואחיות, מורים ומהנדסים. המפלגה מבטיחה להקים ממשלה מקצועית, עם אנשי עסקים הונגרים שכיכבו בזירה הבינלאומית. הוא גם מצליח, לדברי פרשנים, משום שהוא לא מתמקד באליטות בעיני עצמן במרכזים העירוניים, אלא חורש את הפריפריה, ומדבר על זמני ההמתנה בבתי חולים או על המצב הרעוע של הכלכלה.

מובן שלא הכול גמור מבחינת אורבן. הוא עדיין לא ניצל את אחד מכלי הנשק המשמעותיים ביותר שלו - הקשר ההדוק לבית הלבן. לא רק שמחנה טראמפ עולה לרגל להונגריה בשנים האחרונות, הרי שלאורבן עצמו יש דלת פתוחה בבית הלבן, והוא זכה לשבחים פומביים מהנשיא האמריקאי, שעובדים היטב על האלקטורט המקומי. הוא גם לא העביר את הקמפיין להילוך־על כפי שידע לעשות בעבר, לפי פרשנים.

הקמפיין צפוי להיות מלוכלך

בינתיים הוא בעיקר מנסה להזהיר ולעורר חשש ממגיאר וממפלגתו. בשבועות האחרונים הזהיר את תושבי הונגריה מ"קנוניה בנקאית" נגד הפורינט, ואמר כי רק הוא יציל את חסכונותיהם ואת המטבע ההונגרי, מבלי שכלכלנים או קרן המטבע מבינים בדיוק על מה הוא מדבר. לדבריו, קשריו עם ארה"ב יבטיחו יציבות כלכלית למדינה. הוא גם שב ומכריז כי מאחורי מגיאר "מסתתרות אותן קבוצות שמאלניות שרצו בבחירות הקודמות". תוך כדי הוא הבטיח לגמלאים עוד שתי משכורות פנסיה בשנה הבאה, כמענק להתמודדות עם יוקר המחיה.

אך בעוד אורבן מדבר על איום על המטבע, הסכנה להיגרר למלחמה עם רוסיה וסוגיות גיאו-פוליטיות, מגיאר מנצל את התסכול משלטון מפלגת פידס, שהתחיל ב-2010, ומדבר על תשתיות רעועות, יוקר מחיה וחובות הולכים וגדלים של הממשלה. החודש הפגינו כ-50 אלף איש בקריאות לאורבן להתפטר, אחרי שמפלגת טיסה חשפה כי בשנים האחרונות אירעו 3,000 מקרי התעללות ותקיפה מינית בקטינים הנמצאים במוסדות בבעלות המדינה.

הקמפיין בחודשים הקרובים צפוי להיות מלוכלך. מגיאר היה נשוי לשרה לשעבר בממשלה. היא האשימה אותו פומבית באלימות כלפיה. בת זוג נוספת ניסתה לסחוט אותו בעזרת הקלטות סתר, שחלקן לא התפרסם. כלי התקשורת שייכים ל"שבט אורבן", קבוצת אוליגרכים הנהנים מקשרים לשלטון ושומרים על שקט תעשייתי. הם ניסו לפמפם את הסיפורים הרבים על "אופי מהיר חמה" ולהעלות ספק לגבי כשירותו. עד כה מגיאר חומק מההאשמות. בעבור אורבן, שרואה כיצד מחנה הימין הפופוליסטי שהוא הוביל במדבר במשך שנים הולך ומשתלט על אירופה, מאיטליה ועד לצרפת, הבחירות הנוכחיות יהיו לא רק אישיות, אלא יבחנו את מעמדו כאחד מראשי התנועה.