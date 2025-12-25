המונדיאל היקר בכל הזמנים יוסיף 17 מיליארד דולר לתמ"ג ארה"ב

אמ;לק הוא יתפרס על שלוש מדינות, יכנס מיליארדרים ביציעים, יפגיש בפעם האחרונה אגדות כדורגל ובעיקר יעלה לאוהדים הרבה מאוד כסף: מונדיאל 2026 מסתמן כמי שנועד לעשירים בלבד. כמה יעלו הכרטיסים וכמה המדינות המארחות ירוויחו ממנו?

אל מול המונדיאל הקודם בקטאר, שבליבו עמדו הדיווחים המדאיגים על הפרת זכויות אדם וטענות לאלפי פועלים הרוגים בהכנות לטורניר היוקרתי, "השערורייה" של המונדיאל הנוכחי מתגמדת. זו הפעם הראשונה שגביע העולם בכדורגל יתפרס על פני שלוש מדינות - בארה"ב, מקסיקו וקנדה - והוא כבר הוכתר באופן לא רשמי כטורניר היקר ביותר בהיסטוריה.

הסערה המרכזית כעת היא סביב המחירים. רק בשבוע שעבר העלתה פיפ"א שוב את המחירים, וכעת כרטיסים למשחקים בשלב הבתים נעים בין 140 ל־700 דולר. לשם השוואה, במונדיאל הקודם מחירי שלב הבתים נעו בטווח של 445-140 דולר למשחק.

לראשונה פיפ"א פועלת השנה לפי אסטרטגיית "התמחור המשתנה" גם בשלב הבתים, ומשנה את המחירים בהתאם לאטרקטיביות ומיקום המשחק. כשמתקדמים לשלבי הנוק־אאוט, הם כמובן מאמירים, עד לגמר - שם הם כבר עומדים על סכומים מופרעים של 8,000-4,000 דולר.

לפי ארגון אוהדי הכדורגל האירופי (FSE), מי שירצה ללוות את הנבחרת שלו מתחילת הטורניר ועד סופו ייאלץ לשלם לפחות 6,900 דולר. מדובר בכמעט פי חמישה ממה שאוהד נדרש לשלם במונדיאל בקטאר. וכל זה, כמובן, רק למי שהצליחו לזכות בהגרלות ולרכוש כרטיסים רשמיים. חלק גדול מהאוהדים יצטרכו לקנות כרטיסי יד שנייה ולשלם יותר, הרבה יותר.

ההחלטות שיכניסו למארגנים מאות מיליונים

גלעד זילברמן, מנכ"ל SeatPick, שהחברה שלו עוסקת בניתוח שוק כרטיסי היד השנייה, מעיד על ביקושים שכבר שברו את "שיא כל הזמנים" ומספר על הסחר מאחורי הקלעים. "במונדיאל אין כמעט חיה של כרטיסים מיד ראשונה. תהליך הקנייה הרשמי מבוסס על הגרלות, אבל רוב האנשים לא זוכים, ובקצה יש הרבה ברוקרים שנרשמים עשרות אלפי פעמים כדי לסחור בהם".

את הביקושים הוא מנתח לפי טרנדים. "טרנד דומיננטי הוא של משחקי הפתיחה של הנבחרות המארחות. כך למשל, מחיר כניסה למשחק הראשון של מקסיקו נגד דרום אפריקה הוא כרגע 2,500 דולר. המחיר למשחק הפתיחה של קנדה, שאפילו עדיין לא יודעים מול מי היא תשחק (לא כל העולות למונדיאל נקבעו - א"פ), עומד על 920 דולר. ומי שירצה לראות את ארה"ב במשחקה הראשון נגד פרגוואי יצטרך לשלם 1,000 דולר. לשם השוואה, מחיר משחק הפתיחה בקטאר עמד על 300 דולר".

משחק נוסף מבוקש הוא זה של קולומביה נגד פורטוגל, שעתיד להתקיים במיאמי. "במקרה של הטרנד הזה הכול מתחבר - זה גם קרוב לדרום אמריקאים, גם כריסטיאנו רונאלדו משחק וגם זה במיאמי".

הטרנדים מעידים על משתנה נוסף חשוב בתמחור המשחקים: המיקום. "ככל שהעיר יותר מרכזית ככה הביקוש והמחירים יהיו יותר גבוהים", מסביר זילברמן. "צריך גם לומר שבפיפ"א חד וחלק תיאמו איפה בדיוק יהיה כל משחק. הם לא רצו שתהיה זליגה של משחקים לא אטרקטיביים למקומות אטרקטיביים. לפעמים ההחלטות האלה שוות למארגנים מאות מיליונים.

גלעד זילברמן / צילום: יח''צ

"לפי ההגרלה, המשחק הכי מעניין שיכול להיות כרגע הוא ברבע הגמר בין רונאלדו למסי. אם ארגנטינה ופורטוגל יעפילו, הם ייפגשו במיאמי. זה יהיה המונדיאל האחרון של שני הכוכבים ואחד המשחקים היקרים בהיסטוריה".

שוק היד השנייה והמחירים המופרכים לא מפריעים לפיפ"א?

"להפך, הם מנצלים אותו לטובתם, ויצרו מגנון משלהם שדרכו אפשר למכור כרטיסי יד שנייה. טכנולוגית זה לא עובד הכי טוב כרגע, וגם הם לוקחים משם עמלות. זאת אומרת, גם מזה פיפ"א רוצה להרוויח.

"אבל בסופו של דבר המונדיאל מיועד היום לאנשים אמידים, זה לא אירוע עממי. גם אם זכית בכרטיס לגמר המונדיאל, אתה תתלבט אם ללכת למשחק או למכור אותו ב־20 אלף".

הבחירות לנשיאות פיפ"א מעלה את המחיר

איך הגענו למצב הזה? זילברמן רואה בכך את "הסערה המושלמת", שנוצרה משילוב של גורמים: "מדובר במונדיאל האחרון של רונאלדו ומסי, שני השחקנים הגדולים בהיסטוריה. המיקום הוא הזדמנות לתושבי אמריקה הלטינית לראות את הנבחרות ממדינות המוצא שלהם. האצטדיונים גדולים וביציעים אנחנו צפויים לראות אישים בעלי שם וכסף, כמו אילון מאסק, מארק צוקרברג וכמובן דונלד טראמפ, שינצל את המאורע כדי לככב. כבר יש אפילו מי שמכנה את האירוע המונדיאל של טראמפ".

נשיא פיפ''א ג'אני אינפנטינו. המונדיאל הפך לאירוע ההישרדות שלו / צילום: ap, Julia Demaree Nikhinson

לא לחינם. כבר בהגרלה שנערכה החודש הספיק נשיא ארה"ב להפוך לכוכב הראשי, כשזכה בפרס השלום של פיפ"א והכריז: "העולם הוא מקום בטוח יותר עכשיו, אנחנו המדינה הלוהטת ביותר בעולם".

לכך הוא מוסיף גם את הפוליטיקה הפנימית בפיפ"א. "הנשיא ג'אני אינפנטינו רוצה להיבחר מחדש לנשיאות ב־2027, כך שעבורו זה לא סתם אירוע, זו ההישרדות שלו - והוא מנסה למקסם את זה כמה שאפשר. פיפ"א החליטה שבמונדיאל הזה היא תעשה הכי הרבה כסף אי פעם".

בינתיים הערים המארחות מתכוננות לגל עצום של מבקרים. "זה האירוע הגדול ביותר שהאנושות ראתה ותראה אי פעם", טען אינפנטינו לפני כשבועיים. בארגון צופים 6.5 מיליון משתתפים בכל 104 המשחקים, שייערכו בטורניר, ולפי ההערכות, ארה"ב לבדה תוסיף מהאירוע 17.2 מיליארד דולר לתמ"ג שלה. נוסף על כך צפוי המונדיאל לייצר 185 אלף מקומות עבודה למקומיים.

בחברת המחקר הגלובלית Oxford Economics צופים כי ההכנסות מחדרי המלון בלבד עשויות לגדול ב-25% ביוני 2026. ניו יורק, שמארחת שמונה משחקים באצטדיון מטלייף, צפויה ליהנות מהעלייה הגדולה ביותר בתיירות, אך גם קנזס סיטי ולוס אנג'לס מדורגות גבוה ברשימה.

קיומו של המונדיאל בשלוש מדינות אמנם מכניס לא מעט כסף, אבל הוא גם אתגר משמעותי לנבחרות, שצריכות לגמוא מרחקים בין המשחקים. אם במונדיאל בקטאר עברו כלל הנבחרות יחד כ־138 ק"מ בין המשחקים בשלב הבתים, הפעם הן ייאלצו לעבור 8,315 ק"מ. כדי למזער את כאבי הראש הלוגיסטיים חילקה פיפ"א את התחרות בצורה הגיונית ככל הניתן, והבטיחה שלושה ימי מנוחה לכל נבחרת בין משחק למשחק. אך בין הימים האלה צפויים לחלק מהנבחרות נסיעות ארוכות וטיסות.

אצטדיון אקרון בגוודלחרה, מקסיקו. במצטבר הנבחרות יעברו 8,315 ק''מ בין המשחקים / צילום: ap, Eduardo Verdugo

הבשורה המרגשת שעומדת לאכזב אתכם

ואחרי הכול יש גם כדורגל, יותר כדורגל מבכל מונדיאל אחר. השנה לראשונה ישתתפו בטורניר 48 מדינות - 16 יותר מהמונדיאל בקטאר. הגדלת הטורניר לא עזרה לישראל להיכנס לתחרות היוקרתית גם השנה, אבל ארבע נבחרות לפחות יערכו שם את הופעתם הראשונה: כף ורדה, קורסאו, אוזבקיסטן וירדן.

אין ספק שמדובר בבשורה מרגשת עבור תושבי המדינות הללו, אך בראייה רחבה סביר להניח שהגדלת הטורניר תביא איתה לא מעט משחקים משעממים, כאלה שפשוט לא יעניינו את הקהל הרחב.

גם הפוליטיקה הבינלאומית לא תפסח על גביע העולם, והנבחרת הכי מעניינת בהקשר הזה צפויה להיות איראן. המדינה הפרסית תנחת ותשחק על אדמת ארה"ב, שתקפה אותה רק לפני כמה חודשים. במונדיאל הקודם, כזכור, נפגשו שתי הנבחרות באחד המשחקים המכריעים של השלב המוקדם, במה שהפך למפגן אחדות כששחקני ארה"ב ניחמו וחיבקו את יריביהם לאחר שהודחו מהטורניר.

הפעם זה צפוי להיות מורכב יותר. די להביט בסיפורו של אחד השחקנים האיראנים המובילים, מהדי טראמי. בעברו שירת טראמי בחיל הים של משמרות המהפכה ונכון לעכשיו לא ברור אם יוכל לקבל ויזה ולהגיע בכלל למונדיאל.

ואם זה לא מספיק - איראן שותפה כרגע לאירוע הביזארי של המונדיאל. עוד לפני ההגרלה הוועדה המארגנת של סיאטל החליטה שהמשחק שייערך ב־26 ביוני באצטדיון שבעיר יוגדר כ"משחק הגאווה". אלא שאחרי ההגרלה גילו המארגנים שהוא צפוי להיות בין איראן למצרים. שתי הנבחרות כבר הספיקו לפנות בבקשה לבטל אותו. או בקיצור, חגיגת כדורגל.