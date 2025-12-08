מובילאיי מפטרת כ-200 עובדים, הרוב מישראל

חברת האוטוטק מובילאיי גלובל מפטרת קרוב ל-200 עובדים, כלומר כמעט 5% ממצבת כוח האדם שלה. רוב המפוטרים יהיו בישראל, ויגיעו מחלקים שונים בחברה. נכון לסוף 2024 החברה העסיקה 3,900 עובדים, לאחר שגדלה משמעותית במספר העובדים מאז ההנפקה שלה ב-2022, אך סגרה בשנה שעברה את יחידת הלידאר שלה ופיטרה בעקבות זאת כ-100 עובדים.

ממובילאיי נמסר בתגובה: "כחלק מבחינה מתמשכת של הצרכים המשתנים מתבצעות התאמות במצבת כוח האדם. החברה תפעל לתמוך בעובדים המושפעים ובמקביל תמשיך לגייס למשרות הנדרשות למימוש תוכניותיה ארוכות הטווח".

מובילאיי, בניהולו של המייסד המשותף פרופ' אמנון שעשוע, נסחרת בנאסד"ק לפי שווי של 9.5 מיליארד דולר, אחרי ירידה של כ-33% במחיר המניה בשנה האחרונה. החברה נשלטת על-ידי אינטל (79.6%). נזכיר שמובילאיי נרכשה על-ידי אינטל ב-2017 תמורת 15.3 מיליארד דולר, והונפקה שוב בוול סטריט לפי שווי שהתקרב ל-17 מיליארד דולר לפני קרוב לשלוש שנים. כיום מחיר המניה של מובילאיי נמוך ב-44% ממחיר המניה בהנפקה.

ברבעון השלישי של השנה מובילאיי רשמה הכנסות של 504 מיליון דולר, עלייה של 4% מהרבעון המקביל. היא הפסידה 96 מיליון דולר ועל בסיס Non-GAAP רשמה רווח נקי של 76 מיליון דולר.

