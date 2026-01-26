שלושה נתונים שמעידים: הבינה המלאכותית מכווצת את ענף התוכנה

בשבוע שעבר עמד מנכ"ל אנבידיה ג'נסן הואנג על במת הפורום הכלכלי העולמי בדאבוס והכריז על מקצועות העתיד. לא מדובר בעובדי אנבידיה, ולא באנשי סייבר או תוכנה בהכרח, אלא ב"שרברבים, חשמלאים, עובדי בניין ופלדה וטכנאי רשתות". בעלי המקצוע שייבחרו להיות חוטבי העצים ושואבי המים של עולמות חוות השרתים: האנשים שמקימים בידיהם את חוות הבינה המלאכותית (AI) הגדולות שמפעילות ומעבדות את המידע העצום שמאומן במודלי ה־AI.

נראה כי הואנג מסמן את עתיד ענף הטכנולוגיה, הבא במידה רבה על חשבון תעשייה אחרת, ענף התוכנה - שמתרבות האינדיקציות להתכווצותו. בעידן שבו אנתרופיק מפתחת בתוך שבועיים את "קלוד קוד", יישום המאפשר לפתח במחשב האישי מערכות תוכנה מורכבות בתוך ימים ספורים, מחלקות פיתוח התוכנה בענקיות ההייטק עוברות הגדרה מחדש.

נשיא וויקס ניר זוהר דיבר על הנושא והציג ביום ו' האחרון חזון חדש למתכנת בוויקס: לא עוד מומחי בדיקות, דאטה, ממשק משתמש או פיתוח בצד השרת (בק־אנד) - אלא מהנדס תוכנה אחד שאחראי על תפעול כל היבטי התוכנה, על כל צדדיה. זוהר מכנה אותו "האקס־מהנדס" (xEngineer), או בתואר AI Native Engineer, כלומר המהנדס שעבורו ה־AI היא שפת אם. גם אם זוהר לא ציין זאת, אין ספק שאיחוד משמעותי כל כך של פונקציות יוביל לירידה במספר המתכתנים הדרושים לכל ארגון.

שלושה נתונים, לפחות, מעידים על השינויים הטקטוניים בענף התוכנה.



1 מגמת ירידה במספר המועסקים בענף ההייטק

על פי הכלכלן הראשי במשרד האוצר, כבר מאז 2023 ענף ההייטק הישראלי לא גדל ביחס לשאר ענפי המשק - ובפועל נמשכת מגמת הירידה בחלקו של הענף מסך התעסוקה במשק. לאחרונה הוצג באוצר, בהתבסס על נתונים של נובמבר 2025, כי מספר המועסקים בענף נמוך ב־91 אלף ביחס למספר שהיה צפוי לפי קו המגמה שנאמד לשנים 2028 עד 2023, ולמרות שיפור מסוים בין מרץ למאי בשנה שעברה, קו המגמה ממשיך להיות שלילי סביב רף ה־9% מכלל שוק העבודה.

על פי הלמ"ס, כמעט לא חל שינוי במספר המועסקים בהייטק בחודשים האחרונים, אך מתחת לפני השטח - השכר הממוצע ירד בתוך שלושה חודשים בלבד מ־33,168 שקל ביולי ל־32,749 שקל באוקטובר, השכר האחרון שעדכנה הלמ"ס.



2 תעודת הסל העוקבת אחר חברות התוכנה בירידה

השבוע הגיע לשיא הפער בין ביצועי מדדי השבבים, כמו פילדלפיה או תעודת הסל SMH למדדי התוכנה ובראשם IGV, ונראה שמרבית חברות התוכנה סובלות מירידה משמעותית בדירוג - בדרך כלל בין 25% ל־50% ביחס לשיא. כך לפי אניה גימן, מנהלת מחלקת מניות חו"ל בחדר המסחר של לידר שוקי הון. לדבריה, "הסנטימנט כלפי חברות התוכנה הוא כל כך שלילי, עד כי אנליסטים נמנעים מלהפיק ניתוחים מושכלים על חברות בתחום".

עם זאת, גם בתוך שוק התוכנה כדאי להפריד בין שני סגמנטים: האחד שכולל שירותי אונליין מרחוק (SaaS) הכוללים צריכה של מוצר, דוגמת שירות בניית האתרים של וויקס, שנפגע ב־52% בשלושת החודשים האחרונים; מאנדיי, שירות של ניהול עבודה משותפת, שירד ב־68%; או שירות לניהול לקוחות כמו נייס שירד ב־18%. מנגד, סגמנט תוכנה אחר כולל תשתיות תחזוקה ופיתוח של תוכנות, ענן ו־AI שקשה להחליף: כמו פעילות חברות כמו דאטה־דוג שירדה ב־36% בשלושת החודשים האחרונים, או סנואופלייק שירה ב־48%.

"התחושה היא שאנו קרובים לנק' זמן שבה ייאלצו מנהלי ההשקעות וקרנות הגידור לבחור מניות תוכנה מנצחות, כמו למשל חברות התשתית, כי בפועל הזמנות התוכנה גדלות ויש כאלה שלא קל כל כך להחליף בארגון", מוסיפה גימן.

עוד זווית | מועמדים לעבודה באנתרופיק מתחרים בלייב במודל AI בשקט יחסי, פרסמה אנתרופיק לאחרונה פוסט יוצא דופן: לא הכרזה על מודל חדש, אלא וידוי מקצועי שבו מתאר מהנדס בכיר בחברה כיצד מבחן הבית שנועד לאתר מהנדסי ביצועים מצטיינים הפך לפחות אפקטיבי: מודלי ה־AI של החברה עצמה פתרו אותו טוב ומהר יותר מרוב המועמדים האנושיים. ברקע זה, אנתרופיק חושפת כי החליטה לעדכן את מבחני הקבלה למהנדסים. לפי הפוסט, החברה בחרה שלא לאסור על שימוש ב־AI במבחנים, אלא להניח שהמודלים הם חלק בלתי נפרד מסביבת העבודה. בהתאם לכך, תהליך ההערכה נבנה מחדש כך שה־AI משמשת נקודת ייחוס: מועמדים נמדדים לפי יכולתם להציג תוצאה עדיפה על פני פתרון שמייצר המודל עצמו תחת אותן מגבלות זמן. או במילים פשוטות, כעת המועמדים מתחרים מול המודל, בכדי לנסות להוכיח יתרון עליו. עוד מציינים בחברה כי בתהליך שכזה הדגש בעצם עובר ממהירות כתיבת הקוד ליכולת להבין מערכות מורכבות, לבחור אסטרטגיות עבודה נכונות ולהגיע לרמת עומק טכני שהמודל לבדו אינו מספק. בחירה זו באופי ההערכה אינה נוגעת רק לתהליך הקבלה עצמו, אלא מגדירה גם את סוג העבודה ואת סוג המהנדסים שאנתרופיק מבקשת לאתר. במובן זה, הדברים משתלבים במגמה רחבה יותר בשוק התוכנה, של הבחנה הולכת ומעמיקה בין סוגים שונים של עבודת פיתוח: מצד אחד, מהנדסים שמובילים מערכות מורכבות ונדרשים להבין לעומק כיצד הן פועלות, מגיבות לעומסים ונבדקות לאורך זמן; ומצד שני, מפתחים שעובדים בסביבות מוכנות מראש, שבהן חלק גדול מהמורכבות הטכנית מוסתר, והעבודה מתמקדת בפיתוח מהיר מעל תשתית קיימת. למעשה, השימוש הגובר בכלי AI אינו מבטל את הצורך במהנדסים, אלא משפיע על האופן שבו העבודה מתחלקת ביניהם. ככל שיותר שכבות בפיתוח הופכות למנוהלות באופן אוטונומי, חלק מהעבודה מתבצע בסביבות שבהן המורכבות הטכנית מוסתרת מהמפתחים, בעוד שעבודות אחרות ממשיכות לדרוש הבנה, שליטה והובלה של מערכות בקנה מידה גדול. נכון לעכשיו, מבחני הקבלה החדשים שאנתרופיק מתארת מכוונים במובהק לסוג הראשון, כלומר תפקידים שבהם נדרש שיקול דעת הנדסי ויכולת להתמודד עם מורכבות, ולא רק מימוש מהיר של קוד.



3 פחות סטודנטים בוחרים ללמוד מדעי המחשב

העלייה בהיקף אבטלת הג'וניורים, בוגרי תארים במקצועות ההייטק שמתקשים למצוא את העבודה הראשונה במשרה מלאה במקצוע, מחלחלת גם אל הרישום ללימודי המקצועות הללו. לאחר עשור של עלייה במספר הנרשמים לתארי מדעי המחשב באוניברסיטאות, החל משנת הלימודים 2025-2024 חלה ירידה של 14% בהשוואה לשנת הלימודים שקדמה לה. בזמן הזה, ועל אף הביקוש הצומח לפיתוח שבבים - ענקיות כמו אנבידיה, אמזון ואפל מגייסות אלפים כאלה בישראל בקצבים הולכים וגדלים - מספר הנרשמים ללימודי הנדסת חשמל לא השתנה, והוא עומד על 4,400 בשנה. במקביל, גדל פי ארבעה מספר הסטודנטים במדעי הנתונים, בינה מלאכותית והנדסת נתונים מ־510 ל־2,170.