הציפייה הייתה בשמיים, אבל ההתאוששות של אינטל עוד רחוקה

מניית אינטל עלתה בשלושת השבועות האחרונים בלא פחות מ- 47%, עלייה פנומנלית שמניות גדולות ומוצלחות ממנה כמו אנבידיה או TSMC היו מתקנאות בה. לא שמדובר בחוכמה גדולה: השווי של אינטל הסתובב רוב השנה שעברה סביב 100 מיליארד דולר, בסך הכל פי שלושה מוויז, כך שנקודת הבסיס הייתה נמוכה מלכתחילה. ובכל זאת - הציפייה והאופטימיות לגבי נקודת מפנה באינטל היו בשמיים.

בתי ההשקעות והבנקים הגדולים - כולל סיטי ו-HSBC - שדרגו בזה אחר זה את המלצת הקנייה שלהם למניית אינטל במשך השבועיים האחרונים וקבעו מחירי יעד שבינתיים הספיקה אינטל לחצות. אלא שההתלהבות נבלמה אמש (חמישי), עם פרסום תוצאות אינטל לרבעון הרביעי ולשנה החולפת כולה. התוצאות הזכירו לכל שאינטל היא נושאת מטוסים וכל פנייה שהיא לוקחת, מוצלחת ככל שתהא, עשויה לקחת זמן - והרבה. אחרי פרסום התוצאות אתמול, ירדה מניית אינטל ב-11% במסחר המאוחר, כך שאם המגמה תחלחל גם ליום המסחר, עלולה המנייה לרדת שוב אל מתחת לרף 50 הדולר.

חברה במשבר

תוצאות אינטל לרבעון האחרון ולשנה כולה הזכירו שאינטל היא עדיין חברה במשבר, שמצטמקת בהדרגה ומתקשה להוכיח כי תהליך השינוי העמוק שהיא עוברת משתלם לה. גם שנת 2025 הייתה שנה של קיטון בהכנסות - מ-53.1 מיליארד דולר ב-2024 ל-52.9 מיליארד דולר ב-2025. היא גם אופיינה בהפסד, למרות שהוא קטן בהשוואה לעבר, עם 300 מיליון דולר בלבד (אינטל דווקא רשמה רווח מתואם של 1.9 מיליארד דולר בשנה החולפת). מי בכלל זוכר שבתחילת העשור רשמה אינטל הכנסות של קרוב ל-80 מיליארד דולר ורווח של 20 מיליארד במשך שנתיים ברציפות.

גם קו המכירות הגדול שלה, שבבים ללפטופים ומחשבים אישיים, התחום שהוא הלחם והחמאה של אינטל - המשיך להתדרדר, ככל הנראה בשל תחרות הולכת וגוברת מצד AMD - והוא רושם ירידה של 7% ברמה השנתית וירידה של 3% ברבעון הרביעי ביחס לרבעון המקביל.

מי שציפה לתפנית בחודשים הקרובים, התבדה - ולמרות הדיווחים הבלתי פוסקים על כוונות של חברות כמו אפל או אנבידיה לייצר באינטל - הרבעון הבא צפוי להיות עגום לא פחות, כאשר התחזית הרבעונית שפורסמה צופה הכנסות של 11.7 עד 12.7 מיליארד דולר בלבד. ברבעון המקביל אשתקד היא הכניסה 12.67 מיליארד, כך שמדובר בסיכוי גבוה להמשך הירידות בביצועים.

גם שיחת המשקיעים שערכו ליפ בו-טאן וסמנכ"ל הכספים הוותיק דיוויד זינסנר לא נסכה תקווה מיוחדת במשקיעים. טאן הודה כי אינטל סובלת ממחסור בפסי יצור ביחס לביקוש - החברה עדיין מתקשה לעמוד בקצב של הקמת המפעלים ושדרוג פסי הייצור - וזינסנר הודה בשפה מעורפלת כי לאינטל אין עדיין לקוחות לטכנולוגיית הייצור העתידית 14A, שתייצר שבבים בטכנולוגיית מעגלים זעירים במיוחד של 1.4 ננומטר.

יש גם נקודות אור

אבל יש גם כמה נקודות אור: טאן ציין כי מכירות שבבי ה-1.8 ננומטר (18A) - רובם ככולם עבור מחשבים אישיים - עלו על הציפיות, וכי נרשמה עלייה מרשימה במכירת שבבים לשרתים. אלה חדשות מצוינות לחברה שהעלתה את המכירות בתחום ב-9% ברבעון הרביעי וב-5% בשנה כולה, לעומת עלייה של 1% בשנה שעברה. מדובר, ככל הנראה, בעיקר במעבדי ליבה (CPU) לחוות שרתי ענן ו-AI, ופחות במעבדי בינה מלאכותית של ממש, שם עדיין אנבידיה ו-AMD הן השחקניות המרכזיות.

2026 עשויה להיות שנת המפנה של אינטל: החברה כעת משליכה את עיקר יהבה על שבבי ה-1.4 ננומטר. אם זה אכן ייצא לפועל, הדבר ישים אותה בנקודת זינוק תחרותית מול TSMC שמייצרת כיום שבבים בטכנולוגיה של 2 ננומטר. אם תצליח החברה לגייס לקוחות לפס הייצור הזה במחצית השנייה של השנה, היא תוכל לחזור לחזית תעשיית השבבים שאותה נטשה לפני יותר מעשור.

אבל גם כאן, לא כל לקוח ישרת את החברה. אינטל צריכה לקוח גדול כמו אנבידיה, גוגל, ברודקום או אמזון שלא רק ייצר במפעליה שבבים למחשבים אישיים - אלא מעבדים לליבת שרתי AI. כל חוזה אחר, כמו זה שבמסגרתו אפל תחזור לייצר באינטל שבבים למחשבי המק - לא יזיז את המחט עבור ספינת המטוסים שנקראת אינטל.