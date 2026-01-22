הסיבה המפתיעה לזינוק של מניית יצרנית האסלות הגדולה בעולם

מה ליצרנית האסלות הגדולה בעולם ולייצור שבבים? מסתבר שלקרמיקה ישנם שימושים נוספים.

הבוקר זינקה מניית יצרנית האסלות היפנית טוטו בשיעור החד ביותר זה חמש שנים. לא הביקוש לאסלות הזניק את המניה, אלה דווקא הביקוש לשבבי זיכרון עורר ציפיות לצמיחה בפעילות חומרי הייצור לשבבים של החברה, תחום נסתר למדי.

ה-Washlet של טוטו הוא הרבה יותר מסתם אסלה, הוא נחשב לאייקון טכנולוגי שחולל מהפכה בתרבות ההיגיינה העולמית. מאז שהוצג לראשונה ב-1980, ה-Washlet (שילוב של המילים Wash ו-Toilet) הפך לשם נרדף לאסלות חכמות המשלבות בידה מובנה.

המכשיר כולל פונקציות מתקדמות כמו מושב מחומם, חיישני תנועה לפתיחה וסגירה אוטומטית, ומערכות לניקוי וייבוש אישי המבוססות על זרמי מים בטמפרטורה מתכווננת. ביפן מדובר בסטנדרט כמעט בכל בית, אך מאז פרוץ הקורונה, הפך לסמל סטטוס יוקרתי ומבוקש גם במדינות המערב, שם הוא מכונה "הכסא המלכותי" של עולם האמבטיה.

אבל מסתבר שחטיבה קטנה שמייצרת קרמיקה איכותית לתעשיית השבבים, צומחת במהירות ותורמת יותר מ‑30% מהרווח של טוטו. החטיבה נהנית מרווחיות מרשימה של למעלה מ‑40%, לעומת 5% בלבד במכירות הליבה של האסלות ביפן. למרות שהחברה מעורבת בתעשיית השבבים מזה עשרות שנים, רק לאחרונה התחום הפך למרכז רווחי משמעותי.

המניה זינקה הבוקר ב-11%, העלייה החדה ביותר מאז פברואר 2021, לאחר שאנליסטים מגולדמן זאקס אמרו כי ה-electrostatic chucks של טוטו, המשמשים בייצור שבבי NAND, צפויים ליהנות מהתרחבות תשתיות הבינה המלאכותית.

בעברית ניתן לקרוא ל-electrostatic chucks "תפסנים אלקטרוסטטיים". בתוך שבבי הזכרון זהו המשטח שעליו מניחים את פרוסת הסיליקון. במקום להשתמש במלחציים פיזיים (שעלולים לשבור את הסיליקון העדין) או בוואקום הוא משתמש בכוח חשמלי (אלקטרוסטטי) כדי "למגנט" את הפרוסה למקומה ולהחזיק אותה יציבה לחלוטין.

האנליסטיות סצ’יקו אוקאדה וסאיאקו טומינאגה העלו את דירוג המניה של טוטו מ"נייטרלי" ל"קנייה", וציינו ציפיות ל"צמיחה משמעותית ברווחים" מפעילות ייצור ה-chucks של החברה. לדבריהן, סביבת ההיצע-ביקוש ההדוקה בתעשיית הזיכרונות תהווה רוח גבית. נציג של טוטו אמר כי החברה מצפה שהמשך הקמת מרכזי נתונים ל-AI יגדיל עוד יותר את הביקוש ל-electrostatic chucks שלה.

השימוש הנוסף של של הקרמיקה

טוטו נוסדה ב-1917 בעיר קיטאקיושו. השם "Toto" הוא קיצור של המילים היפניות Toyo Toki, שפירושן "קרמיקת המזרח". היא הוקמה בתקופה שבה לרוב הבתים ביפן עוד לא היו מערכות ביוב מודרניות, והמייסד שלה, קזוצ'יקה אוקורה, רצה להביא את רמת ההיגיינה המערבית ליפן.

קרמיקה עדינה (Fine ceramics) דומה לקרמיקה הסניטרית שבה משתמשת טוטו באסלות שלה, אך בעלת חוזק הדומה לזה של מתכות. הקרמיקה קלה יותר ממתכת ויכולה לעמוד בטמפרטורות גבוהות יותר מבלי להפריע חשמלית לכלי ייצור השבבים, אך היא שבירה יותר ויקרה יותר.

תחום הפעילות החדש של החברה היווה 42% מסך הרווח התפעולי שלה בשנת הכספים שהסתיימה במרץ 2025, כך עולה מנתונים שנאספו על ידי בלומברג. חברות כמו מטא פלטפורמס ואמזון משקיעות מאות מיליארדי דולרים במרכזי נתונים לשירותי בינה מלאכותית, מה שמעורר מחסור נרחב במוליכים למחצה. הדבר דוחף יצרניות זיכרונות ברחבי העולם להגביר ייצור ומעלה את הביקוש למוצרים כמו אלה של טוטו.

לא רק טוטו

אבל מדובר לא רק בטוטו: המקרה מדגיש צד פחות מוערך של חברות יפניות, שלמעשה, במקום להידרדר לחוסר רלוונטיות, הן פנו לתעשיות חדשות שלעיתים קרובות רווחיות הרבה יותר.

ההיסטוריה הארוכה של יפן בייצור שבבים הובילה חברות רבות, כולל שמות לא צפויים כמו יצרניות מוצרי צריכה, לפתח פעילויות הקשורות למוליכים למחצה. אג’ינומוטו (Ajinomoto), ממציאת תיבול ה-MSG (סוג של מלח), מייצרת סרטי בידוד לשבבים, עסק שנולד מתוך המומחיות שלה בחומצות אמינו. גם חברת הקוסמטיקה קאו (Kao Corp.), שמוכרת תכשירי ניקוי לפנים, מפעילה פעילות של ניקוי פרוסות שבבים (wafer cleaning).

ואם אתם מבקרים ביפן - החברה כל כך גאה במורשת שלה, שיש לה אפילו מוזיאון ביפן המוקדש להיסטוריה של האסלות והשירותים, שמושך אליו אלפי מבקרים בשנה.