מייקל אולירי ניהל דיון בחדר ישיבות קטן, כשמאחוריו תמונה ענקית שלו מכה את אילון מאסק בראשו בעזרת שלט עם הכיתוב "אני אוהב את ריינאייר".

"בימים האחרונים נוצרה בינינו מחלוקת", אמר המנכ"ל המיליארדר של חברת התעופה הגדולה באירופה לכתבים ביום רביעי השבוע, במסיבת עיתונאים ששודרה בשידור חי על ידי ערוץ שידור בריטי גדול.

בערב הקודם, מאסק פנה לפלטפורמת המדיה החברתית שלו, X , כדי לכנות את מנכ"ל ריינאייר "שימפנזה בלתי נסבל, בעל צרכים מיוחדים". בימים האחרונים, מאסק קרא לפיטוריו של אולירי ואיים לקנות את חברת התעופה שלו ולהדיח אותו.

אולירי שש אלי קרב והראה איך אפשר להרוויח כסף מהסכסוך

מנהלים רבים של חברות ציבוריות גדולות, לו היו נקלעים לעימות הולך ומסלים עם אחת הדמויות העשירות והבוטות ביותר בעולם, היו עשויים לבחור להפיג את המתחים. אך אולירי שש אלי קרב ולימד את כולם כיצד אפשר להרוויח כסף מהסכסוך המקוון.

מובן שלאולירי, שאין לו עסקים בארה"ב, יש מעט מה להפסיד.

הקרב התחיל בכך שהחברה פשוט אמרה "לא" - ריינאייר לא תתקין את שירות ה- Wi-Fi Starlink של מאסק במטוסיה. השירות יקר מדי, אמר אולירי לכתב, ועולה עד 250 מיליון דולר בשנה כאשר מביאים בחשבון את צריכת הדלק הנוספת הנגרמת מכוח הגרר של האנטנות החיצוניות.

לקוחות ריינאייר לא יהיו מוכנים לשלם 3 דולר עבור אינטרנט בטיסות חסכוניות קצרות טווח, הוא אמר.

באותו ערב, מאסק ענה למעריץ טסלה שהביא את ההערות לידיעתו, ופרסם את התגובה: "הוא מקבל מידע שגוי", בתגובה להערכתו של אולירי בנוגע לעלות הדלק הנוספת.

ההערה התמימה למדי של מאסק סיפקה לאולירי הזדמנות להפשיל שרוולים, והוא התבטא ביחס אליה ברדיו האירי.

"בכנות, לא הייתי מתייחס לשום דבר שאילון מאסק מפרסם במזבלה שלו שנקראת X", אמר אולירי למנחה. "הוא אידיוט. עשיר מאוד, אבל עדיין אידיוט".

מאסק, הוא אמר, לא יודע שום דבר על טיסה או על כוח גרר (מאסק הוא מנכ"ל SpaceX, שמייצרת חלליות עבור נאס"א).

מאסק נגס בפיתיון.

"מנכ"ל ריינאייר הוא אידיוט גמור. תפטרו אותו", פרסם מאסק למחרת.

צוות המדיה החברתית של חברת התעופה - המפורסם בתוכן הוויראלי והשובבי שלו - מיהר לנצל את האמירה של מאסק, והגיב לפוסט על הפסקת חשמל ב- X בארה"ב ברמיזה על כך שמאסק עצמו עשוי להזדקק ל-Wi-Fi.

מאסק השיב בהצעה שיקנה את ריינאייר ויחליף את אולירי במישהו בשם ראיין (ריינאייר נקראה על שם מייסד החברה, טוני ראיין).

יש קווי דמיון רבים בין שני המיליארדרים, גם אם מאסק עשיר בהרבה. על שניהם נמתחה ביקורת רבה בשל הבונוסים העצומים שלהם - אף שזו של אולירי היא רק שבריר של 0.01% מחבילת הטריליון דולר של מאסק. שניהם בלתי צפויים וגם ויראליים ברשת.

לשניהם יש צבאות דיגיטליים כדי ללבות את להבות הסכסוך המקוון: למאסק יש לגיון של מעריצים אובססיביים לטסלה, ולאולירי יש באירלנד קבוצה אקלקטית של מנהלי מדיה חברתית בתחילת דרכם, הידועים לשמצה בזכות החופש שניתן להם להקניט ולהעליב - לרבות את נוסעיהם.

ריינאייר ואולירי מנוסים מאוד במינוף תקשורת חופשית לקידום מהיר של המכירות. כמו למשל באירוע בסוף 2023, כאשר מפגיני איכות הסביבה דחפו לאולירי פאי לפרצוף - אירוע שהמנכ"ל מייחס לו עלייה של 6% בהזמנות.

הפך את ריינאייר לעסק של יותר מ-35 מיליארד דולר

האירי בן ה-64 , שלעתים קרובות מדבר בגסות, הפך את ריינאייר לעסק של יותר מ-35 מיליארד דולר במהלך כהונתו בת היותר מ-30 שנה. פעם הוא כינה את טייסיו "בסך הכול נהגי אוטובוס בשמיים", ועורר זעם בכך שאיים לגבות תשלום מלקוחות עבור שימוש בשירותים בטיסות.

"הדבר המצחיק שלמדנו במהלך השנים הוא שהפרסום הרע מוכר הרבה יותר מושבים מאשר הפרסום הטוב", אמר אולירי בראיון בשנת 2024 לוול סטריט ג'ורנל, שדן במתקפת הפאי. "הרבה אנשים שמעולם לא שמעו על ריינאייר פתאום מחפשים את זה בגוגל ואומרים: וואו, תסתכלו על מחירי הטיסות'".

לאחר כמה ימים של התגוששות בין מאסק, לוחמי ה- X שלו וצוות המדיה החברתית של ריינאייר - כולל סקר ששאל האם מאסק צריך לקנות את ריינאייר, שצבר קרוב למיליון קולות - הקבוצה של אולירי חשפה את המהלך הגדול שלה, ופרסמה הודעה שתייגה את מאסק:

"RYANAIR CEO TO ADDRESS/UNDRESS ELON MUSK TWITTER TANTRUM AT DUBLIN PRESS CONFERENCE"

("מנכ"ל ריינאייר התייחס (בהומור) להתקף הזעם של אילון מאסק בטוויטר במסיבת עיתונאים בדבלין")

החברה גם השיקה את מה שכינתה "מכירה של אידיוטים", והציעה 100 אלף כרטיסים בכיוון אחד במחיר של 20 דולר ליחידה.

באירוע ביום רביעי, לבוש בחולצה ורודה וסוודר כהה על כתפיו, אולירי נקט בטון אדיש.

"אנחנו רוצים להודות לו מקרב לב על הפרסום הנוסף", אמר המנכ"ל לכתבים, והוסיף כי ההזמנות בתקופה שלאחר החגים, האיטית בדרך כלל, עלו ב-3% מאז תחילת המחלוקת וכי פלטפורמת מכירת המושבים זכתה לכניסות ביחס של פי ארבעה מיליון מהרגיל.

למאסק אין אפשרות לרכוש יותר מ-49% ממניות ריינאייר עקב כללים אירופיים המגבילים בעלות זרה על חברות תעופה, אך אולירי הזמין אותו להפוך לבעל מניות.

אולירי אמר שהוא ייסע למשרדים הסמוכים של X כדי למסור בעצמו שובר לטיסה חינם בריינאייר - לאחר מכן הוא הצטלם כשברקע התמונה שלו ושל מאסק, שכותרתה "אידיוטים".

על הציוץ של מאסק לפני למסיבת העיתונאים שהשווה אותו לשימפנזה? "אני חושב שזה לא הוגן כלפי השימפנזים, אבל זה טוב מאוד להזמנות שלנו", אמר אולירי, והוסיף שהריב כנראה הועיל גם ל-X.

"אבל הוא טועה בנוגע לצריכת הדלק", אמר.