למונייד מציעה הנחות בביטוח לנהגי טסלה, מזנקת בכ-15%

מניית למונייד הישראלית מזנקת בכ-15% לאחר שחברת הביטוח הודיעה כי היא תציע הנחה של 50% במחירי הביטוח לנהגים של רכבי טסלה כאשר מערכת ה‑FSD פעילה, לאחר שמידע שהחברה אספה הראה שמערכת זו מפחיתה תאונות.

למונייד שנסחרת בכ-7.3 מיליארד דולר זינקה בכ-40% מתחילת השנה ושילשה את שוויה בתוך שנה.

מייסד שותף של למונייד, שי וינינגר, כתב ב‑X (לשעבר Twitter):

"הנהיגה האוטונומית של טסלה היא פי 2 בטוחה יותר מבני אדם, אז למה בעלי טסלה עדיין משלמים כל כך הרבה על ביטוח? בחודשים האחרונים עבדנו קשה עם צוות טסלה על משהו שישנה את זה לנצח. בעוד כמה ימים נושיק את הגרסה הראשונה של ביטוח הרכב שלנו מדור הבא, שנבנתה מהיסוד עבור רכבים אוטונומיים ודור חדש של רכבי EV חכמים ובטוחים יותר. הגרסה הראשונה מביאה תמיכה מלאה ב‑FSD, ומאפשרת לבעלים להתחבר מידית לרכב שלהם דרך אפליקציית למונייד. ברגע שמחוברים, אנו מתמחרים את הביטוח על פי השימוש בפועל ולא לפי ממוצעים ארציים, מה שהופך את הביטוח ליותר זול, טוב והוגן".

וינינגר הוסיף ש"רכב שיכול לראות ב‑360 מעלות, שלעולם לא נרדם ומגיב בשברירי שנייה, פשוט אינו ניתן להשוואה לבני אדם. מעבר להודעה על המוצר היום, אנו גם מצהירים על המחויבות שלנו לקהילת Tesla - ככל שתוכנת ה‑FSD תהיה בטוחה יותר, כך המחירים שלנו ימשיכו לרדת," אמר שיי וינינגר, מייסד שותף ונשיא Lemonade.

בשונה מחברות הביטוח המסורתיות, שמסתמכות על סוכנים אנושיים לטיפול בתביעות, למונייד משתמשת בבוטים מבוססי AI הן למכירת ביטוחים והן לניהול תביעות.

הבוטים אוספים אלפי נקודות נתונים ומנתחים אותן, מה שמאפשר לחברה לתמחר פוליסות בצורה מדויקת ובעלות נמוכה משמעותית. בנוסף, בשונה מתיווך ביטוח מסורתי, למונייד מספקת הצעות ביטוח מיידיות ומעבדת תביעות במהירות, יתרון שמושך לקוחות בזכות נוחות ומחיר משתלם. התוכנית מצליחה: לפי תחזיות Zacks ל-2026, צפוייה צמיחה מטאורית של 54% בהכנסות החברה.

השיתוף פעולה בין החברות מייצג לא רק השקה של מוצר חדש, אלא שינוי יסודי באופן שבו סיכון מחושב בעולם הביטוח המודרני. המודל העסקי של למונייד, שמבוסס על בינה מלאכותית, מעניק לחברה יתרון

במקביל, ההסכם מחזק את טענות הבטיחות של מאסק לגבי מערכת ה‑FSD. לפני כמה שנים, וורן באפט הסתייג מהרעיון של אילון מאסק שטסלה עשויה לשנות את שוק הביטוח המסורתי. למרות ש"ההפרעה" והשקת טכנולוגיית ה‑FSD לקחה יותר זמן מהצפוי, נראה שהעניין מתממש ב‑2026 ולקוחות טסלה יחסכו עד 50%.

אילון מאסק וטסלה טוענים כי מערכת ה‑FSD בטוחה הרבה יותר מנהיגה ממוצע אנושי. במקביל, טסלה ממשיכה להתמודד עם התנגדות רגולטורים ועיתונאים. עם זאת, הנתונים העצמאיים של למונייד מאמתים את טענות הבטיחות של ה‑FSD ביתר שאת, אפילו טוב יותר מטסלה עצמה.